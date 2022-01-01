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Ünlü İsim Sahte Emlakçı Kurbanı Oldu!

Kalp Atışı, Kocamın Ailesi, Yasak Elma gibi birçok popüler yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Gökhan Alkan sahte emlakçı kurbanı oldu.

  1. Beşiktaş'ta beğendiği evi popüler bir ev kiralama sitesinden kiralamak isteyen ünlü oyuncu kendisini emlakçı olarak tanıtan Ali Ekber G. ile irtibat kurdu.

    Beşiktaş'ta beğendiği evi popüler bir ev kiralama sitesinden kiralamak isteyen ünlü oyuncu kendisini emlakçı olarak tanıtan Ali Ekber G. ile irtibat kurdu.

  2. Detayları konuşan ve kendisini emlakçı olarak tanıtan kişiyle anlaşarak ev için kapora yatıran Alkan sahte emlakçı şoku yaşadı.

    Detayları konuşan ve kendisini emlakçı olarak tanıtan kişiyle anlaşarak ev için kapora yatıran Alkan sahte emlakçı şoku yaşadı.

  3. Kiraladığı daireyi görmek için giden Alkan evin aslında kiralık olmadığını gördü.

    Kiraladığı daireyi görmek için giden Alkan evin aslında kiralık olmadığını gördü.

  4. Yaşadığı durum karşısında  Ali Ekber G.'yi defalarca arayan başarılı oyuncu numaranın kullanım dışı olduğunu öğrendi ve sahte emlakçıya bir türlü ulaşamadı.

    Yaşadığı durum karşısında  Ali Ekber G.'yi defalarca arayan başarılı oyuncu numaranın kullanım dışı olduğunu öğrendi ve sahte emlakçıya bir türlü ulaşamadı.

  5. SAVCILIĞA BAŞVURDU! Olayla ilgili savcılığa başvuran Alkan, sahte emlakçıdan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ünlü oyuncuyu dolandırdığı beliritilen Ali Ekber G.'e 'Dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

    SAVCILIĞA BAŞVURDU! Olayla ilgili savcılığa başvuran Alkan, sahte emlakçıdan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ünlü oyuncuyu dolandırdığı beliritilen Ali Ekber G.'e 'Dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

  6. HAKİM KARŞISINDA İFADESİNİ VERDİ! Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne gelen Alkan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada hakim karşısına geçerek ifadesini verdi.

    HAKİM KARŞISINDA İFADESİNİ VERDİ! Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne gelen Alkan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada hakim karşısına geçerek ifadesini verdi.

  7. "ARADIĞIMDA ULAŞAMADIM VE..." Başarılı oyuncu ifadesinde "Ünlü bir sitede daire gördüm. Dairenin ilan sahibi olan şahsı aradım. Dairenin fotoğraflarda görüldüğü gibi olduğunu söyleyince ben kiralamak için talip oldum. Bana kaparo yatırmam gerektiğini söyledi. Bin lira gönderdim. Ertesi gün buluşup, kontrat imzalayacaktık. Aradığımda şahsa ulaşamadım ve dolandırıldığımı anladım." sözlerine yer verdi.

    "ARADIĞIMDA ULAŞAMADIM VE..." Başarılı oyuncu ifadesinde "Ünlü bir sitede daire gördüm. Dairenin ilan sahibi olan şahsı aradım. Dairenin fotoğraflarda görüldüğü gibi olduğunu söyleyince ben kiralamak için talip oldum. Bana kaparo yatırmam gerektiğini söyledi. Bin lira gönderdim. Ertesi gün buluşup, kontrat imzalayacaktık. Aradığımda şahsa ulaşamadım ve dolandırıldığımı anladım." sözlerine yer verdi.

  8. BENZER SABIKA KAYITLARI BULUNDU Olay ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Alkan'ın para gönderdiği Iban hesabı bulunarak iban sahibinin bulunduğu öğrenildi.

    BENZER SABIKA KAYITLARI BULUNDU Olay ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Alkan'ın para gönderdiği Iban hesabı bulunarak iban sahibinin bulunduğu öğrenildi.

  9. Sahte emlakçı Ali Ekber G.'nin parayı Manisa'daki bir ATM'den çektiği belirlenerek, ifadesi alınmak üzere savcılığa getirildi.

    Sahte emlakçı Ali Ekber G.'nin parayı Manisa'daki bir ATM'den çektiği belirlenerek, ifadesi alınmak üzere savcılığa getirildi.

  10. İfadesi alınan sahte emlakçı Ali Ekber G. verdiği ifadede; geçen sene Ağustos ayında cüzdanının kaybolduğunu, cüzdanının içerisinde kimliği ile banka kartlarının bulunduğunu, bu banka kartlarının üzerinde ise şifrelerin yazılı olduğu bir kağıtın bulunduğunu söyledi.

    İfadesi alınan sahte emlakçı Ali Ekber G. verdiği ifadede; geçen sene Ağustos ayında cüzdanının kaybolduğunu, cüzdanının içerisinde kimliği ile banka kartlarının bulunduğunu, bu banka kartlarının üzerinde ise şifrelerin yazılı olduğu bir kağıtın bulunduğunu söyledi.

  11. Dolandırıcı olmadığı söyleyen Ali Ekber G.'nin yine aynı suçlardan sabıka kayıtları olduğu da öğrenildi.

    Dolandırıcı olmadığı söyleyen Ali Ekber G.'nin yine aynı suçlardan sabıka kayıtları olduğu da öğrenildi.