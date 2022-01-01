Birbirlerine İkiz Kardeş Kadar Benzeyen Ünlüler...
aslında gördüğünüz ve bildiğiniz ünlülerin aslında birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeyen farkı kişiler olduklarını biliyor muydunuz? İşte birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeyen ünlüler...
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Bazı ünlüleri gördüğümüzde ben bu ünlüyü başka bir yerden tanıyorum dediğiniz olmuştur. Bir filmde gördüğünüz veya şarkısını dinlediğimiz ünlülerin aslında gördüğümüz, bildiğimiz ünlüler olmaması hepimizi şok etmiştir. Peki aslında gördüğünüz ve bildiğiniz ünlülerin aslında birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeyen farkı kişiler olduklarını biliyor muydunuz? İşte birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeyen ünlüler...
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BENFU ÖNGÖREN - ESRA KIZILDOĞAN
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ESRA BİLGİÇ - HANDE SORAL
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ZEYNEP ÇAMCI - AUDREY TAUTOU
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GÖKSUN ÇAM - BÜŞRA DEVELİ
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TÜLİN ŞAHİN - CINDY CRAWFORD
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OKAN YALABIK - STANLEY KUBRICK
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GONCA SARIYILDIZ - LEYLA LYDIA TUĞUTLU
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HADİSE - ECE SEÇKİN
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HÜLYA AVŞAR - İPEK TENOLCAY
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MERAL KAPLAN - CAMERON DIAZ
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MERYEM ÜZERLİ - DREW BARRYMORE
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NEHİR ERDOĞAN - FUNDA ERYİĞİT
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EMINA SANDAL - PENELOPE CRUZ
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SAADET IŞIL AKSOY - HANDE SUBAŞI
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SERTAP ERENER - ZEYNEP CASSALİNİ
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SEVİNÇ GÜRSEN - MELİS BİRKAN