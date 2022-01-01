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Bir Bardak Suya Saç Telinizi Koyup Bekletirseniz...

Sağlıklı saçlar için doğru bakım çok önemlidir. Özellikle saatlerce bakım yapanlar saçlarının ne kadar sağlıklı olduğunu merak ediyor. Saçınızın sağlıklı olup olmadığı test etmenin çok kolay bir yolu var.

  1. Bunun için bir bardak ve su yeterli olacaktır. Gelin birlikte bakalım.

    Bunun için bir bardak ve su yeterli olacaktır. Gelin birlikte bakalım.

  2. Saç sağlığı son derece önemlidir. Çünkü sağlıksız saçların kökü zayıflayarak kopuyor ve bu da saç dökülmelerine neden oluyor.

    Saç sağlığı son derece önemlidir. Çünkü sağlıksız saçların kökü zayıflayarak kopuyor ve bu da saç dökülmelerine neden oluyor.

  3. Saçınızın sağlıklı olup olmadığını, dökülmelere nelerin neden olduğunu öğrenmek için birçok farklı yöntem var. Bu içeriğimizde de saçlarınızın sağlıklı olup olmadığını kontrol etmenin 3 yolu haberimizin detaylarında...

    Saçınızın sağlıklı olup olmadığını, dökülmelere nelerin neden olduğunu öğrenmek için birçok farklı yöntem var. Bu içeriğimizde de saçlarınızın sağlıklı olup olmadığını kontrol etmenin 3 yolu haberimizin detaylarında...

  4. 1- FOLİKÜL TESTİ ? Birkaç tel saçınızı koparın, köklere yakın bir noktadan koparmaya özen gösterin ve saç folikülünüzü yani kökünü inceleyin.

    1- FOLİKÜL TESTİ ? Birkaç tel saçınızı koparın, köklere yakın bir noktadan koparmaya özen gösterin ve saç folikülünüzü yani kökünü inceleyin.

  5. Bir saç telinin normal kökü ampul şeklinde olmalıdır. Saç kökünüz ampul şeklindeyse bu saç köklerinizin sağlıklı olduğu anlamına gelir. Ancak zayıf görünüyorsa bu saçınızın bakıma ihtiyacı olduğu anlamına gelir.

    Bir saç telinin normal kökü ampul şeklinde olmalıdır. Saç kökünüz ampul şeklindeyse bu saç köklerinizin sağlıklı olduğu anlamına gelir. Ancak zayıf görünüyorsa bu saçınızın bakıma ihtiyacı olduğu anlamına gelir.

  6. 2- SİNK TESTİ ? Başınızın üst, arka ve her iki tarafı gibi farklı yerlerinden saçınızın birkaç telini koparın.

    2- SİNK TESTİ ? Başınızın üst, arka ve her iki tarafı gibi farklı yerlerinden saçınızın birkaç telini koparın.

  7. ? Saç tellerini bir bardak suya bırakın. Tamamen sağlıklı saç telleri su yüzeyinde kalır, nispeten sağlıklı olanlar biraz aşağı iner ve hasarlı olanlar tamamen batar.

    ? Saç tellerini bir bardak suya bırakın. Tamamen sağlıklı saç telleri su yüzeyinde kalır, nispeten sağlıklı olanlar biraz aşağı iner ve hasarlı olanlar tamamen batar.

  8. Kırılgan yapıdaki saçları nasıl onarırsınız? <br> ? Çeşitli yağlar saçların nemini geri kazanmasına ve daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Hint yağı, hindistan cevizi yağı ve aloe vera gibi yağlar saçlarınız için faydalıdır. <br> ? PH dengesini ayarlamak için saçınıza elma sirkesi de sürebilirsiniz.

    Kırılgan yapıdaki saçları nasıl onarırsınız?
    ? Çeşitli yağlar saçların nemini geri kazanmasına ve daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Hint yağı, hindistan cevizi yağı ve aloe vera gibi yağlar saçlarınız için faydalıdır.
    ? PH dengesini ayarlamak için saçınıza elma sirkesi de sürebilirsiniz.

  9. 3- ÇEKME TESTİ <br> Bu testin amacı ise saçınızın elastikiyetini kontrol etmek. Sağlıklı saçlar esnek ve güçlü bir yapıya sahiptir. Bu testi tapmak için;<br> ? Bir tutam saçı dikkatlice çekin.

    3- ÇEKME TESTİ
    Bu testin amacı ise saçınızın elastikiyetini kontrol etmek. Sağlıklı saçlar esnek ve güçlü bir yapıya sahiptir. Bu testi tapmak için;
    ? Bir tutam saçı dikkatlice çekin.

  10. ? Çektiğiniz saçı bıraktığınızda gerilir geri giderse, sağlıklıdır. Kolayca kırılırsa, oldukça zayıftır.

    ? Çektiğiniz saçı bıraktığınızda gerilir geri giderse, sağlıklıdır. Kolayca kırılırsa, oldukça zayıftır.