Kış Gündönümü Yaklaşıyor...

GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK? Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş "yerinde sabit" duruyormuş hissi verir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir. Kış gündönümünde, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer.