Whatsapp'ta Bir Devrin Sonu Geldi!
WhatsApp'ta bir devrin sonu geldi!
-
Aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp yeni özelliğini getirmek için kolları sıvadı.
-
İletişim ağının büyük bir kısmını oluşturan WhatsApp kullanıcıların uygulamayı daha iyi kullanabilmesi adına yeni güncellemeler ve özellikler yayınlıyor.
-
WABetaInfo'nun haberine göre; WhatsApp ekran görüntüsü alımını sonlandıracak özelliği test etmeye başladı.
-
Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan özellik WhatsApp'ın beta sürümündeki kullanıcıların erişimine açıldı.
-
Yeni özellik ile birlikte WhatsApp'ta bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü alınamayacak. Paylaşılan ekran görüntüsünden de anlaşıldığı üzere bir kez görüntülenen mesajlarda bir uyarı metni çıkacak.
-
Mesajı göndermeden önce WhatsApp, "Şu an tek sefer görüntülenmelik bir mesaj gönderiyorsunuz. Karşı tarafın bu mesajın ekran görüntüsünü alamaz" ifadeleri yer alıyor.
-
Hiçbir 3. parti uygulaması ya da yazılımı bu mesajdan ekran görüntüsü alımına olanak tanımayacak. Henüz test aşamasında olan özelliğin önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.