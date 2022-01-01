200 yıllık evin çatısından çıktı!

Restorasyon projesi kapsamında 'Narenciye Müzesi ve Tadım Merkezi' olarak da planlanan yapıda bulduğu, tarihi 100 yıl öncesine ait kayıt defteriyle ilgili bilgi veren Karabayram, "O dönem aile fertlerinden izin aldık konuta girmek için çatı katında bir veriye rastladık. Osmanlıca yazılı bir deftere ulaştık. Uzmanlarca tercümesi yapıldı. 1880'lerin başında birinci katı, 1900'lerin başında da ikinci katı inşa ediliyor. Çatı katında bulduğumuz veri, aslında Antalya ve Finike açısından önemli. Portakalın tarihinden narenciye üretimi, hangi ilçelere buradan ne kadar ürün gönderildiği, kaç kişinin yaşadığı, bölgedeki depolara kadar birçok veri içeriyor. Tercümesi yapıldıktan sonra defteri aile bireylerine teslim ettik. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, valimiz Ersin Yazıcı ve Antalya Milletvekili Atay Uslu büyük destek veriyor, müze ve tadım merkezine dönüşünce inşallah burada sergilenecek" diye konuştu.