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Japon Taraftarlar Çöp Poşetleriyle Sembol Oldular

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda, Japon taraftarlar alışılmışın dışında görüntülere imza atıyor. Taraftarlar, ülke milli takımlarının İspanya'yı yenerek bir üst tura çıktığı maç sonrası, oturdukları tribünü temizledi.

  1. Maç bitiyor, tribünde temizlik başlıyor. Ama temizliği yapan görevliler değil, taraftarın kendisi.

    Maç bitiyor, tribünde temizlik başlıyor. Ama temizliği yapan görevliler değil, taraftarın kendisi.

  2. Japonya sadece Dünya Kupası performansıyla değil, taraftarlarının titizliğiyle de hafızlara kazındı.

    Japonya sadece Dünya Kupası performansıyla değil, taraftarlarının titizliğiyle de hafızlara kazındı.

  3. Japon taraftarların ellerinde mavi çöp poşetleri, turnuvanın sembollerinden biri haline geldi.

    Japon taraftarların ellerinde mavi çöp poşetleri, turnuvanın sembollerinden biri haline geldi.

  4. Taraftarlar, takımlarının İspanya'yı 2-1 yendiği karşılaşma sonrasında kolları sıvadı ve maçın oynandığı Khalif Uluslararası Stadyumu'nda oturdukları tribünü temizledi, çöpleri topladı.

    Taraftarlar, takımlarının İspanya'yı 2-1 yendiği karşılaşma sonrasında kolları sıvadı ve maçın oynandığı Khalif Uluslararası Stadyumu'nda oturdukları tribünü temizledi, çöpleri topladı.

  5. Stadyumdan, alışılmışın dışında kareler yansıdı.

    Stadyumdan, alışılmışın dışında kareler yansıdı.

  6. Bu örnek davranış, Japon taraflarlar için aslında yeni değil. 2018'deki Dünya Kupası'nda da tribünlerden benzer manzaralar yansımıştı.

    Bu örnek davranış, Japon taraflarlar için aslında yeni değil. 2018'deki Dünya Kupası'nda da tribünlerden benzer manzaralar yansımıştı.