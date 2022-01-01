Gece Uyurken Telefonu Şarja Takmanın Tehlikeleri

Vücudun ve beynin dinlenmesini sağlayan gece uykusunda bazı duyu organlarımız oluşabilecek herhangi bir tehlikeye karşı kayıtsız kalabilir. Özellikle koku organının derin uykuda kendini devre dışı bıraktığını söyleyen uzmanlar, yatarken elektronik cihazları şarja takmayı önermiyor. Aksi takdirde şarj cihazında fazla kalan telefonların patlayabileceği ve yangına sebep olabileceği üzerinde duruluyor.