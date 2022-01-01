Bala Hatun'u Özge Törer Milyonluk Soruya Sessiz Kalamadı!
1 milyon TL'lik soruyu görünce çok düşünen yarışmacıya, Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer tepkisiz kalamadı.
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Geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan yarışmacı Batu Alıcı 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Ekranlara kilitleyen bölümüyle sorulan soruya cevap verip vermeyeceği heyecanla beklenen yarışmacı için 1 milyon TL'lik soru açıldı. Soruyu görünce çok düşünen yarışmacıya, Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer tepkisiz kalamadı.
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Yayınlanan her bölümüyle en çok izlenen yarışmalardan biri olan Kim milyner olmak ister'de uzun zaman sonra bir ilke şahit oldu. Geçtiğimiz yıllarda yarışan ve fenomen hale gelen Arda Ayten'den sonra 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Batu Alıcı damga vurdu.
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Bu hafta Türkiye'nin en çok konuştuğu isim haline gelen yarışmacı Batu Alıcı, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarasının sorulduğu 400 bin TL'lik soruyu bilerek 1 milyon TL'lik soruyu bilmişti.
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Alıcı, dün akşam yayınlanan bölümde 1 milyon TL'lik soruyu yanıtlama fırsatı buldu.
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Dün akşam yayınlanan bölümde merakla beklenen 1 milyon TL'lik soru açıldı.
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"Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu soruldu. Tüm Türkiye'nin ekrana kilitlendiği anda uzun süre düşünen yarışmacı çekilme kararı aldı.
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Cevabı verseydi B seçeneğini söyleyeceğini belirten Batu Alıcı çekilmekle çok doğru karar aldı. Çünkü cevap A şıkkı olan Bala Hatun olacaktı.
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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer milyonluk soruda cevap şıkkı olunca tepkisiz kalamadı. İşte o paylaşım;
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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU! Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Batu Alıcı final sorusunda bazı eleştirilere maruz kaldı.
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"HİÇ Mİ KURULUŞ OSMAN İZLEMEDİN BATU!" 400 bin TL'yi alarak yarışmadan çekilmek zorunda kalan Alıcı sosyal medya kullanıcıları tarafından ilginç yorumlar aldı. İşte o yorumlar