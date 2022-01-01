Kim Milyoner Olmak İster'de Bir İlk!
1000. bölümünde ünlü isimler yarışacak. Bu özel yayın milyoner yarışmasında yayınlanacağı güne damga vuracak. Peki hangi ünlü isimler yarışacak? İşte detaylar:
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Atv'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de seyircileri heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen bilgi yarışmasının 1000. bölümünde ünlü isimler yarışacak. Bu özel yayın milyoner yarışmasında yayınlanacağı güne damga vuracak. Peki hangi ünlü isimler yarışacak? İşte detaylar:
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1000. bölümüne ulaşan Kim milyoner olmak ister özel bölümünde atv'nin sevilen dizi oyuncuları yarışacak.
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Her bölümü merak uyandıran Milyoner yarışmasında yarışacak ünlü isimler belli oldu. İşte o ünlü isimler:
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ÜNLÜ İSİMLER YARIŞACAK Yalnız Kurt dizisinin sevilen oyuncuları Jessica May ve Hasan Denizyaran
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Kardeşlerim dizisinden Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran,
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Aldatmak dizisnden Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim yarışmacı koltuklarına oturacak.
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ÖDÜL BAĞIŞLANACAK! Kim milyoner olmak ister yarışmasında ünlü oyuncuların kazandığı para ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak.
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MİLYONER NE ZAMAN? Çok kazandıran Milyoner yarışmasının 1000. bölüm zaöl programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bu akşam 20.00'da ekrana geliyor.