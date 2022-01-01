Kurtlar Vadisinin Çeto'sunu Görenler...

KURTLAR VADİSİ İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Kurtlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan Şefik Onatoğlu, uzun bir süredir ekran önünde yer almıyor.Aslen Mersinli olan Onatoğlu, Kurtlar Vadisi dizisinden sonrada birçok projede yer almıştı.