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15 Gün Boyunca İçerseniz...

Soğanın herhangi bir yemeğe kattığı lezzet kadar, suyunun da faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

  1. Soğanın herhangi bir yemeğe kattığı lezzet kadar, suyunun da faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Keskin bir tada sahip olan soğanın en az kendisi kadar suyu da fayda sağlamaktadır. Sağlıklı beslenememek vücudumuzda bazı zararlı besin atıkları bulundurabilir. Buda zamanla zehre dönüşür. Bu zehri vücudumuzdan atmak için İbrahim Saraçoğlu sağlıklı bir tarif önerisinde bulundu.

    Soğanın herhangi bir yemeğe kattığı lezzet kadar, suyunun da faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Keskin bir tada sahip olan soğanın en az kendisi kadar suyu da fayda sağlamaktadır. Sağlıklı beslenememek vücudumuzda bazı zararlı besin atıkları bulundurabilir. Buda zamanla zehre dönüşür. Bu zehri vücudumuzdan atmak için İbrahim Saraçoğlu sağlıklı bir tarif önerisinde bulundu.

  2. Sağlıklı beslenememek vücudumuzda bazı zararlı besin atıkları bulundurabilir. Buda zamanla zehre dönüşür. Bu zehri vücudumuzdan atmak için İbrahim Saraçoğlu sağlıklı bir tarif önerisinde bulundu.

    Sağlıklı beslenememek vücudumuzda bazı zararlı besin atıkları bulundurabilir. Buda zamanla zehre dönüşür. Bu zehri vücudumuzdan atmak için İbrahim Saraçoğlu sağlıklı bir tarif önerisinde bulundu.

  3. "Soğan kürü" son dönemlerde adını sıklıkla duyurmakta. Astıma, diyabete, kalp hastalıklarına ve daha birçok hastalığa deva olan soğan kürü, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifiyle tekrar gün yüzüne geldi.

    "Soğan kürü" son dönemlerde adını sıklıkla duyurmakta. Astıma, diyabete, kalp hastalıklarına ve daha birçok hastalığa deva olan soğan kürü, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifiyle tekrar gün yüzüne geldi.

  4. Altarnatif tıp alanında birçok bitkisel yöntem kürü barındıran Saraçoğlu,"soğan kürü" hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Soğan suyunun, tüm vücudun gıdasal besinlerin zehrinden arındırdığını söyledi. Hem aklınızdaki soru işaretlerini giderecek hem de soğan kürü hakkında bilinmeyenleri bulabileceğiniz yazımız sizlerle.

    Altarnatif tıp alanında birçok bitkisel yöntem kürü barındıran Saraçoğlu,"soğan kürü" hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Soğan suyunun, tüm vücudun gıdasal besinlerin zehrinden arındırdığını söyledi. Hem aklınızdaki soru işaretlerini giderecek hem de soğan kürü hakkında bilinmeyenleri bulabileceğiniz yazımız sizlerle.

  5. SOĞAN KÜRÜ NEDİR? Dolaşım sisteminin düzenlemesine yardımcı olan soğan kürü aynı zamanda kadınlarda görülen miyom ve çikolata kisti oluşmasına karşı tedavi edici özellik gösterir. Cilt yüzeyinde oluşan akne ve iltihaplı sivilce oluşumunun önüne geçer.

    SOĞAN KÜRÜ NEDİR? Dolaşım sisteminin düzenlemesine yardımcı olan soğan kürü aynı zamanda kadınlarda görülen miyom ve çikolata kisti oluşmasına karşı tedavi edici özellik gösterir. Cilt yüzeyinde oluşan akne ve iltihaplı sivilce oluşumunun önüne geçer.

  6. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar ışığında ise migren, sinüzit tedavisinde önerilen besinler arasındadır. Yağ içermeyen ve metabolizmanın çalışmasında öncü rol oynayan soğan içerdiği yüksek lifler sayesinde zayıflamaya yardımcı olur.

    Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar ışığında ise migren, sinüzit tedavisinde önerilen besinler arasındadır. Yağ içermeyen ve metabolizmanın çalışmasında öncü rol oynayan soğan içerdiği yüksek lifler sayesinde zayıflamaya yardımcı olur.

  7. &#8203;Özellikle kuru öksürük balgam gibi sorunları soğan kürüyle azaltmak mümkündür. Kulak çınlaması, stres va bağışıklık sisteminin güçlü olmasına kadar birçok faydaası bulunmaktadır. Peki kimyager saraçoğlunun faydası saymakla bitmeyen 'soğan kürü' nedir nasıl yapılır? İşte tarifi...

    ​Özellikle kuru öksürük balgam gibi sorunları soğan kürüyle azaltmak mümkündür. Kulak çınlaması, stres va bağışıklık sisteminin güçlü olmasına kadar birçok faydaası bulunmaktadır. Peki kimyager saraçoğlunun faydası saymakla bitmeyen 'soğan kürü' nedir nasıl yapılır? İşte tarifi...

  8. İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN TÜM VÜCUDU TEMİZLEYEN MEŞHUR KÜR TARİFİ Adını sıkça duyduğumuz şifa deposu olan 'soğan kürü' tarifi İbrahim Saraçoğlu'nun bilinen en meşhur kürlerindendir. Evimizde de kolaylıkla yapabileceğimiz kür tarifi şöyle:

    İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN TÜM VÜCUDU TEMİZLEYEN MEŞHUR KÜR TARİFİ Adını sıkça duyduğumuz şifa deposu olan 'soğan kürü' tarifi İbrahim Saraçoğlu'nun bilinen en meşhur kürlerindendir. Evimizde de kolaylıkla yapabileceğimiz kür tarifi şöyle:

  9. Malzemeler:  Kür için gerekli olan üç malzeme vardır. Bunlardan biri klorsuz su, nane ve kahve rengi kabuklu soğandır.

    Malzemeler:  Kür için gerekli olan üç malzeme vardır. Bunlardan biri klorsuz su, nane ve kahve rengi kabuklu soğandır.

  10. Hazırlanışı: İki bardak suyu nane ile kaynatın Daha sonra soğanı parçalayarak kaynamış suyun içine ilave edin. 10 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alınve süzün. Ilık olması için bir köşede dinlendirin. Dinlendirdiğiniz soğan suyunu gün içinde sabah ve akşam olmak üzere tükete bilirsiniz.

    Hazırlanışı: İki bardak suyu nane ile kaynatın Daha sonra soğanı parçalayarak kaynamış suyun içine ilave edin. 10 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alınve süzün. Ilık olması için bir köşede dinlendirin. Dinlendirdiğiniz soğan suyunu gün içinde sabah ve akşam olmak üzere tükete bilirsiniz.

  11. Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun soğan kürünün daha faydalı olması için taze yapılıp tüketilmesi önerilmektedir. 15 gün boyunca düzenli tüketilmesi gerekmektedir. Soğan kürünün 4 aydan fazla yapılmaması tavsiye edilmektedir.

    Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun soğan kürünün daha faydalı olması için taze yapılıp tüketilmesi önerilmektedir. 15 gün boyunca düzenli tüketilmesi gerekmektedir. Soğan kürünün 4 aydan fazla yapılmaması tavsiye edilmektedir.

  12. Dikkat! <br> Kronik hastalığı olanlar 'soğan kürü' tüketiminde uzmanlarına danışmalıdır.

    Dikkat!
    Kronik hastalığı olanlar 'soğan kürü' tüketiminde uzmanlarına danışmalıdır.

  13. SOĞANIN BESİN DEĞERİ <br> Kalori/40g Karbonhidrat/10g Magnezyum/10g Protein/1g Lif/1g Demir/0,2mg Cvitamini/8 mg Kalsiyum/24mg

    SOĞANIN BESİN DEĞERİ
    Kalori/40g Karbonhidrat/10g Magnezyum/10g Protein/1g Lif/1g Demir/0,2mg Cvitamini/8 mg Kalsiyum/24mg