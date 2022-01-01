Covid-19'Un Mevcut Tedavilere Dirençli Yeni Varyantı BQ1: BQ1 Nedir?

Bamford?a göre, varyant hakkında daha fazla bir şey bilinmiyor, ancak hastalığın şiddeti ve ömrü diğer omikron türlerine benziyor. Bamford ayrıca BQ1?in neden olduğunu hastalığının, corona virüsün Wuhan?daki orjinal versiyonundan ve delta varyantından daha hafif olduğunu vurguladı.