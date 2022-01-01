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Kalp Krizinin Bu Belirtisi...

Göğsünüzde aniden ortaya çıkan ve belirtilerini nadiren gösteren kalp krizinde erken müdahale oldukça önemlidir.

  1. Göğsünüzde aniden ortaya çıkan ve belirtilerini nadiren gösteren kalp krizinde erken müdahale oldukça önemlidir. Vücudumuzun bazı bölgelerinde gerçekleşen ağrılar ise kalp krizinin habercisidir. Uzmanların çoğu kalp krizi için nefes darlığı, omuz ağrısı gibi etkenlere dikkat edilmesi gerektiğinin üzerinde duruyor. Bir araştırmaya göre kalp krizinin belirtileri arasında bacak ağrıları önemli bir semptom olarak ileri sürülüyor.

    Göğsünüzde aniden ortaya çıkan ve belirtilerini nadiren gösteren kalp krizinde erken müdahale oldukça önemlidir. Vücudumuzun bazı bölgelerinde gerçekleşen ağrılar ise kalp krizinin habercisidir. Uzmanların çoğu kalp krizi için nefes darlığı, omuz ağrısı gibi etkenlere dikkat edilmesi gerektiğinin üzerinde duruyor. Bir araştırmaya göre kalp krizinin belirtileri arasında bacak ağrıları önemli bir semptom olarak ileri sürülüyor.

  2. &#8203;Belirli dönemlerde vücut fonksiyonlarında belirti gösteren değişiklikler bazı hastalığın habercisi olabilmektedir.

    ​Belirli dönemlerde vücut fonksiyonlarında belirti gösteren değişiklikler bazı hastalığın habercisi olabilmektedir.

  3. Hastalıklar vücudumuzda belirgin bir şekilde sirayet etmeden önce verilen sinyalleri dinleyip erken teşhisin konulması oldukça önemlidir.

    Hastalıklar vücudumuzda belirgin bir şekilde sirayet etmeden önce verilen sinyalleri dinleyip erken teşhisin konulması oldukça önemlidir.

  4. Bunlardan biride kalp krizidir. Hepimizin korktuğu ve belitilerinin çok nadir şekilde verdiği bu patolojik durum bazı yetersizlikler sonucunda ortaya çıkmaktadır.

    Bunlardan biride kalp krizidir. Hepimizin korktuğu ve belitilerinin çok nadir şekilde verdiği bu patolojik durum bazı yetersizlikler sonucunda ortaya çıkmaktadır.

  5. Özellikle bazı bölgelerde gerçekleşen ağrılar sonucunda birkaç ay içinde kalp krizi geçirmeniz an meselsi olabilir.

    Özellikle bazı bölgelerde gerçekleşen ağrılar sonucunda birkaç ay içinde kalp krizi geçirmeniz an meselsi olabilir.

  6. "30 AY İÇİNDE KALP KRİZİ GEÇİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ" 2019 yılında yapılan araştırma sonucunda PAD'li (Periferik Arter Hastalığı) geçiren kişilerin yaklaşık %5'inin kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

    "30 AY İÇİNDE KALP KRİZİ GEÇİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ" 2019 yılında yapılan araştırma sonucunda PAD'li (Periferik Arter Hastalığı) geçiren kişilerin yaklaşık %5'inin kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

  7. JAMA Cardiology'de yayınlanan araştırmanın iki farklı tipte kalp krizi verilerini açıkladı.

    JAMA Cardiology'de yayınlanan araştırmanın iki farklı tipte kalp krizi verilerini açıkladı.

  8. Araştırmanın sonucunda, İlk olarak akut trombotik koroner rahatsızlıkların neden olduğu tip 1 miyokard enfarktüsü oldu.

    Araştırmanın sonucunda, İlk olarak akut trombotik koroner rahatsızlıkların neden olduğu tip 1 miyokard enfarktüsü oldu.

  9. İkinci kalp krizi durumu ise şu şekilde belirtildi: Tip 2 miyokard enfarktüsü ise oksijen arzı ve talebi arasındaki akut dengesizliğin neden olduğu kalp krizi

    İkinci kalp krizi durumu ise şu şekilde belirtildi: Tip 2 miyokard enfarktüsü ise oksijen arzı ve talebi arasındaki akut dengesizliğin neden olduğu kalp krizi

  10. Yapılan analizler sonucunda verilen raporda şunlara yer veriliyor: "İlerlemiş uzuv semptomları, tip 2 miyokard enfarktüsünün, tip 1 miyokard enfarktüsünden daha güçlü bir göstergesi gibi görünmekte.

    Yapılan analizler sonucunda verilen raporda şunlara yer veriliyor: "İlerlemiş uzuv semptomları, tip 2 miyokard enfarktüsünün, tip 1 miyokard enfarktüsünden daha güçlü bir göstergesi gibi görünmekte.

  11. "PAD hastalarında miyokard enfarktüsü,  kardiyovasküler hastalıklarda artan ölüm riski ve hastaneye yatmayı gerektiren olaylarla ilişkilendirildi."

    "PAD hastalarında miyokard enfarktüsü,  kardiyovasküler hastalıklarda artan ölüm riski ve hastaneye yatmayı gerektiren olaylarla ilişkilendirildi."

  12. PAD geçiren hastaların başlangıç seviyelerinde semptomların seyrek görüldüğü ve çoğu komplikasyon egzersiz sırasında çıktığı belirtildi.

    PAD geçiren hastaların başlangıç seviyelerinde semptomların seyrek görüldüğü ve çoğu komplikasyon egzersiz sırasında çıktığı belirtildi.

  13. PAD'ın belitilerini genellikle bacak veya kalçalarda yoğun şekilde hissedildiğini belitren araştırma, "Bu, aktif olduğunuzda olur ve dinlenirken kaybolur. Bununla birlikte, durum ilerledikçe, geceleri vücudun tamamen gevşediği zamanlarda topallama belirginleşebilir." şeklinde belirtildi.

    PAD'ın belitilerini genellikle bacak veya kalçalarda yoğun şekilde hissedildiğini belitren araştırma, "Bu, aktif olduğunuzda olur ve dinlenirken kaybolur. Bununla birlikte, durum ilerledikçe, geceleri vücudun tamamen gevşediği zamanlarda topallama belirginleşebilir." şeklinde belirtildi.

  14. Periferik Arter Hastalığının (PAD) belirtilerini uzun bir zamana yayıldığı, semptomlarının ortaya çıkması 50 yıl kadar sürdüğü belitilmektedir.

    Periferik Arter Hastalığının (PAD) belirtilerini uzun bir zamana yayıldığı, semptomlarının ortaya çıkması 50 yıl kadar sürdüğü belitilmektedir.

  15. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) belitileri şu şekilde açıklıyor: "Hastalık ilerledikçe ve kan damarları daraldıkça, alt ekstremitelere arteriyel akış kötüleşir ve semptomlar ya klasik aralıklı topallama ya da atipik topallama ya da bacak rahatsızlığı olarak ortaya çıkabilir"

    Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) belitileri şu şekilde açıklıyor: "Hastalık ilerledikçe ve kan damarları daraldıkça, alt ekstremitelere arteriyel akış kötüleşir ve semptomlar ya klasik aralıklı topallama ya da atipik topallama ya da bacak rahatsızlığı olarak ortaya çıkabilir"