Burak Özçivit'e Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi!
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Katar'a gitti. Dünya kupası kapsamında ABD'li oyuncu Kevin Spacey ile bir araya gelen Özçivit, hayranlarını kızdırdı.
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Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da dünyaca ünlü oyuncu Amerikalı oyuncu Kevin Spacey ile bir araya geldi.
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Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da maç izlemek için buluşan üçlü, müsabaka öncesi sohbet etti.
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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ! O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncuya tepki yağdı. Cinsel istismar suçuyla yargılanan ABD'li oyuncu Kevin Spacey'le karelerini paylaşan Burak Özçivit'in Spacey ile aynı karede olması hayranlarını çilede çıkardı.
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"AYNI KAREDE OLMANIZ UTANÇ VERİCİ" Oyuncu için "Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici" yorumları yapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu durumun utanç verici olduğunu dile getirdi.
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