Bu 20 İlden Hiç Kadın Milletvekili Çıkmadı
Türkiye?de yaşayan kadınlar olarak seçme ve seçilme hakkının alınması konusunda dünyada öncü ülkelerden olsak da yapılan araştırmalara göre Cumhuriyet tarihi boyunca 20 ilden hiç kadın milletvekili seçilmedi.
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Türkiye?de yaşayan kadınlar olarak seçme ve seçilme hakkının alınması konusunda dünyada öncü ülkelerden olsak da yapılan araştırmalara göre Cumhuriyet tarihi boyunca 20 ilden hiç kadın milletvekili seçilmedi. Kadınların siyasette eşit temsili için mücadele eden KA.DER, Cumhuriyet tarihi boyunca 20 ilden hiç kadın milletvekili seçilmemesinden yola çıkarak ?Olmadı Türkiye? adlı bir kampanya başlattı.
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KA.DER'in yaptığı araştırmaya göre 20 il bugüne kadar hiç kadın milletvekili çıkaramadı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan en fazla kadın milletvekilinin Ak Parti'de olduğunu açıklamıştı.
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İşte hiç kadın çıkarmayan o iller:
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1- ADIYAMAN
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2- ARDAHAN
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3- ARTVİN
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4- BAYBURT
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5- BURDUR
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6- ERZİNCAN
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7- GİRESUN
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8- GÜMÜŞHANE
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9- KARABÜK
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10- KARAMAN
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11- KİLİS
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12- KIRIKKALE
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13- KIRKLARELİ
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14- KIRŞEHİR
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15- NEVŞEHİR
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16- NİĞDE
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17- OSMANİYE
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18- RİZE
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19- SİNOP
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20- YOZGAT