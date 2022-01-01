Portakal Kabuğunun Cilde Faydaları Nelerdir?
Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri olan portakalın bu faydasını duyunca kabuklarını bir daha çöpe atamayacaksınız
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Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri olan portakalın bu faydasını duyunca kabuklarını bir daha çöpe atamayacaksınız! A , B, C vitamini, kalsiyum, bakır ve magnezyum barındıran portakal kabuğu uzmanların da dikkatlerinden kaçmadı. Portakal kabuğunun cilde faydaları nelerdir? Portakal kabuğu cilt bakımında nasıl kullanılır? İşte sorunun yanıtı:
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Portakalın kabuklarını sakın çöpe atmayın. En az portakal kadar şifası bulunan portakalın kabuğunu bu haberimizden sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz.
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KIRIŞIKLIKLARA SON
E vitamini ve birçok benzersiz antioksidanla dolu olan iç kabukları doğrudan cilde uygulamak, iltihaplı durumları temizleyebilir, aynı zamanda kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini önlemeye yardımcı olur.
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AYAK ÇATLAKLARINI UNUTUN İlk olarak portakal kabuklarını alın. Ardından zeytinyağı ile kaynatın. Bu karışımı ayaklarınızda oluşan çatlaklara sürün.
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Cilt Sağlığını Korur
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Hücre Yenilenmesini Sağlar
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Dişleri Beyazlatır
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Hücre Yenilenmesini Sağlar
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Bağırsakları Çalıştırır
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Metabolizmayı Hızlandırır