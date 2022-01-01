Sifonu Çekerken Çıkan Sonuç Korkuttu!
Tuvalette sifonu çektikten sonra hem kendinizin hem de başka kişilerin sağlığını nasıl tehlikeye attığınızı öğrenince çok şaşıracaksınız.
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Uzmanlardan dikkat çekici uyarı geldi. Son yapılan araştırmaya göre ortalama hayatımızın yaklaşık 3 ayını geçirdiğimiz tuvalette sifonu çektikten sonra hem kendinizin hem de başka kişilerin sağlığını nasıl tehlikeye attığınızı öğrenince çok şaşıracaksınız. Mühendisler tarafından parlak yeşil lazerler ve kamera ekipmanı kullanarak yapılan çalışma tam bir ölüm makinesi çıktı. Detaylar haberimizde:
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Mühendislerden oluşan bir ekip, parlak yeşil lazerler ve kamera ekipmanı kullanarak, kapaksız bir umumi tuvalet sifonu çekildiğinde çıplak gözle görülemeyen küçük su damlacıklarının nasıl hızla havaya püskürdüğünü ortaya çıkarmak için bir deney gerçekleştirdi.
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Scientific Reports?da yayınlanan bu çalışmanın baş yazarı profesör John Crimaldi, "Göremediğin bir şeyse, yokmuş gibi davranmak kolaydır" diyor. "Ancak bu araştırmadaki görüntüleri bir kez gördüğünüzde, tuvaletlerin sifonu hakkında bir daha asla eskisi gibi düşünmeyeceksiniz."
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Araştırmacılar 60 yılı aşkın bir süredir tuvalet sifonu çekildiğinde katıların ve sıvıların tasarlandığı gibi aşağı indiğini, ancak küçük, görünmez parçacıkların da havaya salındığını biliyorlar. Önceki araştırmalar, sifonlu tuvaletlerin üzerindeki havadaki bu parçacıkların varlığını saptamak için bilimsel araçları kullanmış ve daha büyük parçacıkların çevredeki yüzeylere inebileceğini göstermiştir, ancak şimdiye kadar kimse bu tüylerin neye benzediğini veya parçacıkların oraya nasıl geldiğini ortaya koymamıştı. Crimaldi, "İnsanlar tuvaletlerin aerosol yaydığını biliyordu, ancak onları bu araştırmaya kadar göremiyorlardı" dedi. "Bu araştırmayla, bu bilgiyi daha önceden bilen insanların bile anladığından çok daha enerjik ve hızla yayıldığını gösteriyoruz."
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SİFONU ÇIKARKEN ÇIKAN SONUÇ KORKUTTU! Çalışma, havadaki bu parçacıkların saniyede 2 metre hızla fırlayarak 8 saniye içinde tuvaletin 1,5 metre yukarısına ulaştığını buldu. En büyük damlacıklar saniyeler içinde yüzeylere çökme eğilimindeyken, daha küçük parçacıklar (5 mikrondan veya metrenin milyonda birinden küçük aerosoller) dakikalarca veya daha uzun süre havada asılı kalabilir.
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Tuvaletleri kullanan kişilerin endişelenmesi gereken sadece kendi atıkları değil. Diğer birçok çalışma, patojenlerin tuvaletin içinde ve sifonda kalabildiğini, bu nedenle de potansiyel maruz kalma riskini artırdığını göstermiştir. Crimaldi, "Tuvaletin amacı, klozetteki atıkları etkili bir şekilde atmaktır, ancak aynı zamanda bunun tersini de yapmaktadır, bu da içeriğin çoğunu yukarı doğru püskürtmektedir" dedi. "Laboratuvarımız, bu sorunu iyileştirmek ve hafifletmek için bir temel sağlayan bir metodoloji oluşturdu."
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Tuvaletin kendisi, araştırmanın yapıldığı Kuzey Amerika'daki umumi tuvaletlerde yaygın olarak görülen türdendi: kapaksız bir üniteye eşlik eden, manuel veya otomatik, arkadan duvara yapışıktı. Tek fark yepyeni ve temiz tuvalet sadece musluk suyuyla dolduruldu.
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Crimaldi, "Bu aerosol parçacıklarının bir şekilde havada süzüleceğini bekliyorduk, ancak bir roket gibi hızlı hareket ettiler" dedi.
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TAM BİR ÖLÜM MAKİNESİ! Enerjik, havadaki su parçacıkları çoğunlukla yukarıya ve geriye doğru arka duvara yöneldi, ancak hareketleri tahmin edilemezdi. Çıkan kalıntılar aynı zamanda laboratuvarın tavanına da yükseldi ve gidecek başka hiçbir yeri olmadığından duvardan dışarı doğru ilerledi ve odanın içine doğru yayıldı.
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Uzmanlar, saçılan aerosoller, ishal ve kusmaya neden olabilen bulaşıcı virüsler olan E. coli veya norovirüsler gibi patojenleri yayabildikleri için önemli bir sağlık sorunu olduğu konusunda uyarıyor.
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Crimaldi: "Bu sonuçlar rahatsız edici olsa da, çalışma, sıhhi tesisat ve halk sağlığı uzmanlarına, umumi tuvaletlerdeki patojenlere maruz kalma riskini azaltmak için, iyileştirilmiş tesisat tasarımı ile dezenfeksiyon ve havalandırma stratejilerini test etmek için tutarlı bir yol sağlıyor. Crimaldi, "Bu iyileştirmelerin hiçbiri, aerosol bulutunun nasıl geliştiğini ve nasıl hareket ettiğini bilmeden etkili bir şekilde yapılamaz" dedi. "Bu görünmez artıkları görebilmek oyunun kurallarını değiştiriyor." açıklamasında bulundu.