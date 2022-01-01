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İsrail Yapımı 'Teletabiler' Tehlikesi!

Netflix, algı gücünü özellikle çocuklar üzerinde kullanmaya devam ediyor.

  1. Netflix, algı gücünü özellikle çocuklar üzerinde kullanmaya devam ediyor. 1989'da İsrail'de yayınlanmaya başlayan Teletabiler çizgi film tehlikesi yeniden gündeme geldi. Çocukların psikolojilerini etkileyecek türden görüntülere sahne olan Teletabiler, dijital platform Netflix'te yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

    Netflix, algı gücünü özellikle çocuklar üzerinde kullanmaya devam ediyor. 1989'da İsrail'de yayınlanmaya başlayan Teletabiler çizgi film tehlikesi yeniden gündeme geldi. Çocukların psikolojilerini etkileyecek türden görüntülere sahne olan Teletabiler, dijital platform Netflix'te yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

  2. Büyük bir neslin hafızasında derin izler bırakan çizgi filmler, günümüze uyarlanmış versiyonlarıyla yeniden ekranlara taşınmaya başlandı.

    Büyük bir neslin hafızasında derin izler bırakan çizgi filmler, günümüze uyarlanmış versiyonlarıyla yeniden ekranlara taşınmaya başlandı.

  3. Dijital platformlar arasında sık sık yayınladığı dizi ve filmlerde LGBT'yi özendiren Netflix, 80'li ve 90'lı yıllarda popüler olan animasyon ve çizgi filmleri günümüz neslinin karşısına da çıkardı.

    Dijital platformlar arasında sık sık yayınladığı dizi ve filmlerde LGBT'yi özendiren Netflix, 80'li ve 90'lı yıllarda popüler olan animasyon ve çizgi filmleri günümüz neslinin karşısına da çıkardı.

  4. 7'den 70'e herkesin bildiği Teletabiler animasyon filmi Netflix'de yeni bölümleriyle yayımlandı.

    7'den 70'e herkesin bildiği Teletabiler animasyon filmi Netflix'de yeni bölümleriyle yayımlandı.

  5. ALGI OPERASYONLARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ<br> Netflix'te geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Jurassic World Kretase Kampı' çocuk filmi gibi çocukluğumuzun vazgeçilmez çizgi filmi olan 'Teletabiler' çocuk dizisiyle de aile değerleri ve çocuklar üzerinde sapkın duyguları olumlama eylemlerine devam ediyor. <br> Yıllardır nesillere hakim olma hedefiyle yapılan algı operasyonlarına böylelikle bir yenisi daha eklenmiş oldu.

    ALGI OPERASYONLARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
    Netflix'te geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Jurassic World Kretase Kampı' çocuk filmi gibi çocukluğumuzun vazgeçilmez çizgi filmi olan 'Teletabiler' çocuk dizisiyle de aile değerleri ve çocuklar üzerinde sapkın duyguları olumlama eylemlerine devam ediyor.
    Yıllardır nesillere hakim olma hedefiyle yapılan algı operasyonlarına böylelikle bir yenisi daha eklenmiş oldu.

  6. NETFLIX TEPKİLERİ Tİ'YE ALIYOR! <br> Netflix, 2001 yılında ekranlardan kaldırılan Teletabiler'i son teknolojiyle yapımları arasına ekledi ve 'Genel izleyici' kitlesine açtı. <br> İçeriğinde yer alan uygunsuz görüntüler karşısında gelen tepkileri ti'ye alan Netflix, sapkın duyguları aşılama çalışmalarına devam ediyor.

    NETFLIX TEPKİLERİ Tİ'YE ALIYOR!
    Netflix, 2001 yılında ekranlardan kaldırılan Teletabiler'i son teknolojiyle yapımları arasına ekledi ve 'Genel izleyici' kitlesine açtı.
    İçeriğinde yer alan uygunsuz görüntüler karşısında gelen tepkileri ti'ye alan Netflix, sapkın duyguları aşılama çalışmalarına devam ediyor.

  7. İŞTE BİLİNMEYEN TELETABİLER GERÇEĞİ! BBC aracılığıyla Türkiye'de 1997-2001 yılları arasında yayınlanan Teletabiler, ilk olarak 1988-1989'da İsrail'de ekranlara verilmişti.

    İŞTE BİLİNMEYEN TELETABİLER GERÇEĞİ! BBC aracılığıyla Türkiye'de 1997-2001 yılları arasında yayınlanan Teletabiler, ilk olarak 1988-1989'da İsrail'de ekranlara verilmişti.

  8. Öyel ki, korkutucu kostümleriyle çizgi film kategorisinde yer alan Teletabiler'in gerçek yüzleri, yıllardır subliminal mesajların ardına gizlendi.

    Öyel ki, korkutucu kostümleriyle çizgi film kategorisinde yer alan Teletabiler'in gerçek yüzleri, yıllardır subliminal mesajların ardına gizlendi.

  9. HİPNOZ EDEN GÜNEŞ! Çizgi filmde, aniden ortaya çıkarak teletabilere hayatlarını yönlendirecek talimatlar veren bebek görünümlü güneş ile çocukların beyinlerinin yıkanmaya çalışıldığı yönünde birçok ebevyn, aynı fikirde buluşuyor.

    HİPNOZ EDEN GÜNEŞ! Çizgi filmde, aniden ortaya çıkarak teletabilere hayatlarını yönlendirecek talimatlar veren bebek görünümlü güneş ile çocukların beyinlerinin yıkanmaya çalışıldığı yönünde birçok ebevyn, aynı fikirde buluşuyor.

  10. YARADILIŞ GERÇEĞİNİ REDDİYORLAR! Bütün bunların yanı sıra oyunculara giydirilen kostümlerle çocuklara, 'cinsiyetsizliğin' aşılanmaya çalışıldığı görülüyor.

    YARADILIŞ GERÇEĞİNİ REDDİYORLAR! Bütün bunların yanı sıra oyunculara giydirilen kostümlerle çocuklara, 'cinsiyetsizliğin' aşılanmaya çalışıldığı görülüyor.

  11. ÖLDÜRÜP AYİN YAPTILAR Teletabiler'in 1989 yılında yayınlanan son bölümündeki görüntülerle, çocuklar ve yetişkinler cinayete teşvik edilmişti.

    ÖLDÜRÜP AYİN YAPTILAR Teletabiler'in 1989 yılında yayınlanan son bölümündeki görüntülerle, çocuklar ve yetişkinler cinayete teşvik edilmişti.

  12. Korkutucu karakterlerin yakalayıp öldürdükleri kız çocuğuyla ayin yaptıkları bölüm, yapımın kadrosunda bulunan herkesin idamına sebep olurken birçok aileyi de yok etti.

    Korkutucu karakterlerin yakalayıp öldürdükleri kız çocuğuyla ayin yaptıkları bölüm, yapımın kadrosunda bulunan herkesin idamına sebep olurken birçok aileyi de yok etti.