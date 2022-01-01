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Whatsapp'tan Yeni Özellik!

WhatsApp'tan yeni özellik!

  1. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şirket, fotoğraf ve videolarda olduğu gibi artık metin mesajlarında da görüntülendikten sonra kaybolan mesaj özelliğini devreye sokacak.

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şirket, fotoğraf ve videolarda olduğu gibi artık metin mesajlarında da görüntülendikten sonra kaybolan mesaj özelliğini devreye sokacak.

  2. Artık kullanıcılar WhatsApp üzerinden metin mesajlarını silerken manuel olarak uğraşmak zorunda kalmayacak.

    Artık kullanıcılar WhatsApp üzerinden metin mesajlarını silerken manuel olarak uğraşmak zorunda kalmayacak.

  3. WhatsApp'da hali hazırda fotoğraf ve videolar için "bir kez görüntülenecek şekilde ayarlandı" şeklinde bir özellik sunuyor.

    WhatsApp'da hali hazırda fotoğraf ve videolar için "bir kez görüntülenecek şekilde ayarlandı" şeklinde bir özellik sunuyor.

  4. Şirket, yeni bir güncelleme ile bu özelliği metin mesajlarına da getirmeyi planlıyor.WhatsApp analizleriyle bilinen WABetaInfo'da yer alan bilgilerde, "Metni bir kez görüntüle" özelliğinin test aşamasında olduğu paylaşıldı.

    Şirket, yeni bir güncelleme ile bu özelliği metin mesajlarına da getirmeyi planlıyor.WhatsApp analizleriyle bilinen WABetaInfo'da yer alan bilgilerde, "Metni bir kez görüntüle" özelliğinin test aşamasında olduğu paylaşıldı.

  5. NASIL KULLANILACAK? <br> Uygulama üzerinden bir kişi veya grup sohbetinde mesaj gönderme kutucuğunda yer alan gönder butonu üzerinde bir kilit simgesi yer alacak.

    NASIL KULLANILACAK?
    Uygulama üzerinden bir kişi veya grup sohbetinde mesaj gönderme kutucuğunda yer alan gönder butonu üzerinde bir kilit simgesi yer alacak.

  6. Bu kilit metnin tek seferlik gönderileceğini ifade ederken karşı taraf mesajı okuduğunda metin otomatik olarak kaybolacak.

    Bu kilit metnin tek seferlik gönderileceğini ifade ederken karşı taraf mesajı okuduğunda metin otomatik olarak kaybolacak.

  7. Metnin tekrar okunması ise mümkün olmayacak. Ayrıca metin mesajlarını iletmek veya kopyalamakta mümkün olmayacak.Mesaj metninin ekran görüntüsü alınması konusunda ise engelleme çalışmaları için gelecekte adım atılması bekleniyor.

    Metnin tekrar okunması ise mümkün olmayacak. Ayrıca metin mesajlarını iletmek veya kopyalamakta mümkün olmayacak.Mesaj metninin ekran görüntüsü alınması konusunda ise engelleme çalışmaları için gelecekte adım atılması bekleniyor.

  8. WhatsApp henüz resmi bir açıklama paylaşmazken özelliğin beta test aşamasında olduğu biliniyor. <br> Yakında tüm kullanıcılara duyurulması planlanıyor.

    WhatsApp henüz resmi bir açıklama paylaşmazken özelliğin beta test aşamasında olduğu biliniyor.
    Yakında tüm kullanıcılara duyurulması planlanıyor.

  9. BETA TEST NEDİR? <br> Uygulamanın kullanıcılar tarafından test edildiği bir test çeşididir. Kullanıcılar için beta versiyonu yayınlanır. Ardından kullanıcılardan gelecek geri dönüşler doğrultusunda düzeltmeler yapılır.

    BETA TEST NEDİR?
    Uygulamanın kullanıcılar tarafından test edildiği bir test çeşididir. Kullanıcılar için beta versiyonu yayınlanır. Ardından kullanıcılardan gelecek geri dönüşler doğrultusunda düzeltmeler yapılır.