Whatsapp'tan Yeni Özellik!
WhatsApp'tan yeni özellik!
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şirket, fotoğraf ve videolarda olduğu gibi artık metin mesajlarında da görüntülendikten sonra kaybolan mesaj özelliğini devreye sokacak.
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Artık kullanıcılar WhatsApp üzerinden metin mesajlarını silerken manuel olarak uğraşmak zorunda kalmayacak.
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WhatsApp'da hali hazırda fotoğraf ve videolar için "bir kez görüntülenecek şekilde ayarlandı" şeklinde bir özellik sunuyor.
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Şirket, yeni bir güncelleme ile bu özelliği metin mesajlarına da getirmeyi planlıyor.WhatsApp analizleriyle bilinen WABetaInfo'da yer alan bilgilerde, "Metni bir kez görüntüle" özelliğinin test aşamasında olduğu paylaşıldı.
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NASIL KULLANILACAK?
Uygulama üzerinden bir kişi veya grup sohbetinde mesaj gönderme kutucuğunda yer alan gönder butonu üzerinde bir kilit simgesi yer alacak.
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Bu kilit metnin tek seferlik gönderileceğini ifade ederken karşı taraf mesajı okuduğunda metin otomatik olarak kaybolacak.
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Metnin tekrar okunması ise mümkün olmayacak. Ayrıca metin mesajlarını iletmek veya kopyalamakta mümkün olmayacak.Mesaj metninin ekran görüntüsü alınması konusunda ise engelleme çalışmaları için gelecekte adım atılması bekleniyor.
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WhatsApp henüz resmi bir açıklama paylaşmazken özelliğin beta test aşamasında olduğu biliniyor.
Yakında tüm kullanıcılara duyurulması planlanıyor.
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BETA TEST NEDİR?
Uygulamanın kullanıcılar tarafından test edildiği bir test çeşididir. Kullanıcılar için beta versiyonu yayınlanır. Ardından kullanıcılardan gelecek geri dönüşler doğrultusunda düzeltmeler yapılır.