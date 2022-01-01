Kemik suyu, kemik iliği çorbası ya da kemik iliği yemekleri birçok sağlıklı yaşamın temel bileşenidir. Yüzyıllardır kullanılan ve sağlıklı gıda segmentinde popüler olan kemik iliğinin vücuda faydaları, soğuk algınlığından kireçlenmeye (Osteoartrit) kadar her şeyi iyileştirebileceği uzmanlar tarafından söyleniyor. Peki Kemikli etin ya da kemik iliğinin faydaları nelerdir?