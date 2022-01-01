Kalp Krizinin Bu Belirtisi...

Göğsünüzde aniden ortaya çıkan ve belirtilerini nadiren gösteren kalp krizinde erken müdahale oldukça önemlidir. Vücudumuzun bazı bölgelerinde gerçekleşen ağrılar ise kalp krizinin habercisidir. Uzmanların çoğu kalp krizi için nefes darlığı, omuz ağrısı gibi etkenlere dikkat edilmesi gerektiğinin üzerinde duruyor. Bir araştırmaya göre kalp krizinin belirtileri arasında bacak ağrıları önemli bir semptom olarak ileri sürülüyor.