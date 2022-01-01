Kemik İliğinin Faydaları Nelerdir?
Kemik suyu, kemik iliği çorbası ya da kemik iliği yemekleri birçok sağlıklı yaşamın temel bileşenidir.
-
Kemik suyu, kemik iliği çorbası ya da kemik iliği yemekleri birçok sağlıklı yaşamın temel bileşenidir. Yüzyıllardır kullanılan ve sağlıklı gıda segmentinde popüler olan kemik iliğinin vücuda faydaları, soğuk algınlığından kireçlenmeye (Osteoartrit) kadar her şeyi iyileştirebileceği uzmanlar tarafından söyleniyor. Peki Kemikli etin ya da kemik iliğinin faydaları nelerdir?
-
Avrupa ve Güneydoğu Asya gibi yerlerin genel kültür yiyeceği olan kemik iliği, birçok insan tarafından faydaları merak edilmeye başlandı.
-
Hayvan kemiklerinin merkezinde bulunan yağlı bir doku olan kemik iliği, vücudun genel sağlığını desteklemek açısından birçok faydasının bulunmaktadır.
-
4/12 Tweetle Facebook'ta paylaş KEMİK İLİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR? Yüksek kolesterol ya da yüksek tansiyon gibi kanın pıhtılaşmasına sebep olacak her türlü risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olan kemik iliği, birçok kişinin sağlık açısından sıklıkla tercih ettiği gıda arasında yer alıyor.
-
Faydalarının saymakla bitmediği ve kolejen bakımından da zengin olan kemik iliği, gençleşmek isteyenlerin ise bir numaralı tercihleri arasında bulunuyor.
-
KEMİK İLİĞİ BİRÇOK VİTAMİNİ BARINDIRIYOR! B12 Vitamini, E Vitamini, demir, kalsiyum ve A Vitamini gibi minarelleri barındıran kemik iliği, hastalık risklerini azaltarak bağışıklık sistemini güçlendirmede öncü rol oynuyor.
-
BEYİN SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR! Kemik iliğinin içinde yüksek oranda yağda çözünen A ve K2 vitaminlerinin bulunması beyinde oluşan Alzheimer ve Parkinson gibi dejenaratif gibi durumlara neden olan toksinlerin hasar görmekten korumaya yardımcı olmaktadır.
-
KEMİK İLİĞİ İLTİHABI AZALTIYOR! Bünyesinde barındırdığı amino asitler ve çeşitli birleşenler sayesinde, vücutta oluşa bilecek iltihaplanma,yara ya da küçük deliklerin iyileşmesinde yardımcı rol oynar.
-
KEMİK İLİĞİ DİYABET İÇİN BİR NUMARALI İLAÇ İnsülün ve diyabet riskini azaltan adiponektin, sağlıklı kan şekeri düzeyleri ve insülin duyarlılığı için son derece önemlidir. Kemik iliği ise bu durumda diyabet hastaları için bir numaralı ilaçtır.
-
Kolejen bakımı açısından da oldukça zengin olan kemik iliği, kemikli etlerde de görülmektedir.
-
DoktorTakvimi uzmanlarından Uzm. Dr. Memet, kolejen ve sağlık açısından yararlı olan besinleri şu şekilde sıralıyor;
-
"Kemikli etler; ilikli kemik suyu, sığır eti, tavuk eti, hindi eti" gibi etlerin sağlık açısından ve kolejen açısından faydalı oldugunu belirtiyor.