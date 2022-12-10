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2022-ALES/3 sonuçları açıklandı
2022-ALES/3 sonuçları açıklandı

DSÖ'den Süper Bakteri Uyarısı

DSÖ'den süper bakteri uyarısı

  1. Dünya Sağlık örgütü, pandemi döneminde kan zehirlenmesine yol açan "süper bakterilerin" tehlikeli derecede güçlendiği uyarısı yaptı.

    Dünya Sağlık örgütü, pandemi döneminde kan zehirlenmesine yol açan "süper bakterilerin" tehlikeli derecede güçlendiği uyarısı yaptı.

  2. Uzmanlar 2020 yılı boyunca 87 ülkeden toplanan verileri inceledi.

    Uzmanlar 2020 yılı boyunca 87 ülkeden toplanan verileri inceledi.

  3. Hastane mikrobu olarak da bilinen, kan enfeksiyonlarına yol açan Klebsiella ve acinetobakter gibi bakterilerin ilaç direncinin yüzde 50 oranında arttığı tespit edildi.

    Hastane mikrobu olarak da bilinen, kan enfeksiyonlarına yol açan Klebsiella ve acinetobakter gibi bakterilerin ilaç direncinin yüzde 50 oranında arttığı tespit edildi.

  4. Örgüt yetkilileri, pandeminin ilk yılında ortaya çıkan tablonun hayli endişe verici olduğu uyarısında bulundu.

    Örgüt yetkilileri, pandeminin ilk yılında ortaya çıkan tablonun hayli endişe verici olduğu uyarısında bulundu.

  5. Özellikle yoğun bakımdaki hastalarda ciddi komplikasyonlara hatta ölüme yol açabilen bu bakterilerin, en güçlü antibiyotiklerle bile zorlukla yok edilebildiği ifade ediliyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının, bakterilerin direnç kazanmasını hızlandırdığı ifade ediliyor.

    Özellikle yoğun bakımdaki hastalarda ciddi komplikasyonlara hatta ölüme yol açabilen bu bakterilerin, en güçlü antibiyotiklerle bile zorlukla yok edilebildiği ifade ediliyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının, bakterilerin direnç kazanmasını hızlandırdığı ifade ediliyor.

  6. Bilim insanları antibiyotiğe dirençli bakterilerin güçlenmesi ile gelecekte en basit enfeksiyonların bile ölümcül hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.

    Bilim insanları antibiyotiğe dirençli bakterilerin güçlenmesi ile gelecekte en basit enfeksiyonların bile ölümcül hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.

  7. Küresel ısınma ile birlikte kutup buzlarının içinde binlerce yıldır donmuş halde bulunan mikropların da yayılabileceği belirtilirken, dirençli bakteri krizinin daha da ciddileşmesinden endişe ediliyor.

    Küresel ısınma ile birlikte kutup buzlarının içinde binlerce yıldır donmuş halde bulunan mikropların da yayılabileceği belirtilirken, dirençli bakteri krizinin daha da ciddileşmesinden endişe ediliyor.

  8. SÜPER BAKTERİ NEDİR?<br> Süper bakteri bir diğer adıyla Stafilokokkus epidermidis. olarak da biliniyor. Avustralyalı bilim insanlarının keşfettiği bu baltgenelde insan derisinde bulunuyor. Ancak araştırmacılar bu bakterinin hastanelerde mutasyona uğrayarak bilinen tüm antibiyotiklere karşı dirençli hale geldiğini ortaya çıkardı. Bakterinin bazı türlerinin Avrupa'da da olduğu ortaya çıktı. Süper bakteri olarak da anılan bakterinin genellikle insanlar için bir zararı olmadığı belirtiliyor. Ancak bazı insanlarda enfeksiyona neden olabiliyor.

    SÜPER BAKTERİ NEDİR?
    Süper bakteri bir diğer adıyla Stafilokokkus epidermidis. olarak da biliniyor. Avustralyalı bilim insanlarının keşfettiği bu baltgenelde insan derisinde bulunuyor. Ancak araştırmacılar bu bakterinin hastanelerde mutasyona uğrayarak bilinen tüm antibiyotiklere karşı dirençli hale geldiğini ortaya çıkardı. Bakterinin bazı türlerinin Avrupa'da da olduğu ortaya çıktı. Süper bakteri olarak da anılan bakterinin genellikle insanlar için bir zararı olmadığı belirtiliyor. Ancak bazı insanlarda enfeksiyona neden olabiliyor.