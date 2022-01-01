Ani ölümlere sebebiyet verebiliyor! Her sabah tüketiyoruz ama...

"KAFEİN KANIN DAHA YOĞUN HALE GELMESİNE NEDEN OLUYOR"

Dr. Monika Wassermann, kafein içeren içeceklerin vücudun susuz kalmasına ve bunun da pıhtılaşma riskin artırabilen yoğunlaşmış kana neden olabileceğini belirtiyor. Doktorun açıkladığı gibi; dehidrasyon kan bileşenlerinin etkilenmesine neden olarak daha yapışkan ve daha koyulaşmış bir kana neden olabilir.