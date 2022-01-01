2022'De Tüm Dünyada En Çok Görülen Rüyalar Listesi
Google 2022 yılında tüm dünyada ve Türkiye'de en çok görülen rüyaların verilerini çıkardı. Aralık ayında çıkarılan verilere göre 2022 yılı boyunca birinci sırada aratılan rüya yılanlarla ilgili olduğu ortaya çıktı.
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Kimi zaman bilinçaltı kimi zaman hayali kurulan ya da birbirinden alakasız hemen hemen her gün görülen rüyalar internette araştırılıyor.
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Uyku düzeni ve sağlığı üzerine yapılan içerik ve çalışmaları yayımlayan Birleşik Krallık (BK) merkezli Brilliant British'ten bir ekip, Google'da yapılan aramaların verilerini topladı.
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Bu araştırmalar 2022 yılında hangi ülkede en çok hangi rüya aratılmış verilerini ortaya çıkardı.
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Aralık ayında çaıklanan verilere göre tüm dünyada en çok araştırılan rüya yılanlarla ilgili olan rüyalar olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin de rüyada yılan görmeyi araştıran ilk ülkelerden biri olduğu anlaşıldı
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Buna göre "rüyada yılan görmek" ifadesi, Brezilya'da ayda 352 bin, Türkiye'de ise ayda 214 bin kez internette aratılıyor.
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Türkiye ve Brezilya'nın yanı sıra rüyaların en çok yılanlarla ilişkilendirdiği ülkeler arasında Afganistan, Kazakistan, İran, İsrail, Rusya, Ukrayna, Finlandiya, Portekiz ve Umman yer aldı.
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Bu rüyaların zehirli sürüngenlerin hem yaygın görüldüğü hem de pek rastlanmadığı bölgelerde görülmesi dikkat çekti
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RÜYADA DİŞ DÖKÜLMESİ Dünya genelinde yılanlardan sonra en çok görülen rüyalar ise dişlerin dökülmesiyle ilgiliydi. Diğer aratılan rüyalar ise bu şekilde:
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