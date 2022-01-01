Gece Uyurken Telefonu Şarja Takmanın Tehlikeleri
iletişim aracı olarak sürekli yanımızda taşıdığımız cep telefonlarının şarjda fazla kalması bu tehlikeyle karşı karşıya bırakabilir. Peki gece uyurken telefon şarja takılır mı?
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Elektronik cihazların pilleri aşırı ısıyla karşı karşıya kaldığında patlayıp yangın çıkmasına sebep olabilir. Özellikle, iletişim aracı olarak sürekli yanımızda taşıdığımız cep telefonlarının şarjda fazla kalması bu tehlikeyle karşı karşıya bırakabilir. Peki gece uyurken telefon şarja takılır mı?
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Vücudun ve beynin dinlenmesini sağlayan gece uykusunda bazı duyu organlarımız oluşabilecek herhangi bir tehlikeye karşı kayıtsız kalabilir. Özellikle koku organının derin uykuda kendini devre dışı bıraktığını söyleyen uzmanlar, yatarken elektronik cihazları şarja takmayı önermiyor. Aksi takdirde şarj cihazında fazla kalan telefonların patlayabileceği ve yangına sebep olabileceği üzerinde duruluyor.
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UYURKEN KOKU ALAMAYIZ
Derin uyku sırasında koku duyu organımızın kulaklarımız kadar çalışmadığını vurgulayan uzmanlar, artık hayatımızın bir parçası olan cep telefonlar konusunda uyarıda bulundu.
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Gece yatarken şarja takılan elektronik cihazların pillerinin fazla ısınması sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin göz ardı edilmemesi gerektiği söyleniyor. Aşırı derecede ısınan telefonların patlayıp yangın çıkarabileceği olasılığının yüksek olduğu vurgulanıyor.
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UCUZ ŞARJ CİHAZLARI RİSKLİ Orijinal şarj cihazlarının yanı sıra ucuz ve kalitesiz batarların kullanımı, daha büyük risk barındırıyor.
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ZEHİRLİ DUMAN BİLİNCİ ETKİLİYOR Gece uyurken olası bir yangında solunan zehirli duman kişiyi bilincinden eder ve bayıltır. Küçük bir elektronik cihazın batarya da bu tehlikeye sebebiyet verebilir.
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Nitekim, sosyal medyada da örneklerine rastladığımız batarya patlama vakaları, insan hayatını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor.