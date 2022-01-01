Meteoroloji saat ve gün verdi! İstanbul'da kar ne zaman?

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri sağanak yağışlı. Peki İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri sağanak yağışlı olacak.