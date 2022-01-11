2022 Yılında Kaybettiklerimiz!

AYBERK PEKCAN 24 OCAK 2022

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan 24 Ocak günü hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu geçen hafta memleketi Mersin?de yoğun bakına kaldırılmıştı.