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Patronlardan BURSKOOP'a Tam Not

Meslek liselilerin sisteme dahil edilmesini olumlu karşılayan iş adamları BURSKOOP?a destek sözü verdi

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin BURSKOOP marifetiyle verdiği burslardan yararlanan öğrencilerin tamamen şeffaf bir şekilde, hakkaniyete uygun, titiz bir değerlendirme ile belirlendiğini öğrenen iş dünyası, BURSKOOP için kesenin ağzını açtı. Özellikle sanayinin ihtiyacı olan ara kademe eleman yetiştirmenin teşvik edilmesi bakımından meslek liselilerin sisteme dahil edilmesini olumlu karşılayan iş adamları BURSKOOP?a destek sözü verdi. <br>Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ?Bursa için Omuz Omuza? temalı toplantı, otomotivden tekstile, eğitimden sağlığa, gıdadan perakende sektörüne kadar Bursa?nın iş insanlarını kent yönetimi ile bir araya getirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan?ın da katıldığı toplantıda Bursa ve ülke ekonomisine değer katan iş adamları hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesi?nin son 5 yılda ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür sanata, spordan sosyal hizmetlere kadar her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla ilgili bir sunum yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa?da yaşam kalitesini yükselten yatırımların hız kesmeden süreceğini vurguladı.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin BURSKOOP marifetiyle verdiği burslardan yararlanan öğrencilerin tamamen şeffaf bir şekilde, hakkaniyete uygun, titiz bir değerlendirme ile belirlendiğini öğrenen iş dünyası, BURSKOOP için kesenin ağzını açtı. Özellikle sanayinin ihtiyacı olan ara kademe eleman yetiştirmenin teşvik edilmesi bakımından meslek liselilerin sisteme dahil edilmesini olumlu karşılayan iş adamları BURSKOOP?a destek sözü verdi.
    Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ?Bursa için Omuz Omuza? temalı toplantı, otomotivden tekstile, eğitimden sağlığa, gıdadan perakende sektörüne kadar Bursa?nın iş insanlarını kent yönetimi ile bir araya getirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan?ın da katıldığı toplantıda Bursa ve ülke ekonomisine değer katan iş adamları hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesi?nin son 5 yılda ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür sanata, spordan sosyal hizmetlere kadar her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla ilgili bir sunum yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa?da yaşam kalitesini yükselten yatırımların hız kesmeden süreceğini vurguladı.

  2. Ülkenin geleceğine yatırım<br> Bursa?nın 17 ilçesinde 600?ü aşkın şantiyede çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, Bursa gibi bir sanayi kenti için büyük önem taşıyan istihdam ve meslek liseleri için de ayrı bir başlık açtı. İş arayanlarla işçi arayanları buluşturup, iş gücüne değer katmak amacıyla kurulan Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi?nden tüm iş insanlarının yararlanmasını isteyen Başkan Aktaş, sanayinin en büyük sorunu olan ara kademe eleman sorunun çözümüne katkı amacıyla başlattıkları öğrenciye burs uygulamasında da önemli bir mesafe aldıklarını kaydetti. Belediyelerin öğrencilere burs vermesinin 2009 yılında Anayasa Mahkemesi kararıyla yasaklandığı hatırlatan Başkan Aktaş, Ticaret Sicil İl Müdürlüğü?ne tescil ettirilen Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) ile geçtiğimiz yıl 3000 üniversite öğrencisine burs vererek, konuyu tamamen yasal zemine oturttuklarını söyledi.

    Ülkenin geleceğine yatırım
    Bursa?nın 17 ilçesinde 600?ü aşkın şantiyede çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, Bursa gibi bir sanayi kenti için büyük önem taşıyan istihdam ve meslek liseleri için de ayrı bir başlık açtı. İş arayanlarla işçi arayanları buluşturup, iş gücüne değer katmak amacıyla kurulan Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi?nden tüm iş insanlarının yararlanmasını isteyen Başkan Aktaş, sanayinin en büyük sorunu olan ara kademe eleman sorunun çözümüne katkı amacıyla başlattıkları öğrenciye burs uygulamasında da önemli bir mesafe aldıklarını kaydetti. Belediyelerin öğrencilere burs vermesinin 2009 yılında Anayasa Mahkemesi kararıyla yasaklandığı hatırlatan Başkan Aktaş, Ticaret Sicil İl Müdürlüğü?ne tescil ettirilen Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) ile geçtiğimiz yıl 3000 üniversite öğrencisine burs vererek, konuyu tamamen yasal zemine oturttuklarını söyledi.

  3. "Bu eğitim döneminde ise üniversite öğrencisi sayısını 5000?e çıkardıklarını ifade eden Başkan Aktaş, ?Yine bir ilki gerçekleştirdik ve burs sürecine meslek lisesini tercih eden öğrencilerimizi de ekledik. Burada amacımız tamamen gençlerimizin meslek liselerini tercih etmesi ve sanayinin ihtiyacı olan kalifiye eleman sorununa çözüm üretmekti. Bu yıl meslek lisesi tercihlerinde son 30 yılın rekoru kırıldı. Geçen yıl 11 bin öğrenci meslek liselerini tercih ederken, bu yıl 18 bin 700 öğrencimiz meslek liselerini tercih etti. Bu uygulamayı ülkenin geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olarak görüyoruz? dedi. <br>Şeffaf değerlendirme<br> Burs uygulamasında başvuruların hepsinin online yapıldığını, adayların sosyo-ekonomik durumlarını ortaya koyan bir çok kriterin incelendiğini vurgulayan Başkan Aktaş, ?Benim bile burs alacak kişinin belirlenmesine müdahale etmem söz konusu değil. Sistem tamamen şeffaf bir şekilde yürüyor. Kayıt, evrak, personel gibi tüm masrafları belediye olarak biz karşılıyor. Yönetimdekiler huzur hakkı falan da almıyor. Yani hayırseverin bağışı tamamen öğrenciye ulaştırılıyor. Biliyorum ki her birinizin hayır ve hasenatları var. Ancak bu konuyla alakalı da destek ve katkılarınızı bekliyoruz? diye konuştu.

    "Bu eğitim döneminde ise üniversite öğrencisi sayısını 5000?e çıkardıklarını ifade eden Başkan Aktaş, ?Yine bir ilki gerçekleştirdik ve burs sürecine meslek lisesini tercih eden öğrencilerimizi de ekledik. Burada amacımız tamamen gençlerimizin meslek liselerini tercih etmesi ve sanayinin ihtiyacı olan kalifiye eleman sorununa çözüm üretmekti. Bu yıl meslek lisesi tercihlerinde son 30 yılın rekoru kırıldı. Geçen yıl 11 bin öğrenci meslek liselerini tercih ederken, bu yıl 18 bin 700 öğrencimiz meslek liselerini tercih etti. Bu uygulamayı ülkenin geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olarak görüyoruz? dedi.
    Şeffaf değerlendirme
    Burs uygulamasında başvuruların hepsinin online yapıldığını, adayların sosyo-ekonomik durumlarını ortaya koyan bir çok kriterin incelendiğini vurgulayan Başkan Aktaş, ?Benim bile burs alacak kişinin belirlenmesine müdahale etmem söz konusu değil. Sistem tamamen şeffaf bir şekilde yürüyor. Kayıt, evrak, personel gibi tüm masrafları belediye olarak biz karşılıyor. Yönetimdekiler huzur hakkı falan da almıyor. Yani hayırseverin bağışı tamamen öğrenciye ulaştırılıyor. Biliyorum ki her birinizin hayır ve hasenatları var. Ancak bu konuyla alakalı da destek ve katkılarınızı bekliyoruz? diye konuştu.

  4. Bursa menşeli proje<br> Bursa Valisi Yakup Canbolat da BURSKOOP?un Türkiye?ye örnek, Bursa menşeli bir proje olduğunun altını çizdi. Bursa?da göreve geldiği ilk günden beri meslek liselerine büyük önem verdiğini ve meslek liselerinin gelişimine yönelik gerek OSB?ler gerekse bu alandaki STK?larla önemli işbirlikleri yaptıklarını ifade eden Vali Canbolat, ?Sanayimize kalifiye, yetişmiş eleman sağlanmasını çok önemsiyoruz ve bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz de meslek liselilere burs uygulaması ile bu konuya ayrı bir pencere açtı, bir nefes kattı ve meslek liselerini tercih oranları arttı. Bizim çocuklarımızın daha donanımlı yetişmesiyle Bursa kazanacaktır, Türkiye kazanacaktır. Hayır, hasenatınızın bir kısmını buraya kaydırmanız çok hayırlı olacaktır? dedi. <br>Patronlar cömertliğini gösterdi<br> Büyükşehir Belediyesi?nin öğrencilere burs uygulamasını büyük bir dikkat ve beğeni ile dinleyen Bursa iş dünyasının önemli isimleri de projeye destek sözü verdi. Halen burs alan meslek lisesi öğrencilerinden 300?ünün Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğunu öğrenen işadamı Celal Sönmez, ?Öncelikle proje için Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum. Eğitim ve Sağlık konularında hayır yapmak bizim aile geleneğimiz. Bu nedenle bizim okulumuzdan burs alan öğrencilerin burs ihtiyacını 8 ay boyunca biz karşılayalım. Başlangıç için böyle bir katkımız olsun? dedi.

    Bursa menşeli proje
    Bursa Valisi Yakup Canbolat da BURSKOOP?un Türkiye?ye örnek, Bursa menşeli bir proje olduğunun altını çizdi. Bursa?da göreve geldiği ilk günden beri meslek liselerine büyük önem verdiğini ve meslek liselerinin gelişimine yönelik gerek OSB?ler gerekse bu alandaki STK?larla önemli işbirlikleri yaptıklarını ifade eden Vali Canbolat, ?Sanayimize kalifiye, yetişmiş eleman sağlanmasını çok önemsiyoruz ve bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz de meslek liselilere burs uygulaması ile bu konuya ayrı bir pencere açtı, bir nefes kattı ve meslek liselerini tercih oranları arttı. Bizim çocuklarımızın daha donanımlı yetişmesiyle Bursa kazanacaktır, Türkiye kazanacaktır. Hayır, hasenatınızın bir kısmını buraya kaydırmanız çok hayırlı olacaktır? dedi.
    Patronlar cömertliğini gösterdi
    Büyükşehir Belediyesi?nin öğrencilere burs uygulamasını büyük bir dikkat ve beğeni ile dinleyen Bursa iş dünyasının önemli isimleri de projeye destek sözü verdi. Halen burs alan meslek lisesi öğrencilerinden 300?ünün Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğunu öğrenen işadamı Celal Sönmez, ?Öncelikle proje için Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum. Eğitim ve Sağlık konularında hayır yapmak bizim aile geleneğimiz. Bu nedenle bizim okulumuzdan burs alan öğrencilerin burs ihtiyacını 8 ay boyunca biz karşılayalım. Başlangıç için böyle bir katkımız olsun? dedi.

  5. İşadamı Muhammet Etkeser de Bursa?nın kendi kaynağını üretebilecek güçte olduğunu ve Bursa?nın bu işi sahiplenmesi gerektiğini söyledi. Burs alan öğrenci sayısının 50 binlere, hatta daha yukarılara çıkarılması gerektiğini ifade eden Etkeser, bu konuda Harput ailesi olarak desteğe her zaman hazır olduklarını belirtti. Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, hem borsa hem de kendi şirketiyle bu projenin destekçisi olduğunu belirtirken, eğitimci işadamı Gıyasettin Bingöl, projeyi ?muhteşem? olarak niteledi.

    İşadamı Muhammet Etkeser de Bursa?nın kendi kaynağını üretebilecek güçte olduğunu ve Bursa?nın bu işi sahiplenmesi gerektiğini söyledi. Burs alan öğrenci sayısının 50 binlere, hatta daha yukarılara çıkarılması gerektiğini ifade eden Etkeser, bu konuda Harput ailesi olarak desteğe her zaman hazır olduklarını belirtti. Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, hem borsa hem de kendi şirketiyle bu projenin destekçisi olduğunu belirtirken, eğitimci işadamı Gıyasettin Bingöl, projeyi ?muhteşem? olarak niteledi.

  6. Halen burs uygulamasına 1 milyon 250 bin liralık katkı sağlayan Atış Yapı sahibi Ahmet Atış da yıllardır burs verdiklerini ancak son zamanlarda konunun artık eş, dost, akraba taleplerine dönmesi nedeniyle 2 yıl önce bursları kestiklerini hatırlattı. BURSKOOP sayesinde tekrar öğrencilere burs imkanı sağladıklarını ve gerçekten desteğin doğru yere ulaşması noktasında içlerinin rahat ettiğini kaydeden Atış, burs verilenlerin gerçek ihtiyaç sahibi mi olduğu noktasında kafalarında hiçbir soru işareti kalmadığını vurguladı. BURSKOOP projesine tam not veren Bursa iş dünyası, projeye katkı sunacaklarının sözünü verdi.

    Halen burs uygulamasına 1 milyon 250 bin liralık katkı sağlayan Atış Yapı sahibi Ahmet Atış da yıllardır burs verdiklerini ancak son zamanlarda konunun artık eş, dost, akraba taleplerine dönmesi nedeniyle 2 yıl önce bursları kestiklerini hatırlattı. BURSKOOP sayesinde tekrar öğrencilere burs imkanı sağladıklarını ve gerçekten desteğin doğru yere ulaşması noktasında içlerinin rahat ettiğini kaydeden Atış, burs verilenlerin gerçek ihtiyaç sahibi mi olduğu noktasında kafalarında hiçbir soru işareti kalmadığını vurguladı. BURSKOOP projesine tam not veren Bursa iş dünyası, projeye katkı sunacaklarının sözünü verdi.