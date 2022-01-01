Estetiğin Dozunu Fazla Kaçırdı!

Son olarak 2020 yılında dudak ve yanaklarına yaptırdığı işlemlerle eleştirilerin odak noktası haline gelen Uzerli, "Özgüvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım. Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" şeklinde itirafta bulunmuştu.