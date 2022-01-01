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Estetiğin Dozunu Fazla Kaçırdı!

Estetik operasyonları için servet harcayan ünlü oyuncunun son hali hayranları tarafından tepki topladı.

  1. 2011 yılında rol aldığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli'nin yüzüne yaptırdığı işlemler sonrası yeni görüntüsü herkesi şoke etti. Estetik operasyonları için servet harcayan ünlü oyuncunun son hali hayranları tarafından tepki topladı.

    2011 yılında rol aldığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli'nin yüzüne yaptırdığı işlemler sonrası yeni görüntüsü herkesi şoke etti. Estetik operasyonları için servet harcayan ünlü oyuncunun son hali hayranları tarafından tepki topladı.

  2. Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde oynadığı "Hürrem Sultan" karakteriyle ortalığı kasıp kavuran Meryem Uzerli, kızıl tonlarındaki saçları ve güzelliğiyle herkesin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

    Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde oynadığı "Hürrem Sultan" karakteriyle ortalığı kasıp kavuran Meryem Uzerli, kızıl tonlarındaki saçları ve güzelliğiyle herkesin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

  3. Doğal güzeller arasına adını yazdırmayı başaran ünlü oyuncu, zaman içerisinde birçok estetik operasyon yaptırarak adeta bambaşka birine dönüştü.

    Doğal güzeller arasına adını yazdırmayı başaran ünlü oyuncu, zaman içerisinde birçok estetik operasyon yaptırarak adeta bambaşka birine dönüştü.

  4. Son olarak 2020 yılında dudak ve yanaklarına yaptırdığı işlemlerle eleştirilerin odak noktası haline gelen Uzerli, "Özgüvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım. Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" şeklinde itirafta bulunmuştu.

    Son olarak 2020 yılında dudak ve yanaklarına yaptırdığı işlemlerle eleştirilerin odak noktası haline gelen Uzerli, "Özgüvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım. Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" şeklinde itirafta bulunmuştu.

  5. Eski halinden eser kalmayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz akşam Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldı.

    Eski halinden eser kalmayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz akşam Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldı.

  6. Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Uzerli'nin festivaldeki görüntüsü hayranlarının ağzını açık bıraktı.

    Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Uzerli'nin festivaldeki görüntüsü hayranlarının ağzını açık bıraktı.

  7. Bazı karelerinde hayranlarının tanımakta güçlük çektiği 39 yaşındaki ünlü ismin güzelliğini vurgulayan yuvarlak yüz hatlarının neredeyse tamamını kaybettiği görüldü.

    Bazı karelerinde hayranlarının tanımakta güçlük çektiği 39 yaşındaki ünlü ismin güzelliğini vurgulayan yuvarlak yüz hatlarının neredeyse tamamını kaybettiği görüldü.

  8. Elmacık kemikleri, dudakları ve şakaklarına yaptırdığı dolgunun dozunu fazla kaçıran Uzerli, çene hattı dolgusu olarak adlandırılan 'Jawline' ile adeta başka birine dönüştü.

    Elmacık kemikleri, dudakları ve şakaklarına yaptırdığı dolgunun dozunu fazla kaçıran Uzerli, çene hattı dolgusu olarak adlandırılan 'Jawline' ile adeta başka birine dönüştü.

  9. Uzerli'nin bu değişimi hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. İşte Meryem Uzerli'nin son hali...

    Uzerli'nin bu değişimi hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. İşte Meryem Uzerli'nin son hali...