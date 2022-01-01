Gerçeği Yıllar Sonra Oğlu Açıkladı!
Verdiği röportajlarda sürekli baba özlemini dile getiren Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço babasıyla ilgili hiç kimsenin bilmediği o gerçeği açıkladı.
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7'den 77'ye herkesin Barış Ağabey'i olarak bilinen usta sanatçı Barış Manço tam 23 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Unutulmaz şarkılarıyla tüm dünyada büyük beğeni kazanan merhum Barış Manço çocuk şarkılarıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Verdiği röportajlarda sürekli baba özlemini dile getiren Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço babasıyla ilgili hiç kimsenin bilmediği o gerçeği açıkladı.
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Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço yaptığı işlerle Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü olmuştur.
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2 Ocak 1943 doğumlu olan Merhum Barış Manço 1 şubat 1999 yılında vefat etmiştir.
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Hem devlet sanatçısı hem de kültür elçisi olan usta sanatçı, şarkıları filmleri ve yaptığı programlarla büyük bir hayran kitlesine sahip.
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"EN GÜZEL DİL TATLI DİLDİR" Beş dili ana dili gibi konuşan ve başka dilleri de bilen babası Barış Manço'nun, "En güzel dil hangisidir?" sorusuna verdiği , "En güzel dil tatlı dil" cevabının sanatçının yaşam felsefesini özetleyen iki kelime olduğunu ifade eden Doğukan Manço, her fırsatta ona olan özlemlerini dile getiriyor.
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GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! Günümüzde hala en çok dinlenen şarkılarıyla büyük küçük herkesin dinlediği merhum usta sanatçı Barış Manço'yla ilgili kimsenin bilmedği o gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.
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Merhum Manço ile ilgili oğlu Doğukan Manço'nun yıllar sonra açıkladığı o gerçek hayranlarını şaşırttı.
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GERÇEK İSMİNİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve babasının dört isminin olduğu açıklamıştı.
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İşte babasıyla ilgili YouTube'da yayınladığı Barış Manço'nun asıl ismi başlıklı videosu ve Barış Manço ile merak edilen tüm detaylar:
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5.5 KİLO DOĞUNCA "II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak 'Savaş' ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor. Babamın ilk ismi 'Mehmet', dedesi Mehmet Abdi Manço'dan geliyor. Halam İnci Manço'dan dinlediğim kadarıyla; 1942'de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943'te babam doğmuş.
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Onu da anmak üzere babamın ismine 'Yusuf' eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler 'Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara 'Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş.
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1954'te ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne gidip 'Tosun Yusuf' ismini çıkartmışlar."