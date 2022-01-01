Dağ Yöresi Meyvecilikle Kalkınıyor

Amaç; balık tutmayı öğretmek

Fidan dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ürettikleri kaynakları memleketin ve insanların hayrına kullanacak şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Merkeze sonradan bağlanan ilçelerin yaşam standartlarını yükseltmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, Keles ilçesinde 5 yıllık süreç içerisinde 200 milyon TL?lik yatırım gerçekleştirdikleri, dağ ilçelerinde yaşanan tüm sıkıntıların bir bir çözüleceğini söyledi. Kırsal bölgelerde tarım faaliyetlerinin önemine değinen Başkan Aktaş, 'Tarımla alakalı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çiftçilik yapan vatandaşımızın iyi tarım yapabilmesi için birçok alanda projeler üretip, hayata geçirdik. Kırsal mahallelerimizde yaşam kalitenin artması için şehir merkezindeki tüm imkânların buralarda da sunulması en büyük arzumuz. Ürettiğimiz projeleri kırsala yayarak Bursa?mızın bütün olarak kalkınmasını sağlıyoruz. Sadece yapmış olmak için değil, yerinde tespit ederek çalışmalar yürütüyoruz. Bizim amacımız balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek. Doğru yerde, doğru yatırımı yaptırmak istiyoruz. Bu doğrultuda ?Dağ yöreleri organik siyez yetiştiriciliği projesini' geliştirdik. Keles ve Orhaneli'nde üreticilik yapan çiftçilerimize siyez buğdayı dağıttık. Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle bu sene 1.050 adet yaban mersini fidanı, 41.000 adet çilek fidesi teslim edildi.