Bakanlık 6 yaşındaki çocuğa istismar davasına müdahil oldu
Bakanlık 6 yaşındaki çocuğa istismar davasına müdahil oldu
%0,98 Faiz Oranı ile 15.000 TL Kredi Fırsatı
%0,98 Faiz Oranı ile 15.000 TL Kredi Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum: Sosyal konutları TC vatandaşı olanlar alabilir
Bakan Kurum: Sosyal konutları TC vatandaşı olanlar alabilir
'İkinci eldeki 6000 kilometre ve 6 ay sınırı bireyseller için değil'
'İkinci eldeki 6000 kilometre ve 6 ay sınırı bireyseller için değil'
Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu
Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu
Poşet fiyatları 2023 yılında da 25 kuruş olacak
Poşet fiyatları 2023 yılında da 25 kuruş olacak
Grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti
Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti
Bakanlıktan 'Kız öğrenci kız öğrenciyi öldüresiye dövdü' iddiasına açıklama
Bakanlıktan 'Kız öğrenci kız öğrenciyi öldüresiye dövdü' iddiasına açıklama
Eğitim harcamalarının yüzde 72'si devletten, yüzde 22'si velilerden
Eğitim harcamalarının yüzde 72'si devletten, yüzde 22'si velilerden
Beştepe'de 'anayasa değişikliği' toplantısı yapılıyor
Beştepe'de 'anayasa değişikliği' toplantısı yapılıyor
Benzin ve motorinde büyük indirim gerçekleşti
Benzin ve motorinde büyük indirim gerçekleşti
Komisyon toplantısı sona erdi: Türk-İş Genel Sekreterinden ilk açıklama
Komisyon toplantısı sona erdi: Türk-İş Genel Sekreterinden ilk açıklama
Bakanlık açıkladı: İşte asgari ücret araştırma sonuçları
Bakanlık açıkladı: İşte asgari ücret araştırma sonuçları
Geçici işçiler yeni yıla kadroyla girmek istiyor
Geçici işçiler yeni yıla kadroyla girmek istiyor
Kadroya geçen tarım-orman çalışanlarından teşekkür ziyareti
Kadroya geçen tarım-orman çalışanlarından teşekkür ziyareti
Son seçim anketi yayımlandı: İşte partilerin oy dağılımları
Son seçim anketi yayımlandı: İşte partilerin oy dağılımları
Başörtüsü teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak
Başörtüsü teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak
Türk-İş: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak
Türk-İş: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü kuruluyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü kuruluyor
Okullarda enfeksiyon arttı, Bilim Kurul Üyesi 'maske' önerdi
Okullarda enfeksiyon arttı, Bilim Kurul Üyesi 'maske' önerdi
Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı açıkladı
Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı açıkladı
BDDK Başkanlığı neden gov.tr'yi kullanmıyor?
BDDK Başkanlığı neden gov.tr'yi kullanmıyor?
SGK 30 müfettiş, Adli Tıp 40, Gazi Üniversitesi ise 20 personel alacak
SGK 30 müfettiş, Adli Tıp 40, Gazi Üniversitesi ise 20 personel alacak
CHP'de 40 il başkanı istifa ediyor! Kaftancıoğlu aday olamıyor
CHP'de 40 il başkanı istifa ediyor! Kaftancıoğlu aday olamıyor
Bakıcı maaşları profesörü yakaladı!
Bakıcı maaşları profesörü yakaladı!
ABD savunma bütçesinde F-16 alımını şarta bağlayan maddeler çıkarıldı
ABD savunma bütçesinde F-16 alımını şarta bağlayan maddeler çıkarıldı
Zincir marketlerde yeni dönem : Yönetmelik yayımlandı
Zincir marketlerde yeni dönem : Yönetmelik yayımlandı
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı yarın
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı yarın
Kamu çalışanlarına 'borsa' tuzağı! 300 milyonluk vurgun yaptılar
Kamu çalışanlarına 'borsa' tuzağı! 300 milyonluk vurgun yaptılar

Araç Bulamayanlar İkinci El Araç Pazarına Yöneldi

Matrah düzenlemesi sonrası otomobil satış bayilerine gidenler elleri boş kalınca ikinci el araç pazarlarına yöneldi. Rami'deki ikinci el otomobil pazarında yoğunluk yaşandı.

  1. ÖTV matrah düzenlemesi 24 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

    ÖTV matrah düzenlemesi 24 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

  2. Sıfır otomobil alma umuduyla bayilere gidenler araç olmadığını öğrenince, ikinci el otomobillere yöneldi. Matrah düzenlemesiyle kısa bir süre durgunluk yaşayan ikinci el otomobil piyasası yeniden hareketlendi. Rami Açık Oto Pazarı'nda dün yoğunluk gözlenirken, araç fiyatlarının arttığı dikkat çekti.

    Sıfır otomobil alma umuduyla bayilere gidenler araç olmadığını öğrenince, ikinci el otomobillere yöneldi. Matrah düzenlemesiyle kısa bir süre durgunluk yaşayan ikinci el otomobil piyasası yeniden hareketlendi. Rami Açık Oto Pazarı'nda dün yoğunluk gözlenirken, araç fiyatlarının arttığı dikkat çekti.

  3. "OLMAYAN ARABANIN İNDİRİMİ GELDİ" Oto galeri sahibi Reşat Melekoğlu, matrah düzenlenmesini kapsayan otomobillerin piyasada olmadığını belirterek, "Ufak motorlara gelen bir vergi düzenlemesi, aslında bir ÖTV indirimi değil. Matrah arttırımı 1000 motorlara gelen indirim. İndirim geldi ama, ekstra zam da geldi. Olmayan arabanın indiriminden bahsediyoruz. Bugün bayiye gittiğiniz zaman araba bulabiliyor musunuz? Eskiden nasıldı? Kasım-Aralık ayları gelince bayiler indirim var diye bağırıyordu. Bugün bir bayiye gidiyorsunuz araç yok. Yılbaşından sonra araçlara bayağı bir zam gelecek. İkinci elde fiyatlar dolayısıyla yukarı doğru çıktı" diye konuştu.

    "OLMAYAN ARABANIN İNDİRİMİ GELDİ" Oto galeri sahibi Reşat Melekoğlu, matrah düzenlenmesini kapsayan otomobillerin piyasada olmadığını belirterek, "Ufak motorlara gelen bir vergi düzenlemesi, aslında bir ÖTV indirimi değil. Matrah arttırımı 1000 motorlara gelen indirim. İndirim geldi ama, ekstra zam da geldi. Olmayan arabanın indiriminden bahsediyoruz. Bugün bayiye gittiğiniz zaman araba bulabiliyor musunuz? Eskiden nasıldı? Kasım-Aralık ayları gelince bayiler indirim var diye bağırıyordu. Bugün bir bayiye gidiyorsunuz araç yok. Yılbaşından sonra araçlara bayağı bir zam gelecek. İkinci elde fiyatlar dolayısıyla yukarı doğru çıktı" diye konuştu.

  4. "BAYİLERDE YENİ ARAÇ YOK" Oto galeri sahibi Taştan Işık ise, ikinci el otomobil fiyatlarının arttığını ifade ederek, "Bir talep oldu ama, şu an bayilerde yeni araç yok. Müşteri gittiğinde geri dönüyor. Zam olacağı söyleniyor ama, fiyatlar yerinde durmuyor. Olmayan ürün için artış olur" dedi.

    "BAYİLERDE YENİ ARAÇ YOK" Oto galeri sahibi Taştan Işık ise, ikinci el otomobil fiyatlarının arttığını ifade ederek, "Bir talep oldu ama, şu an bayilerde yeni araç yok. Müşteri gittiğinde geri dönüyor. Zam olacağı söyleniyor ama, fiyatlar yerinde durmuyor. Olmayan ürün için artış olur" dedi.

  5. Bayiden eli boş dönen Şenol Durmaz, "İnternetten duyup geldik. Fiyatlar yansıdı mı diye pazara geldik. Şu an indirim gözükmüyor. Aracımızı sattık, yeni araç almak artık çok zor" diye konuştu.  Kamil Dikmen ise "Fiyatlar düşecek diyorlardı ama, düşüş yok. Bayilere baktık ama, araç yok. Ya 3 ay sonra ya da 1 sene sonra araç gelecek. Geldiği zaman fiyatı da artacak" dedi.

    Bayiden eli boş dönen Şenol Durmaz, "İnternetten duyup geldik. Fiyatlar yansıdı mı diye pazara geldik. Şu an indirim gözükmüyor. Aracımızı sattık, yeni araç almak artık çok zor" diye konuştu.  Kamil Dikmen ise "Fiyatlar düşecek diyorlardı ama, düşüş yok. Bayilere baktık ama, araç yok. Ya 3 ay sonra ya da 1 sene sonra araç gelecek. Geldiği zaman fiyatı da artacak" dedi.