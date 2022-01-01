Chatgpt Google'ın Yerini Alacağı Söyleniyor

GOOGLE'A ALTERNATİF OLARAK TANIMLADILAR İlk kullanıcılar, kod yazmanın yolları ve düzen sorunlarını ve optimizasyon sorgularını çözme yolları da dahil olmak üzere karmaşık sorulara açıklamalar, yanıtlar ve çözümler sağlayabilen teknolojiyi Google'a bir alternatif olarak tanımladılar.