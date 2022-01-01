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İphone Kullanıcıları Artık Boylarını Ölçebilecek

Apple, birçok yeni modelinde kullanıcılara çeşitli özellikler sunuyor. Bu yeniliklerden öne çıkanlar uygulamalar arasında Measure (Ölçüm) yer aldı. Kullanıcılar, iPhone akıllı telefonlarda bu özellik sayesinde boylarını ölçebilecek.

  1. Apple, yeni nesil akıllı telefonlarda kullanıcılara birçok özellik sağlıyor.  Bu özellikler arasında ise Measure (Ölçüm) adlı uygulama öne çıkıyor. Measure ile kullanıcılar, kameralarında bulunan LIDAR tarayıcı özelliğiyle kendilerinin veya nesnelerin boyunu rahatlıkla ölçebiliyor.

    Apple, yeni nesil akıllı telefonlarda kullanıcılara birçok özellik sağlıyor.  Bu özellikler arasında ise Measure (Ölçüm) adlı uygulama öne çıkıyor. Measure ile kullanıcılar, kameralarında bulunan LIDAR tarayıcı özelliğiyle kendilerinin veya nesnelerin boyunu rahatlıkla ölçebiliyor.

  2. BELİRLİ SAYIDA MODELLERDE VAR Ancak Measure uygulaması sadece sınırlı sayıda iPhone modellerinde bulunuyor. Apple'ın iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max ve iPhone 14 Pro ile Pro Mac modellerine sahip olan kullanıcılar Measure uygulamasından faydanabilecek.

    BELİRLİ SAYIDA MODELLERDE VAR Ancak Measure uygulaması sadece sınırlı sayıda iPhone modellerinde bulunuyor. Apple'ın iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max ve iPhone 14 Pro ile Pro Mac modellerine sahip olan kullanıcılar Measure uygulamasından faydanabilecek.

  3. Measure uygulamasının kullanımı ise şu şekilde: Measure uygulamasını açarak boyunu ölçmek istediğiniz kişiye iPhone'nu doğrultmanız ve ardından tepeden tırnağa görüntülemeniz gerekiyor.

    Measure uygulamasının kullanımı ise şu şekilde: Measure uygulamasını açarak boyunu ölçmek istediğiniz kişiye iPhone'nu doğrultmanız ve ardından tepeden tırnağa görüntülemeniz gerekiyor.

  4. LIDAR NEDİR? Light Detection and Ranging (Işık Testiği ve Ölçümleme) sistemi yeni nesil iPhone telefonlarda bulunuyor.  Arka kameraların yanında bulunan bu sensör ışık dalgalarıyla bir radar mantığıyla çalışıyor.  Bu sistemle ortamdaki uzaklığı, objelerin ve/ya kişilerin boyunu ölçmek için

    LIDAR NEDİR? Light Detection and Ranging (Işık Testiği ve Ölçümleme) sistemi yeni nesil iPhone telefonlarda bulunuyor.  Arka kameraların yanında bulunan bu sensör ışık dalgalarıyla bir radar mantığıyla çalışıyor.  Bu sistemle ortamdaki uzaklığı, objelerin ve/ya kişilerin boyunu ölçmek için