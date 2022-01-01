"OLMAYAN ARABANIN İNDİRİMİ GELDİ" Oto galeri sahibi Reşat Melekoğlu, matrah düzenlenmesini kapsayan otomobillerin piyasada olmadığını belirterek, "Ufak motorlara gelen bir vergi düzenlemesi, aslında bir ÖTV indirimi değil. Matrah arttırımı 1000 motorlara gelen indirim. İndirim geldi ama, ekstra zam da geldi. Olmayan arabanın indiriminden bahsediyoruz. Bugün bayiye gittiğiniz zaman araba bulabiliyor musunuz? Eskiden nasıldı? Kasım-Aralık ayları gelince bayiler indirim var diye bağırıyordu. Bugün bir bayiye gidiyorsunuz araç yok. Yılbaşından sonra araçlara bayağı bir zam gelecek. İkinci elde fiyatlar dolayısıyla yukarı doğru çıktı" diye konuştu.