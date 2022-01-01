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Burak Özçivit'e Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Katar'a gitti. Dünya kupası kapsamında ABD'li oyuncu Kevin Spacey ile bir araya gelen Özçivit, hayranlarını kızdırdı.

  1. Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da dünyaca ünlü oyuncu Amerikalı oyuncu Kevin Spacey ile bir araya geldi.

    Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da dünyaca ünlü oyuncu Amerikalı oyuncu Kevin Spacey ile bir araya geldi.

  2. Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da maç izlemek için buluşan üçlü, müsabaka öncesi sohbet etti.

    Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da maç izlemek için buluşan üçlü, müsabaka öncesi sohbet etti.

  3. TEPKİLER ÇIĞ GİBİ! O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncuya tepki yağdı. Cinsel istismar suçuyla yargılanan ABD'li oyuncu Kevin Spacey'le karelerini paylaşan Burak Özçivit'in Spacey ile aynı karede olması hayranlarını çilede çıkardı.

    TEPKİLER ÇIĞ GİBİ! O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncuya tepki yağdı. Cinsel istismar suçuyla yargılanan ABD'li oyuncu Kevin Spacey'le karelerini paylaşan Burak Özçivit'in Spacey ile aynı karede olması hayranlarını çilede çıkardı.

  4. "AYNI KAREDE OLMANIZ UTANÇ VERİCİ" Oyuncu için "Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici" yorumları yapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu durumun utanç verici olduğunu dile getirdi.

    "AYNI KAREDE OLMANIZ UTANÇ VERİCİ" Oyuncu için "Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici" yorumları yapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu durumun utanç verici olduğunu dile getirdi.