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Bu 20 İlden Hiç Kadın Milletvekili Çıkmadı

Türkiye?de yaşayan kadınlar olarak seçme ve seçilme hakkının alınması konusunda dünyada öncü ülkelerden olsak da yapılan araştırmalara göre Cumhuriyet tarihi boyunca 20 ilden hiç kadın milletvekili seçilmedi.

  1. Türkiye?de yaşayan kadınlar olarak seçme ve seçilme hakkının alınması konusunda dünyada öncü ülkelerden olsak da yapılan araştırmalara göre Cumhuriyet tarihi boyunca 20 ilden hiç kadın milletvekili seçilmedi. Kadınların siyasette eşit temsili için mücadele eden KA.DER, Cumhuriyet tarihi boyunca 20 ilden hiç kadın milletvekili seçilmemesinden yola çıkarak ?Olmadı Türkiye? adlı bir kampanya başlattı.

    Türkiye?de yaşayan kadınlar olarak seçme ve seçilme hakkının alınması konusunda dünyada öncü ülkelerden olsak da yapılan araştırmalara göre Cumhuriyet tarihi boyunca 20 ilden hiç kadın milletvekili seçilmedi. Kadınların siyasette eşit temsili için mücadele eden KA.DER, Cumhuriyet tarihi boyunca 20 ilden hiç kadın milletvekili seçilmemesinden yola çıkarak ?Olmadı Türkiye? adlı bir kampanya başlattı.

  2. KA.DER'in yaptığı araştırmaya göre 20 il bugüne kadar hiç kadın milletvekili çıkaramadı.

    KA.DER'in yaptığı araştırmaya göre 20 il bugüne kadar hiç kadın milletvekili çıkaramadı.

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan en fazla kadın milletvekilinin Ak Parti'de olduğunu açıklamıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan en fazla kadın milletvekilinin Ak Parti'de olduğunu açıklamıştı.

  4. İşte hiç kadın çıkarmayan o iller:

    İşte hiç kadın çıkarmayan o iller:

  5. 1- ADIYAMAN

    1- ADIYAMAN

  6. 2- ARDAHAN

    2- ARDAHAN

  7. 3- ARTVİN

    3- ARTVİN

  8. 4- BAYBURT

    4- BAYBURT

  9. 5- BURDUR

    5- BURDUR

  10. 6- ERZİNCAN

    6- ERZİNCAN

  11. 7- GİRESUN

    7- GİRESUN

  12. 8- GÜMÜŞHANE

    8- GÜMÜŞHANE

  13. 9- KARABÜK

    9- KARABÜK

  14. 10- KARAMAN

    10- KARAMAN

  15. 11- KİLİS

    11- KİLİS

  16. 12- KIRIKKALE

    12- KIRIKKALE

  17. 13- KIRKLARELİ

    13- KIRKLARELİ

  18. 14- KIRŞEHİR

    14- KIRŞEHİR

  19. 15- NEVŞEHİR

    15- NEVŞEHİR

  20. 16- NİĞDE

    16- NİĞDE

  21. 17- OSMANİYE

    17- OSMANİYE

  22. 18- RİZE

    18- RİZE

  23. 19- SİNOP

    19- SİNOP

  24. 20- YOZGAT

    20- YOZGAT