Ani ölümlere sebebiyet verebiliyor! Her sabah tüketiyoruz ama...

Fuat Oktay açıkladı: Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak?
Fuat Oktay açıkladı: Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak?
Sigortam.net'ten 2023'e girerken 23 muhteşem hediye!
Sigortam.net'ten 2023'e girerken 23 muhteşem hediye!
Sponsorlu İçerik
TESK Başkanı teklif etti: Zincir marketlere ürün sınırlaması mı geliyor?
TESK Başkanı teklif etti: Zincir marketlere ürün sınırlaması mı geliyor?
Pençe-Kilit bölgesinde EYP patladı, 1 binbaşı şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde EYP patladı, 1 binbaşı şehit oldu
Bu haftanın 'yalan haberleri' açıklandı
Bu haftanın 'yalan haberleri' açıklandı
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan İBB'deki terör soruşturmasına dair açıklama
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan İBB'deki terör soruşturmasına dair açıklama
Motorine 69 kuruş indirim geldi
Motorine 69 kuruş indirim geldi
Kripto para borsası davası ticari dava sayılmadı
Kripto para borsası davası ticari dava sayılmadı
TOKİ: T.C. vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmıyor
TOKİ: T.C. vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmıyor
Ölümle sonuçlanan arbedede polis memuruna tutuklama
Ölümle sonuçlanan arbedede polis memuruna tutuklama
Bahçeli: Altılı masada benim tercihim sınıf arkadaşımdır
Bahçeli: Altılı masada benim tercihim sınıf arkadaşımdır
Bakan Bozdağ'dan İKM'lere müjde: Önemli adımlarımız olacak!
Bakan Bozdağ'dan İKM'lere müjde: Önemli adımlarımız olacak!
DİSK'in asgari ücret talebi 13 bin 200 lira
DİSK'in asgari ücret talebi 13 bin 200 lira
Okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı
2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
Bayilerde araç bulamayanlar ikinci el araç pazarına yöneldi
Bayilerde araç bulamayanlar ikinci el araç pazarına yöneldi
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün 'tereyağı' oldu
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün 'tereyağı' oldu
Altının gram fiyatı 1.079 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.079 lira seviyesinden işlem görüyor
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Erdoğan'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması
Erdoğan'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması
İETT otobüsü tramvayla çarpıştı: 19 yaralı
İETT otobüsü tramvayla çarpıştı: 19 yaralı
2 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 269 gözaltı
2 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 269 gözaltı
'6'lı masa AYM'yi Meclis'in üstünde konumlandırıyor'
'6'lı masa AYM'yi Meclis'in üstünde konumlandırıyor'
Cinsel saldırı şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldürüldü
Cinsel saldırı şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu
FETÖ'den ihraç askerler yurt dışına kaçarken yakalandı
FETÖ'den ihraç askerler yurt dışına kaçarken yakalandı
Başörtüsü teklifi imzaya açıldı
Başörtüsü teklifi imzaya açıldı
Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak
Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak
Asgari ücret görüşmeleri öncesi işçi kesiminin gözü enflasyonda
Asgari ücret görüşmeleri öncesi işçi kesiminin gözü enflasyonda
Yargıtay'dan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
Advertisement

Ani Ölümlere Sebebiyet Verebiliyor! Her Sabah Tüketiyoruz Ama...

Ani ölümlere sebebiyet verebiliyor! Her sabah tüketiyoruz ama...

  1. Kan pıhtıları, geçerli bir sebep olmadan oluştuğunda oldukça tehlikelidir. Kötü yaşam tarzı, kan pıhtı oluşumuna zemin hazırlar. Ancak "sağlıksız" beslenme tanımının neleri kapsadığına yaşanan kafa karışıklıkları gerekli önlemlerin alınmasını engelleyebilir. Örneğin; o kadar da zararlı görülmeyen "kahve" içeriğindeki doğal bir kimyasal olan kafeini tüketmeniz sonucunda bu durumu tepkileri tetikleyebilir.

    Kan pıhtıları, geçerli bir sebep olmadan oluştuğunda oldukça tehlikelidir. Kötü yaşam tarzı, kan pıhtı oluşumuna zemin hazırlar. Ancak "sağlıksız" beslenme tanımının neleri kapsadığına yaşanan kafa karışıklıkları gerekli önlemlerin alınmasını engelleyebilir. Örneğin; o kadar da zararlı görülmeyen "kahve" içeriğindeki doğal bir kimyasal olan kafeini tüketmeniz sonucunda bu durumu tepkileri tetikleyebilir.

  2. "KAFEİN KANIN DAHA YOĞUN HALE GELMESİNE NEDEN OLUYOR" <br> Dr. Monika Wassermann, kafein içeren içeceklerin vücudun susuz kalmasına ve bunun da pıhtılaşma riskin artırabilen yoğunlaşmış kana neden olabileceğini belirtiyor. Doktorun açıkladığı gibi; dehidrasyon kan bileşenlerinin etkilenmesine neden olarak daha yapışkan ve daha koyulaşmış bir kana neden olabilir.

    "KAFEİN KANIN DAHA YOĞUN HALE GELMESİNE NEDEN OLUYOR"
    Dr. Monika Wassermann, kafein içeren içeceklerin vücudun susuz kalmasına ve bunun da pıhtılaşma riskin artırabilen yoğunlaşmış kana neden olabileceğini belirtiyor. Doktorun açıkladığı gibi; dehidrasyon kan bileşenlerinin etkilenmesine neden olarak daha yapışkan ve daha koyulaşmış bir kana neden olabilir.

  3. Doktor Wasserman, bu pıhtılaşmanın genellikle pelvik bölgede, bacaklarda, uyluklarda ve kollarda ortaya çıktığını belirtti.

    Doktor Wasserman, bu pıhtılaşmanın genellikle pelvik bölgede, bacaklarda, uyluklarda ve kollarda ortaya çıktığını belirtti.

  4. "BİLİMSEL ÇALIŞMALAR BU DURUMA KARŞI UYARIYOR" <br> Medicine & Science in Sports & Exercise dergisinde yayınlanan bir araştırma, yüksek yoğunluklu egzersiz esnasında kafein tüketmenin kandaki pıhtılaşma faktörünü artırarak pıhtı oluşumunu artırma olasılığının da yükselişine zemin hazırladığını gösterdiğini tespit etti.

    "BİLİMSEL ÇALIŞMALAR BU DURUMA KARŞI UYARIYOR"
    Medicine & Science in Sports & Exercise dergisinde yayınlanan bir araştırma, yüksek yoğunluklu egzersiz esnasında kafein tüketmenin kandaki pıhtılaşma faktörünü artırarak pıhtı oluşumunu artırma olasılığının da yükselişine zemin hazırladığını gösterdiğini tespit etti.

  5. Araştırmada, araştırmacılar yaş ortalaması 23 ve normal vücut kitle indeksi olan 48 erkeği inceledi. Katılımcılar, birer hafta arayla, hızları katılımcı tükenene kadar kademeli olarak artırılan egzersiz döngülerinde iki seans tamamladı; bu da onu yüksek yoğunluklu bir egzersiz haline getirdi.

    Araştırmada, araştırmacılar yaş ortalaması 23 ve normal vücut kitle indeksi olan 48 erkeği inceledi. Katılımcılar, birer hafta arayla, hızları katılımcı tükenene kadar kademeli olarak artırılan egzersiz döngülerinde iki seans tamamladı; bu da onu yüksek yoğunluklu bir egzersiz haline getirdi.

  6. "KAFEİNİ TAMAMEN BIRAKMANIZ GEREKMİYOR, DİKKATLİ OLMAK YETERLİ" <br> Onlara önceden kafeinsiz bir plasebo veya kafeinli bir içecek verildi ve yaşamsal belirtilerin bildirilmesiyle birlikte öncesinde ve sonrasında kanları alındı. Kafeinin egzersiz sırasında pıhtılaşma faktörünü önemli ölçüde artırdığını buldular, bu da kafeinli içecekleri alan katılımcıların kan pıhtılaşmasına neden olan şey söz konusu olduğunda daha yüksek bir risk faktörüne sahip olduğu anlamına geliyor.

    "KAFEİNİ TAMAMEN BIRAKMANIZ GEREKMİYOR, DİKKATLİ OLMAK YETERLİ"
    Onlara önceden kafeinsiz bir plasebo veya kafeinli bir içecek verildi ve yaşamsal belirtilerin bildirilmesiyle birlikte öncesinde ve sonrasında kanları alındı. Kafeinin egzersiz sırasında pıhtılaşma faktörünü önemli ölçüde artırdığını buldular, bu da kafeinli içecekleri alan katılımcıların kan pıhtılaşmasına neden olan şey söz konusu olduğunda daha yüksek bir risk faktörüne sahip olduğu anlamına geliyor.

  7. Ancak bu, kafeini tamamen bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Ball State Üniversitesi Bütünleştirici Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvarı direktörü Paul Nagelkirk, 2019'da Runner's World'e "Çoğu insan için kafein güvenlidir, egzersiz de öyle" dedi. Şu anda antrenman öncesi veya müsabaka öncesi bir rutin olarak kafeinin faydalarından yararlanan sağlıklı yetişkinlerin kan pıhtılaşma potansiyeli hakkında endişelenmek için çok az nedeni olduğunu belirten Nagelkirk, dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyardı.

    Ancak bu, kafeini tamamen bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Ball State Üniversitesi Bütünleştirici Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvarı direktörü Paul Nagelkirk, 2019'da Runner's World'e "Çoğu insan için kafein güvenlidir, egzersiz de öyle" dedi. Şu anda antrenman öncesi veya müsabaka öncesi bir rutin olarak kafeinin faydalarından yararlanan sağlıklı yetişkinlerin kan pıhtılaşma potansiyeli hakkında endişelenmek için çok az nedeni olduğunu belirten Nagelkirk, dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyardı.

  8. Bununla birlikte, çalışma, yüksek tansiyon , yüksek kolesterol gibi zayıf kardiyovasküler belirteçleri olanların kafeinden kaçınmak isteyebileceklerini öne sürüyor. Araştırmacılar ayrıca aksi yönde kanıtlar da ortaya çıkardılar. Journal of Trombosis and Hemostasis dergisinde yayınlanan bir araştırma makalesine göre , "kahve tüketimi daha düşük venöz tromboz riski ile ilişkilidir"

    Bununla birlikte, çalışma, yüksek tansiyon , yüksek kolesterol gibi zayıf kardiyovasküler belirteçleri olanların kafeinden kaçınmak isteyebileceklerini öne sürüyor. Araştırmacılar ayrıca aksi yönde kanıtlar da ortaya çıkardılar. Journal of Trombosis and Hemostasis dergisinde yayınlanan bir araştırma makalesine göre , "kahve tüketimi daha düşük venöz tromboz riski ile ilişkilidir"

  9. Venöz tromboz, bir trombüsün (kan pıhtısı) neden olduğu bir damarın tıkanmasıdır.Her gün çok miktarda kafein almanın uykusuzluk, baş ağrısı, hızlı kalp atışı ve kas titremeleri gibi başka sağlık riskleri olduğunu unutmamak önemlidir.

    Venöz tromboz, bir trombüsün (kan pıhtısı) neden olduğu bir damarın tıkanmasıdır.Her gün çok miktarda kafein almanın uykusuzluk, baş ağrısı, hızlı kalp atışı ve kas titremeleri gibi başka sağlık riskleri olduğunu unutmamak önemlidir.

  10. Tüm bu verilerin ışığında, öncelikle kafeini hangi oranda tükettiğiniz ve bununla birlikte günlük yaşamınızı ne kadar sağlıklı sürdürdüğünüz gibi etkenler de süreç içerisinde önem taşıyor. Bu nedenle kan pıhtılaşması riski altındaysanız öncelikle bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

    Tüm bu verilerin ışığında, öncelikle kafeini hangi oranda tükettiğiniz ve bununla birlikte günlük yaşamınızı ne kadar sağlıklı sürdürdüğünüz gibi etkenler de süreç içerisinde önem taşıyor. Bu nedenle kan pıhtılaşması riski altındaysanız öncelikle bir uzmana danışmanız gerekmektedir.