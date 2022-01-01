Muhteşem Yüzyıl'ın Çocukları Şimdi Nerede Ve Ne Yapıyorlar?
Muhteşem Yüzyıl'ın çocukları şimdi nerede ve ne yapıyorlar?
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Muhteşem Yüzyıl dizisi tam 4 sezon ekranda yer almış ve yayınlandığı dönemlere damgasını vurmuştu. Dizide Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılıyordu. Dizide; o zamanlarda yaşamış olan şehzade ve sultanlara da yer veriliyordu. Muhteşem Yüzyıl'da şehzade ve sultanların çocukluklarını oynayan isimlerin şimdiki hallerini, galerimizde derledik.
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Tunç Oral - Şehzade Mustafa
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Tunç Oral şimdiki hali
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Arda Anarat - Şehzade Mehmet
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Arda Anarat şimdiki hali
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Ayda Acar - Mihrimah Sultan
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Ayda Acar şimdiki hali
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Melis Mutluç - Mihrimah Sultan
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Melis Mutluç şimdiki hali
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Kerem Açarsöz - Şehzade Selim
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Kerem Açarsöz şimdiki hali
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Yiğit Üst - Şehzade Selim
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Yiğit Üst şimdiki hali
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Ercan Can Kartal - Şehzade Bayezid
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Ercan Can Kartal şimdiki hali
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Berkecan Akkaya - Şehzade Mehmet
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Berkecan Akkaya şimdiki hali
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Aybars Kartal Özson - Şehzade Cihangir
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Aybars Kartal Özson şimdiki hali
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Helin Melike Çal - Huricihan Sultan
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Helin Melike Çal şimdiki hali