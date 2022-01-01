Hediyeniz Bursa'ya Özel Olsun

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği marifetiyle Bursa Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Irgandı Köprüsü sanatçıları desteğiyle düzenlenen ?Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması?nın ödül töreni, Muradiye Kur?an ve Elyazmaları Müzesi?nde yapıldı. Ağırlıklı olarak yurt içi olmak üzere başta Çin, Avrupa ve Arap ülkelerinden de katılımın olduğu etkinlikte, toplam 727 kişi yarıştı. Desen ve Hediyelik Eşya Tasarımı olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya katılan eserleri büyük titizlikle inceleyen jüri üyeleri, Bursa?yı temsil edecek desen ve hediyelikleri belirledi. Desen Kategorisinde Nurcan Günay birinciliği, Bahadır Umaç ikinciliği ve Didem Avıncan da üçüncülüğü elde etti. Bu kategorinin İpek ve Çini Özel Ödülü Nurcan Günay?ın oldu.