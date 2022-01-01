Türk Kültür Sancağında Nöbet Değişimi

Bursa'nın manevi ve tarihi yükü var

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ise, Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanını başarıyla taşıdığına dikkat çekti. Çam, "Bursa'nın anlamlı bir şekilde manevi ve tarihi yükü var. Sadece Orta Asya'da değil Balkanlar'da özellikle Bursa'nın çok önemli izleri var. Balkanlar'ın da Bursa'da çok özel izleri var. Afrika'da, Orta Doğu'da bütün coğrafyada inşallah bu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum. Her faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Kültür başkenti unvanıyla artık asırlara sarih bir şekilde bütün çalışmaların devam edeceğine inanıyorum. Balkanlar'daki son gelişmelere baktığımızda da Türkiye'nin bu kadar başarılı olması, tarihten gelen yansımasını hissettirmesinden dolayı birtakım Batılı dostlarımızı, müttefiklerimizi rahatsız ediyor ki, sürekli 'Batı Balkanlar' ifadesini kullanmaya çalışıyorlar. 'Batı Balkanlar' ifadesi oradaki Türk kimliğini, Müslüman kimliğini, tarihini ve köklerini görmeme üzerine kurulmuş bir korkunun yansıması ama korkunun ecele faydası yok tabiriyle ne yaparlarsa yapsınlar orada bir gerçek var. Oradaki değerlerimiz bütün Türk dünyasını yansıtıyor" dedi.