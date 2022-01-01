2022'De Boşanan Ünlüler!

SİNAN AKÇIL - BURCU KIRATLI ÇİFTİ Bir dargın bir barışık olan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti iki kez nihak masasına oturmuştu. 2022 yılında gerçekleşen dava ile üç dakikada boşanan ünlüler arasında yerini aldı.