Bala Hatun'u Özge Törer Milyonluk Soruya Sessiz Kalamadı!

Yayınlanan her bölümüyle en çok izlenen yarışmalardan biri olan Kim milyner olmak ister'de uzun zaman sonra bir ilke şahit oldu. Geçtiğimiz yıllarda yarışan ve fenomen hale gelen Arda Ayten'den sonra 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Batu Alıcı damga vurdu.