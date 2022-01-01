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Bala Hatun'u Özge Törer Milyonluk Soruya Sessiz Kalamadı!

1 milyon TL'lik soruyu görünce çok düşünen yarışmacıya, Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer tepkisiz kalamadı.

  1. Geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan yarışmacı Batu Alıcı 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Ekranlara kilitleyen bölümüyle sorulan soruya cevap verip vermeyeceği heyecanla beklenen yarışmacı için 1 milyon TL'lik soru açıldı. Soruyu görünce çok düşünen yarışmacıya, Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer tepkisiz kalamadı.

    Geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan yarışmacı Batu Alıcı 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Ekranlara kilitleyen bölümüyle sorulan soruya cevap verip vermeyeceği heyecanla beklenen yarışmacı için 1 milyon TL'lik soru açıldı. Soruyu görünce çok düşünen yarışmacıya, Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer tepkisiz kalamadı.

  2. Yayınlanan her bölümüyle en çok izlenen yarışmalardan biri olan Kim milyner olmak ister'de uzun zaman sonra bir ilke şahit oldu. Geçtiğimiz yıllarda yarışan ve fenomen hale gelen Arda Ayten'den sonra 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Batu Alıcı damga vurdu.

    Yayınlanan her bölümüyle en çok izlenen yarışmalardan biri olan Kim milyner olmak ister'de uzun zaman sonra bir ilke şahit oldu. Geçtiğimiz yıllarda yarışan ve fenomen hale gelen Arda Ayten'den sonra 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Batu Alıcı damga vurdu.

  3. Bu hafta Türkiye'nin en çok konuştuğu isim haline gelen yarışmacı Batu Alıcı, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarasının sorulduğu 400 bin TL'lik soruyu bilerek 1 milyon TL'lik soruyu bilmişti.

    Bu hafta Türkiye'nin en çok konuştuğu isim haline gelen yarışmacı Batu Alıcı, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarasının sorulduğu 400 bin TL'lik soruyu bilerek 1 milyon TL'lik soruyu bilmişti.

  4. Alıcı, dün akşam yayınlanan bölümde 1 milyon TL'lik soruyu yanıtlama fırsatı buldu.

    Alıcı, dün akşam yayınlanan bölümde 1 milyon TL'lik soruyu yanıtlama fırsatı buldu.

  5. Dün akşam yayınlanan bölümde merakla beklenen 1 milyon TL'lik soru açıldı.

    Dün akşam yayınlanan bölümde merakla beklenen 1 milyon TL'lik soru açıldı.

  6. "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu soruldu. Tüm Türkiye'nin ekrana kilitlendiği anda uzun süre düşünen yarışmacı çekilme kararı aldı.

    "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu soruldu. Tüm Türkiye'nin ekrana kilitlendiği anda uzun süre düşünen yarışmacı çekilme kararı aldı.

  7. Cevabı verseydi B seçeneğini söyleyeceğini belirten Batu Alıcı çekilmekle çok doğru karar aldı. Çünkü cevap A şıkkı olan Bala Hatun olacaktı.

    Cevabı verseydi B seçeneğini söyleyeceğini belirten Batu Alıcı çekilmekle çok doğru karar aldı. Çünkü cevap A şıkkı olan Bala Hatun olacaktı.

  8. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer milyonluk soruda cevap şıkkı olunca tepkisiz kalamadı. İşte o paylaşım;

    Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer milyonluk soruda cevap şıkkı olunca tepkisiz kalamadı. İşte o paylaşım;

  9. SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU! Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Batu Alıcı final sorusunda bazı eleştirilere maruz kaldı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU! Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Batu Alıcı final sorusunda bazı eleştirilere maruz kaldı.

  10. "HİÇ Mİ KURULUŞ OSMAN İZLEMEDİN BATU!" 400 bin TL'yi alarak yarışmadan çekilmek zorunda kalan Alıcı sosyal medya kullanıcıları tarafından ilginç yorumlar aldı. İşte o yorumlar

    "HİÇ Mİ KURULUŞ OSMAN İZLEMEDİN BATU!" 400 bin TL'yi alarak yarışmadan çekilmek zorunda kalan Alıcı sosyal medya kullanıcıları tarafından ilginç yorumlar aldı. İşte o yorumlar