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Hediyeniz Bursa'ya Özel Olsun

Büyükşehir Belediyesi tarafından ?Bursa?yı kurumsal anlamda temsil eden? hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesi amacıyla düzenlenen ?Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması?nda derece girenler ödüllendirildi.

  1. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği marifetiyle Bursa Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Irgandı Köprüsü sanatçıları desteğiyle düzenlenen ?Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması?nın ödül töreni, Muradiye Kur?an ve Elyazmaları Müzesi?nde yapıldı. Ağırlıklı olarak yurt içi olmak üzere başta Çin, Avrupa ve Arap ülkelerinden de katılımın olduğu etkinlikte, toplam 727 kişi yarıştı. Desen ve Hediyelik Eşya Tasarımı olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya katılan eserleri büyük titizlikle inceleyen jüri üyeleri, Bursa?yı temsil edecek desen ve hediyelikleri belirledi. Desen Kategorisinde Nurcan Günay birinciliği, Bahadır Umaç ikinciliği ve Didem Avıncan da üçüncülüğü elde etti. Bu kategorinin İpek ve Çini Özel Ödülü Nurcan Günay?ın oldu.

    Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği marifetiyle Bursa Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Irgandı Köprüsü sanatçıları desteğiyle düzenlenen ?Bursa Uluslararası Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması?nın ödül töreni, Muradiye Kur?an ve Elyazmaları Müzesi?nde yapıldı. Ağırlıklı olarak yurt içi olmak üzere başta Çin, Avrupa ve Arap ülkelerinden de katılımın olduğu etkinlikte, toplam 727 kişi yarıştı. Desen ve Hediyelik Eşya Tasarımı olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya katılan eserleri büyük titizlikle inceleyen jüri üyeleri, Bursa?yı temsil edecek desen ve hediyelikleri belirledi. Desen Kategorisinde Nurcan Günay birinciliği, Bahadır Umaç ikinciliği ve Didem Avıncan da üçüncülüğü elde etti. Bu kategorinin İpek ve Çini Özel Ödülü Nurcan Günay?ın oldu.

  2. Hediyelik Eşya Tasarım Kategorisinin birinciliğini Ece Çınar, ikinciliğini de Nehir Taştan elde etti. Metin Onur Öztürk ve Sedat Özer ise üçüncülüğü paylaşan iki isim oldu. Bu kategorinin İpek ve Çini Özel Ödülü ise Cem Değirmencioğlu?na verildi.

    Hediyelik Eşya Tasarım Kategorisinin birinciliğini Ece Çınar, ikinciliğini de Nehir Taştan elde etti. Metin Onur Öztürk ve Sedat Özer ise üçüncülüğü paylaşan iki isim oldu. Bu kategorinin İpek ve Çini Özel Ödülü ise Cem Değirmencioğlu?na verildi.

  3. Kazanan eserlerin de sergilendiği yarışmanın ödül törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?ın yanı sıra Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, yurt içi ve yurtdışından jüri üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

    Kazanan eserlerin de sergilendiği yarışmanın ödül törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş?ın yanı sıra Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, yurt içi ve yurtdışından jüri üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

  4. Tanıtıma katkı<br> Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her şehrin kendine has özellikleri gün yüzüne çıkararak markalaşma yoluna gittiğini hatırlattı.

    Tanıtıma katkı
    Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her şehrin kendine has özellikleri gün yüzüne çıkararak markalaşma yoluna gittiğini hatırlattı.

  5. Bursa?nın da tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile eşsiz bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, ?Bursa, bacasız sanayi olarak bilinen turizmin tüm kollarında hemen her nimete sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak turizm konusuna büyük önem veriyoruz. Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamda ?şehrimizin tanıtımına yönelik? Kültür ve Turizm Bakanlığı?mızın, TÜRKSOY?un, belediyemizin ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla, gerek Bursa?da gerek ulusal düzeyde gerekse dünyanın farklı ülkelerinde Bursa?nın tanıtımı odaklı farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Turizm ile ilgili konunun hangi başlığında ne ihtiyaç var ise ?bugüne kadar olduğu gibi yarın da? sektörün dinamikleri ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. "

    Bursa?nın da tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile eşsiz bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, ?Bursa, bacasız sanayi olarak bilinen turizmin tüm kollarında hemen her nimete sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak turizm konusuna büyük önem veriyoruz. Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamda ?şehrimizin tanıtımına yönelik? Kültür ve Turizm Bakanlığı?mızın, TÜRKSOY?un, belediyemizin ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla, gerek Bursa?da gerek ulusal düzeyde gerekse dünyanın farklı ülkelerinde Bursa?nın tanıtımı odaklı farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Turizm ile ilgili konunun hangi başlığında ne ihtiyaç var ise ?bugüne kadar olduğu gibi yarın da? sektörün dinamikleri ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. "

  6. "Kentimizin kültürel ve turistik değerlerinin hediyelik eşya endüstrisine kazandırılmasına, kenti kurumsal manada temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesine yönelik yarışma düzenledik. Birbirinden değerli akademisyenler, usta öğreticiler, moda tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, grafik tasarımcı ve seramik sanatçılarından oluşan jürimiz, hassas değerlendirme yaparak, en iyi çalışmaları belirledi. "

    "Kentimizin kültürel ve turistik değerlerinin hediyelik eşya endüstrisine kazandırılmasına, kenti kurumsal manada temsil eden hediyelik eşyaların tasarlanması ve üretilmesine yönelik yarışma düzenledik. Birbirinden değerli akademisyenler, usta öğreticiler, moda tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, grafik tasarımcı ve seramik sanatçılarından oluşan jürimiz, hassas değerlendirme yaparak, en iyi çalışmaları belirledi. "

  7. "İnanıyorum ki yarışma sonucunda elde edeceğimiz veriler, önümüzdeki süreçte Bursa?mızın tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Eser gönderen tüm katılımcılarımızı ve ödül almaya hak kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Başta jüri üyelerimiz olmak üzere, yarışmanın neticelenmesinde emek sarf eden tüm kişi, kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum? dedi.

    "İnanıyorum ki yarışma sonucunda elde edeceğimiz veriler, önümüzdeki süreçte Bursa?mızın tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Eser gönderen tüm katılımcılarımızı ve ödül almaya hak kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Başta jüri üyelerimiz olmak üzere, yarışmanın neticelenmesinde emek sarf eden tüm kişi, kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum? dedi.

  8. Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de Bursa?nın birçok değeri ile marka olduğunu belirterek, ?Hediyelik eşya tasarımı çok güzel düşünülmüş bir fikir. Bazen küçük şeylerin çok daha büyük etkisi olur. Küçük bir hediye, saatlerce Bursa?yı anlatmamızdan çok daha büyük etki bırakabilir. İnşallah bu hediyeleri yakında takdim etme mutluluğunu da yaşarız? diye konuştu.

    Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de Bursa?nın birçok değeri ile marka olduğunu belirterek, ?Hediyelik eşya tasarımı çok güzel düşünülmüş bir fikir. Bazen küçük şeylerin çok daha büyük etkisi olur. Küçük bir hediye, saatlerce Bursa?yı anlatmamızdan çok daha büyük etki bırakabilir. İnşallah bu hediyeleri yakında takdim etme mutluluğunu da yaşarız? diye konuştu.

  9. Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından jüri üyelerine teşekkür plaketlerini ve kazananlara ödüllerini takdim etti.

    Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından jüri üyelerine teşekkür plaketlerini ve kazananlara ödüllerini takdim etti.