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Kış Gündönümü Yaklaşıyor...

Kış gündönümü antik çağlardan bu yana dünyanın birçok bölgesinde festivallerle kutlanır. Peki, kış gündönümü ne zaman gerçekleşecek? Günler ne zaman uzayacak?

  1. Kış gündönümü, Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin başlangıcını simgeler. Dünya, Güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamladığı için kış gündönümü bazı yıllar 21 Aralık'a, bazen de 22 Aralık'a denk gelir. 21 Aralık'ta Kuzey Kutbu Güneş'ten en uzak noktada olduğu için Kuzey Yarım Küre'de kış başlar.

    Kış gündönümü, Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin başlangıcını simgeler. Dünya, Güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamladığı için kış gündönümü bazı yıllar 21 Aralık'a, bazen de 22 Aralık'a denk gelir. 21 Aralık'ta Kuzey Kutbu Güneş'ten en uzak noktada olduğu için Kuzey Yarım Küre'de kış başlar.

  2. Günler ne zaman uzamaya başlıyor? Kış gündönümü yaklaşıyor... - 2 KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN? Kış gündönümü, (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.

    Günler ne zaman uzamaya başlıyor? Kış gündönümü yaklaşıyor... - 2 KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN? Kış gündönümü, (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.

  3. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

    Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

  4. GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK? Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş "yerinde sabit" duruyormuş hissi verir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir. Kış gündönümünde, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer.

    GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK? Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş "yerinde sabit" duruyormuş hissi verir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir. Kış gündönümünde, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer.