"ANNEM KENDİ OYUUNCULUĞUNDA BIKINCA İNTİHAR ETTİ" "Anam oyuncu. Müthiş bir oyuncuydu, anneme benziyorum. Sahneye hiç çıkmadı ama, hayatta oynardı. Bir gün dayanamadım dedim ki anne bana Oscar verirlerse getireceğim sana vereceğim dedim. Oyunculuktan kendi bıktı usandı da gitti intihar etti."