Ihlamuru Yıllardır Yanlış Demliyormuşuz
Ihlamuru yıllardır yanlış demliyormuşuz
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Havaların soğumasıyla birlikte hastaneler dolup taşmaya başladı. Hastalıklara karşı önlem almak isteyenlerin ilk durağı ise aktarlar oldu. Soğuk algınlığı denildiğinde ise akla gelen ilk bitki çayı ıhlamur oluyor. Peki, siz ıhlamur çayını nasıl hazırlıyorsunuz?
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Ihlamur tam bir vitamin deposudur. Ihlamur A, B6, C ve P vitamini yönünden zengindir. Ayrıca ıhlamur magnezyum ve kalsiyum gibi minareller içermektedir.
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Ihlamurun ağrı kesici özelliği bulunuyor. Bu sebeple baş ağrısı, migren sorunu yaşayanların düzenli olarak ıhlamur tüketmesi tavsiye ediliyor. Ihlamur onlarca yıldır iyi bir sakinleştirici olarak kullanılıyor. Stres düzeyini düşüren ıhlamuru ölçülü olmak şartıyla her gün tüketebilirsiniz.
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Ihlamur; hazımsızlık ve mide bulantılarına iyi geliyor. Bağışıklığı güçlendiren ıhlamur ayrıca ateş düşürücü özelliği de sahiptir. Bu sebeple çocuklar da ıhlamuru güvenle tüketebilir.
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Ihlamur kan damarlarındaki iltihaplanmaya azaltır. Pek çok kişi ıhlamuru, elma ya da ayva gibi meyvelerle saatlerce kaynatıp tüketmeyi tercih ediyor. Ancak bu yöntem ıhlamurun tüm faydasını ortadan kaldırıyor.
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Ihlamurun kaynatılması değil demlenmesi tavsiye ediliyor.
Bir bardak kaynar suyun içerisine bir tutam ıhlamuru atın. 10 dakikanın sonunda çayı süzüp içebilirsiniz.