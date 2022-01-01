Kurtlar Vadisinin Çeto'sunu Görenler...
Türkiyenin politik konularını ele alan ve bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi, bitmiş olmasına rağmen hala gündemden düşmüyor.
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Birçok ünlü ismin yer aldığı dizi, unutulmaz karakterleriyle zaman zaman kendini tekrar hatırlatıyor. Kurtlar Vadisi Pusunun unutulmaz karakterleri arasında yer alan "Çeto", Şefik Onatoğlu ise gündeme geldi.
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KURTLAR VADİSİ İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI
Kurtlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan Şefik Onatoğlu, uzun bir süredir ekran önünde yer almıyor.Aslen Mersinli olan Onatoğlu, Kurtlar Vadisi dizisinden sonrada birçok projede yer almıştı.
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Muro, Ağır Abi gibi filmlerde boy gösteren oyuncu, başarılı işlere imza atmıştı.
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EKRANLARA VEDA ETMİŞTİ 2013 yılında oyunculuğu bırakmaya karar vermiş ve Türkiyeyi terk etmişti.
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Türkiyeden taşınarak Almanyaya yerleşen Şefik Onatoğlu, ailesi ile birlikte yaşamakta.
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Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu, ailesi ve kendisi hakkında kareler paylaşmakta.
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Merak konusu olan oyuncu şimdilerde arama motorunda aratılmaya başlandı.
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38 yaşındaki oyuncunun son halini görenler ise "Yıllara meydan okumuş", "Hiç yaşlanmamış" gibi yorumlar yapıyor.
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İşte Kurtlar Vadisinin Çeto'su Şefik Onatoğlu'nun son hali;