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2022'De Boşanan Ünlüler!

Kimi tek celsede boşandı, kimi boşanmamak için direndi. Peki 2022 yılında boşanan ünlü isimler kimler?

  1. Hastalıkta ve sağlıkta evet dedikleri yol arkadaşlarını 2022 yılında boşanarak geride bırakan ünlü isimler magazin gündeminde haftalarca konuşuldu. İşte Hadise'den, Fazıl Say'a kadar uzanan ünlüler boşanması...

    Hastalıkta ve sağlıkta evet dedikleri yol arkadaşlarını 2022 yılında boşanarak geride bırakan ünlü isimler magazin gündeminde haftalarca konuşuldu. İşte Hadise'den, Fazıl Say'a kadar uzanan ünlüler boşanması...

  2. HADİSE- MEHMET DİNÇERLER ÇİFTİ Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile olan birlikteliği çok begenilmişti. Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çif kısa süren ayrılıklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüşlerdi.

    HADİSE- MEHMET DİNÇERLER ÇİFTİ Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile olan birlikteliği çok begenilmişti. Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çif kısa süren ayrılıklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüşlerdi.

  3. Haftalarca, aylarca konuşulan boşanma kararı bu yılın en çok dikkat çeken boşanma kararları arasında yerini aldı.

    Haftalarca, aylarca konuşulan boşanma kararı bu yılın en çok dikkat çeken boşanma kararları arasında yerini aldı.

  4. MERVE BOLUĞUR- MERT AYDIN ÇİFTİ 2022 yılının en hızlı evlenip en hızlı boşanan ünlüsü arasında yer alan Boluğur, 53 günlük evliliklerini 5 dakikada sonlandırmıştı.

    MERVE BOLUĞUR- MERT AYDIN ÇİFTİ 2022 yılının en hızlı evlenip en hızlı boşanan ünlüsü arasında yer alan Boluğur, 53 günlük evliliklerini 5 dakikada sonlandırmıştı.

  5. FAZIL SAY- ECE DAĞISTANLI En garip boşanmalar arasına adını altın harflerle yazdıran Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan ile boşanılması çok konuşuldu.

    FAZIL SAY- ECE DAĞISTANLI En garip boşanmalar arasına adını altın harflerle yazdıran Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan ile boşanılması çok konuşuldu.

  6. &#8203;Beykoz Adliyesine boşanmak için el ele giren Fazıl Say el ele çıkarak herkesi şaşırtmıştı.

    ​Beykoz Adliyesine boşanmak için el ele giren Fazıl Say el ele çıkarak herkesi şaşırtmıştı.

  7. SİNAN AKÇIL - BURCU KIRATLI ÇİFTİ Bir dargın bir barışık olan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti iki kez nihak masasına oturmuştu. 2022 yılında gerçekleşen dava ile üç dakikada boşanan ünlüler arasında yerini aldı.

    SİNAN AKÇIL - BURCU KIRATLI ÇİFTİ Bir dargın bir barışık olan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti iki kez nihak masasına oturmuştu. 2022 yılında gerçekleşen dava ile üç dakikada boşanan ünlüler arasında yerini aldı.

  8. ZEYNEP BASTIK- TOLGA AKIŞ ÇİFTİ Geçen yıl evlenen şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış hızlı bir şekilde evliliklerini noktalamıştı. Ünlü çift tek celsede boşanan ünlüler arasına girdi.

    ZEYNEP BASTIK- TOLGA AKIŞ ÇİFTİ Geçen yıl evlenen şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış hızlı bir şekilde evliliklerini noktalamıştı. Ünlü çift tek celsede boşanan ünlüler arasına girdi.

  9. EMRAH- SİBEL ERDOĞAN ÇİFTİ 8 yıllık evliliklerini 2022 yılında noktalayan Emrah ve Sibel çifti, magazin gündemini boşanma kararıyla şaşırttı.

    EMRAH- SİBEL ERDOĞAN ÇİFTİ 8 yıllık evliliklerini 2022 yılında noktalayan Emrah ve Sibel çifti, magazin gündemini boşanma kararıyla şaşırttı.

  10. PETEK DİNÇÖZ- SERKAN KODALOĞLU 2014 yılında nikah masına oturan ve 8 yıllık evliliklerini 2022 yılının Mart ayında sonlandırma kararı aldı.

    PETEK DİNÇÖZ- SERKAN KODALOĞLU 2014 yılında nikah masına oturan ve 8 yıllık evliliklerini 2022 yılının Mart ayında sonlandırma kararı aldı.

  11. İBRAHİM ÇELİKKOL - MİHRE ÇELİKKOL ÇİFTİ 2017 yılında nikah masasına oturan ve evliliklerini göz önünd yaşamaktan kaçınan çift, 2022 yılının 5 dakikada boşanan ünlüleri arasında yer aldı.

    İBRAHİM ÇELİKKOL - MİHRE ÇELİKKOL ÇİFTİ 2017 yılında nikah masasına oturan ve evliliklerini göz önünd yaşamaktan kaçınan çift, 2022 yılının 5 dakikada boşanan ünlüleri arasında yer aldı.

  12. GİZEM GÜVEN- CANER TURP ÇİFTİ 10 yıllık ilişkisini 2020 yılında nikah masasıyla taçlandırdığı ikili kısa süre sonra ortak anlaşma kararıyla 2022 yılında sonlandırdı.

    GİZEM GÜVEN- CANER TURP ÇİFTİ 10 yıllık ilişkisini 2020 yılında nikah masasıyla taçlandırdığı ikili kısa süre sonra ortak anlaşma kararıyla 2022 yılında sonlandırdı.

  13. MAHSUN KIRMIZIGÜL - ECE BİNAY ÇİFTİ 2016 yılında evlenen ve bir kız çocuğuna sahip olan Mahsun Kırmızıgül, eski eşi Ece Binay'la 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

    MAHSUN KIRMIZIGÜL - ECE BİNAY ÇİFTİ 2016 yılında evlenen ve bir kız çocuğuna sahip olan Mahsun Kırmızıgül, eski eşi Ece Binay'la 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

  14. FIRAT TANIŞ - KÜBRA TANIŞ ÇİFTİ 2014 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten 1 kız çocuğu sahibi olan Fırat danış gizlilik kararı bulunan boşanma davasını 2022 yılında gerçekleştirdi.

    FIRAT TANIŞ - KÜBRA TANIŞ ÇİFTİ 2014 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten 1 kız çocuğu sahibi olan Fırat danış gizlilik kararı bulunan boşanma davasını 2022 yılında gerçekleştirdi.

  15. EROL KÖSE - FULDEN KÖSE ÇİFTİ Erol Köse'nin açmış olduğu boşanma davası üç yıl sonunda Erol Köse ve Fulden Köse'nin boşanmasına karar verdi.

    EROL KÖSE - FULDEN KÖSE ÇİFTİ Erol Köse'nin açmış olduğu boşanma davası üç yıl sonunda Erol Köse ve Fulden Köse'nin boşanmasına karar verdi.

  16. Fulden Köse'nin ünlü yapımcıya maddi manevi olmak üzere toplanda 175 bin TL tazminat ödemesine mahkeme karar verdi. Erol Köse "Yaşasın adalet" diyerek adliyeden ayrıldı.

    Fulden Köse'nin ünlü yapımcıya maddi manevi olmak üzere toplanda 175 bin TL tazminat ödemesine mahkeme karar verdi. Erol Köse "Yaşasın adalet" diyerek adliyeden ayrıldı.

  17. NİHAN BÜYÜKAĞAÇ - MURAT ŞENTÜRK 40 yaşındaki başarılı oyuncu Nihan Büyükağaç ile Murat Şentürk 2022 yılında evliliğini sonlandıran çiftler arasında yerini aldı.

    NİHAN BÜYÜKAĞAÇ - MURAT ŞENTÜRK 40 yaşındaki başarılı oyuncu Nihan Büyükağaç ile Murat Şentürk 2022 yılında evliliğini sonlandıran çiftler arasında yerini aldı.