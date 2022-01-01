Kanser Aşısı Bulundu

BAZI HASTALAR 9 DOZ AŞI OLDU Bununla birlikte denemelerde dokuz doza kadar kişiselleştirilmiş kanser aşısı aldı. Hoge, "Bağışıklık sisteminin bir virüsü ele geçirmesi ve viral bir enfeksiyonu önlemesi, kanseri yok etmekten çok daha kolaydır. Dolayısıyla, bir hastanın kanserini etkilemek için kanser antijenlerine karşı bağışıklık sisteminin doğru güç ve kuvvetle oluşturulması çok daha fazla doz gerektiriyor? dedi.