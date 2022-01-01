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Beyin Ameliyatı Geçiren Ali Sürmeli'den Acı İtiraf!

Usta oyuncu Ali Sürmeli, katıldığı bir programda geçirdiği beyin ameliyatı ve özel hayatıyla ilgili acı itiraflarda bulundu. Sürmeli, beyin ameliyatı sonrası yaşadıkları herkesi şoke etti.

  1. NTV'de 'Bambaşka Hayatlar' programına katılan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandıran Ali Sürmeli, beyin ameliyatıyla birlikte yaşadığı süreci anlattı.

    NTV'de 'Bambaşka Hayatlar' programına katılan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandıran Ali Sürmeli, beyin ameliyatıyla birlikte yaşadığı süreci anlattı.

  2. Programda Sürmeli'ye dinginliğinin nedenini sorunca, anlattıkları herkesi şoke etti. Usta sanatçı, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

    Programda Sürmeli'ye dinginliğinin nedenini sorunca, anlattıkları herkesi şoke etti. Usta sanatçı, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

  3. "TÜRKÇEYİ ÖĞRENMEK ZORDU" "Damar patlamış, oğlum kucağında hastaneye yetiştirmiş. 2 sene önce beyin ameliyatı geçirdim. Doktorun ricası bundan sonra başka bir hayat yaşa dedi. Hayat çok güzelmiş... Ameliyat sonrası her şey zordu, Türkçeyi öğrenmek zordu.

    "TÜRKÇEYİ ÖĞRENMEK ZORDU" "Damar patlamış, oğlum kucağında hastaneye yetiştirmiş. 2 sene önce beyin ameliyatı geçirdim. Doktorun ricası bundan sonra başka bir hayat yaşa dedi. Hayat çok güzelmiş... Ameliyat sonrası her şey zordu, Türkçeyi öğrenmek zordu.

  4. Ameliyat sonrasından memnunum, 10 yaşımdan beridir hep baş ağrım vardı, artık baş ağrısı kalmadı. Bu damar patlayınca, ameliyatta ne yaptılarsa ağrı mağrı kalmadı. İyi ki oğlum beni kucaklamış götürmüş, kimseye muhtaç değilim iyi ki."

    Ameliyat sonrasından memnunum, 10 yaşımdan beridir hep baş ağrım vardı, artık baş ağrısı kalmadı. Bu damar patlayınca, ameliyatta ne yaptılarsa ağrı mağrı kalmadı. İyi ki oğlum beni kucaklamış götürmüş, kimseye muhtaç değilim iyi ki."

  5. Kurtlar Vadisi Pusu, Deli Yürek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz gibi birçok başarılı yapımda yer alarak adından sıklıkla bahsettiren usta oyuncu Ali Sürmeli, intihar ederek hayatını kaybeden annesinin intihar sebebi hakkında da şaşırtan açıklamalarda bulundu.

    Kurtlar Vadisi Pusu, Deli Yürek, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz gibi birçok başarılı yapımda yer alarak adından sıklıkla bahsettiren usta oyuncu Ali Sürmeli, intihar ederek hayatını kaybeden annesinin intihar sebebi hakkında da şaşırtan açıklamalarda bulundu.

  6. "ANNEM KENDİ OYUUNCULUĞUNDA BIKINCA İNTİHAR ETTİ" "Anam oyuncu. Müthiş bir oyuncuydu, anneme benziyorum. Sahneye hiç çıkmadı ama, hayatta oynardı. Bir gün dayanamadım dedim ki anne bana Oscar verirlerse getireceğim sana vereceğim dedim. Oyunculuktan kendi bıktı usandı da gitti intihar etti."

    "ANNEM KENDİ OYUUNCULUĞUNDA BIKINCA İNTİHAR ETTİ" "Anam oyuncu. Müthiş bir oyuncuydu, anneme benziyorum. Sahneye hiç çıkmadı ama, hayatta oynardı. Bir gün dayanamadım dedim ki anne bana Oscar verirlerse getireceğim sana vereceğim dedim. Oyunculuktan kendi bıktı usandı da gitti intihar etti."