Atv'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de seyircileri heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen bilgi yarışmasının 1000. bölümünde ünlü isimler yarışacak. Bu özel yayın milyoner yarışmasında yayınlanacağı güne damga vuracak. Peki hangi ünlü isimler yarışacak? İşte detaylar: