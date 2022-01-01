Patronlardan BURSKOOP'a Tam Not

"Bu eğitim döneminde ise üniversite öğrencisi sayısını 5000?e çıkardıklarını ifade eden Başkan Aktaş, ?Yine bir ilki gerçekleştirdik ve burs sürecine meslek lisesini tercih eden öğrencilerimizi de ekledik. Burada amacımız tamamen gençlerimizin meslek liselerini tercih etmesi ve sanayinin ihtiyacı olan kalifiye eleman sorununa çözüm üretmekti. Bu yıl meslek lisesi tercihlerinde son 30 yılın rekoru kırıldı. Geçen yıl 11 bin öğrenci meslek liselerini tercih ederken, bu yıl 18 bin 700 öğrencimiz meslek liselerini tercih etti. Bu uygulamayı ülkenin geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olarak görüyoruz? dedi.

Şeffaf değerlendirme

Burs uygulamasında başvuruların hepsinin online yapıldığını, adayların sosyo-ekonomik durumlarını ortaya koyan bir çok kriterin incelendiğini vurgulayan Başkan Aktaş, ?Benim bile burs alacak kişinin belirlenmesine müdahale etmem söz konusu değil. Sistem tamamen şeffaf bir şekilde yürüyor. Kayıt, evrak, personel gibi tüm masrafları belediye olarak biz karşılıyor. Yönetimdekiler huzur hakkı falan da almıyor. Yani hayırseverin bağışı tamamen öğrenciye ulaştırılıyor. Biliyorum ki her birinizin hayır ve hasenatları var. Ancak bu konuyla alakalı da destek ve katkılarınızı bekliyoruz? diye konuştu.