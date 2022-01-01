Türkiye?de yaşayan kadınlar olarak seçme ve seçilme hakkının alınması konusunda dünyada öncü ülkelerden olsak da yapılan araştırmalara göre Cumhuriyet tarihi boyunca 20 ilden hiç kadın milletvekili seçilmedi. Kadınların siyasette eşit temsili için mücadele eden KA.DER, Cumhuriyet tarihi boyunca 20 ilden hiç kadın milletvekili seçilmemesinden yola çıkarak ?Olmadı Türkiye? adlı bir kampanya başlattı.