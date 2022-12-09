İşte Bu Haftaki Cuma Hutbesi

Kıymetli Müslümanlar!

Biz namazı kılarız, namaz da bizi kâmil bir mümin kılar. Namazını hakkıyla eda edenleri iyiliğe sevk eder, kötülükten beri kılar. Kur?an-ı Kerim?de bu hakikat şöyle ifade edilir: ?Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten meneder??

Değerli Müminler!

Her Müslümana farz olan beş vakit namazı, camide cemaatle kılmanın büyük bir fazileti ve sayısız hikmeti vardır. Cemaatle namaz kılmak o kadar önemlidir ki Yüce Rabbimiz cihad meydanında dahi namazlarımızı cemaatle nasıl kılacağımızı Kur?an-ı Kerim?de ayrıntılı olarak açıklamıştır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ise ?Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha faziletlidir.? buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, kalplerimizi birbirine bağlar. Aramızdaki sevgi, saygı ve muhabbeti artırır. Birbirimizle tanışmaya, kaynaşmaya, sevinç ve kederde ortak olmaya vesile olur.