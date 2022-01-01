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Muhteşem Yüzyıl'ın Çocukları Şimdi Nerede Ve Ne Yapıyorlar?

Muhteşem Yüzyıl'ın çocukları şimdi nerede ve ne yapıyorlar?

  1. Muhteşem Yüzyıl dizisi tam 4 sezon ekranda yer almış ve yayınlandığı dönemlere damgasını vurmuştu. Dizide Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılıyordu. Dizide; o zamanlarda yaşamış olan şehzade ve sultanlara da yer veriliyordu. Muhteşem Yüzyıl'da şehzade ve sultanların çocukluklarını oynayan isimlerin şimdiki hallerini, galerimizde derledik.

    Muhteşem Yüzyıl dizisi tam 4 sezon ekranda yer almış ve yayınlandığı dönemlere damgasını vurmuştu. Dizide Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılıyordu. Dizide; o zamanlarda yaşamış olan şehzade ve sultanlara da yer veriliyordu. Muhteşem Yüzyıl'da şehzade ve sultanların çocukluklarını oynayan isimlerin şimdiki hallerini, galerimizde derledik.

  2. Tunç Oral - Şehzade Mustafa

    Tunç Oral - Şehzade Mustafa

  3. Tunç Oral şimdiki hali

    Tunç Oral şimdiki hali

  4. Arda Anarat - Şehzade Mehmet

    Arda Anarat - Şehzade Mehmet

  5. Arda Anarat şimdiki hali

    Arda Anarat şimdiki hali

  6. Ayda Acar - Mihrimah Sultan

    Ayda Acar - Mihrimah Sultan

  7. Ayda Acar şimdiki hali

    Ayda Acar şimdiki hali

  8. Melis Mutluç - Mihrimah Sultan

    Melis Mutluç - Mihrimah Sultan

  9. Melis Mutluç şimdiki hali

    Melis Mutluç şimdiki hali

  10. Kerem Açarsöz - Şehzade Selim

    Kerem Açarsöz - Şehzade Selim

  11. Kerem Açarsöz şimdiki hali

    Kerem Açarsöz şimdiki hali

  12. Yiğit Üst - Şehzade Selim

    Yiğit Üst - Şehzade Selim

  13. Yiğit Üst şimdiki hali

    Yiğit Üst şimdiki hali

  14. Ercan Can Kartal - Şehzade Bayezid

    Ercan Can Kartal - Şehzade Bayezid

  15. Ercan Can Kartal şimdiki hali

    Ercan Can Kartal şimdiki hali

  16. Berkecan Akkaya - Şehzade Mehmet

    Berkecan Akkaya - Şehzade Mehmet

  17. Berkecan Akkaya şimdiki hali

    Berkecan Akkaya şimdiki hali

  18. Aybars Kartal Özson - Şehzade Cihangir

    Aybars Kartal Özson - Şehzade Cihangir

  19. Aybars Kartal Özson şimdiki hali

    Aybars Kartal Özson şimdiki hali

  20. Helin Melike Çal - Huricihan Sultan

    Helin Melike Çal - Huricihan Sultan

  21. Helin Melike Çal şimdiki hali

    Helin Melike Çal şimdiki hali