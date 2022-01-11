2022 Yılında Kaybettiklerimiz!
2022 yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte 2022 yılında milyonların kalbinde taht kurmuş aramızdan ayrılan ünlü isimler...
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AHMET ÇALIK 11 OCAK 2022
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor?da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, 11 Ocak tarihinde Ankara?da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 28 yaşında vefat eden milli futbolcunun, şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara?ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.
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AYBERK PEKCAN 24 OCAK 2022
Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan 24 Ocak günü hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu geçen hafta memleketi Mersin?de yoğun bakına kaldırılmıştı.
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SAİT UÇAR 09 ŞUBAT 2022
Karadeniz'in sevilen sanatçılarından Sait Uçar yaşamını yitirdi. Sait Uçar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
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CEMİL ÖZBAYER 13 ŞUBAT 2022
Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında hayatını kaybetti.
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ARİF ŞENTÜRK 15 ŞUBAT 2022
Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk 81 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı Onur Akay, önceki sanatçı Arif Şentürk'ün yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurarak, ?Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır? ifadelerini kullanmıştı.
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AYTEN ERMAN 25 Şubat 2022
Türk sinemasının usta sanatçısı Ayten Erman, 25 Şubat tarihinde koronavirüse yenik düştü. 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun kız kardeşi Ayben Erman acı haberi, ?Aytoşumuzu kaybettik? sözleriyle duyurdu.
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HÜSEYİN ELMALIPINAR 3 Mart 2022
Hüseyin Elmalıpınar, 3 Mart 2022 tarihinde Şişli Feriköy Mahallesi'nde yürürken kalp krizi geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 51 yaşındaki oyuncunun saat 12.00'de hayatını kaybettiği öğrenildi.
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AKREP NALAN 4 Mart 2022
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın 4 Mart 2022?de hayatını kaybetti. 67 yaşındaki sanatçı bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.
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KADİR KÖK 01 MAYIS 2022 Oyuncu Kadir Kök, 83 yaşında öldü. Kök, Türkiye Sineması'nda yüzlerce filmde rol almıştı.
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İLKER KURT 06 HAZİRAN 2022 Arka Sokaklar, Veda, Anadolu Kartalları, Umutsuz Ev Kadınları, Kanıt, Fetih 1454 gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu İlker Kurt 49 yaşında hayatını kaybetti.
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CÜNEYT ARKIN 28 HAZİRAN 2022 300'den fazla filmde oynayan Cüneyt Arkın, son olarak ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'da rol almıştı. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evinde rahatsızlandığı ve kaldırıldığı Beşiktaş'taki özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
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RIZA PEKKUTSAL 17 AĞUSTOS 2022
Yeşilçam?ın emektar isimlerinden Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Sunal ile birçok filmde rol alan Rıza Pekkutsal, ?Bombacı Mülayim? filmindeki memur karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
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SÜREYYA GÜRSEL 14 AĞUSTOS 2022 Sancaktepe?de misafir olarak gittiği evin 3'üncü katından düşen oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Evren'in cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı
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CİHAN CANOVA 20 AĞUSTOS 2022 72. Koğuş, Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Eve Dönüş gibi yapımlarla tanınan ve yakın zamanda akciğerinde kitle tespit edilen usta oyuncu Civan Canova 67 yaşında yaşamını yitirdi.
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FÜSUN GÜNUĞUR 27 AĞUSTOS 2022 Bir döneme damga vuran 'Beni Unutma' dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.
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HALİT KIVANÇ 25 EKİM 2022 Yılların sunucusu usta ses Bülent Özveren Ekim 2022 tarihinde aramızdan ayrıldı. Aynı ay içinde ünlü sunucu Halit Kıvanç 97 yaşında aramızdan ayrıldı.
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RIZA AKIN 2 KASIM 2022 Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi. Kardeş Payı, Beyaz Gelincik gibi pek çok yapımda rol alan 65 yaşındaki ünlü oyuncunu hayatını kaybetti. Acı haberi Menderes Samancılar verdi. İ
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İSMAİL İNCEKARA 07 KASIM 2022 Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldığı Kurtlar Vadisi'nde Yahudi asıllı bir tefeciyi canlandıran İsmail İncekara'nın hayatını kaybettiği bilgisi sevenlerini hüzne boğdu.
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BİLLUR KALKAVAN 17 KASIM 2022 Geçtiğimiz mayıs ayında akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.