DSÖ'den süper bakteri uyarısı

SÜPER BAKTERİ NEDİR?

Süper bakteri bir diğer adıyla Stafilokokkus epidermidis. olarak da biliniyor. Avustralyalı bilim insanlarının keşfettiği bu baltgenelde insan derisinde bulunuyor. Ancak araştırmacılar bu bakterinin hastanelerde mutasyona uğrayarak bilinen tüm antibiyotiklere karşı dirençli hale geldiğini ortaya çıkardı. Bakterinin bazı türlerinin Avrupa'da da olduğu ortaya çıktı. Süper bakteri olarak da anılan bakterinin genellikle insanlar için bir zararı olmadığı belirtiliyor. Ancak bazı insanlarda enfeksiyona neden olabiliyor.