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Birbirlerine İkiz Kardeş Kadar Benzeyen Ünlüler...

aslında gördüğünüz ve bildiğiniz ünlülerin aslında birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeyen farkı kişiler olduklarını biliyor muydunuz? İşte birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeyen ünlüler...

  1. Bazı ünlüleri gördüğümüzde ben bu ünlüyü başka bir yerden tanıyorum dediğiniz olmuştur. Bir filmde gördüğünüz veya şarkısını dinlediğimiz ünlülerin aslında gördüğümüz, bildiğimiz ünlüler olmaması hepimizi şok etmiştir. Peki aslında gördüğünüz ve bildiğiniz ünlülerin aslında birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeyen farkı kişiler olduklarını biliyor muydunuz? İşte birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeyen ünlüler...

    Bazı ünlüleri gördüğümüzde ben bu ünlüyü başka bir yerden tanıyorum dediğiniz olmuştur. Bir filmde gördüğünüz veya şarkısını dinlediğimiz ünlülerin aslında gördüğümüz, bildiğimiz ünlüler olmaması hepimizi şok etmiştir. Peki aslında gördüğünüz ve bildiğiniz ünlülerin aslında birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeyen farkı kişiler olduklarını biliyor muydunuz? İşte birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeyen ünlüler...

  2. BENFU ÖNGÖREN - ESRA KIZILDOĞAN

    BENFU ÖNGÖREN - ESRA KIZILDOĞAN

  3. ESRA BİLGİÇ - HANDE SORAL

    ESRA BİLGİÇ - HANDE SORAL

  4. ZEYNEP ÇAMCI - AUDREY TAUTOU

    ZEYNEP ÇAMCI - AUDREY TAUTOU

  5. GÖKSUN ÇAM - BÜŞRA DEVELİ

    GÖKSUN ÇAM - BÜŞRA DEVELİ

  6. TÜLİN ŞAHİN - CINDY CRAWFORD

    TÜLİN ŞAHİN - CINDY CRAWFORD

  7. OKAN YALABIK - STANLEY KUBRICK

    OKAN YALABIK - STANLEY KUBRICK

  8. GONCA SARIYILDIZ - LEYLA LYDIA TUĞUTLU

    GONCA SARIYILDIZ - LEYLA LYDIA TUĞUTLU

  9. HADİSE - ECE SEÇKİN

    HADİSE - ECE SEÇKİN

  10. HÜLYA AVŞAR - İPEK TENOLCAY

    HÜLYA AVŞAR - İPEK TENOLCAY

  11. MERAL KAPLAN - CAMERON DIAZ

    MERAL KAPLAN - CAMERON DIAZ

  12. MERYEM ÜZERLİ - DREW BARRYMORE

    MERYEM ÜZERLİ - DREW BARRYMORE

  13. NEHİR ERDOĞAN - FUNDA ERYİĞİT

    NEHİR ERDOĞAN - FUNDA ERYİĞİT

  14. EMINA SANDAL - PENELOPE CRUZ

    EMINA SANDAL - PENELOPE CRUZ

  15. SAADET IŞIL AKSOY - HANDE SUBAŞI

    SAADET IŞIL AKSOY - HANDE SUBAŞI

  16. SERTAP ERENER - ZEYNEP CASSALİNİ

    SERTAP ERENER - ZEYNEP CASSALİNİ

  17. SEVİNÇ GÜRSEN - MELİS BİRKAN

    SEVİNÇ GÜRSEN - MELİS BİRKAN