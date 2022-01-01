Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri olan portakalın bu faydasını duyunca kabuklarını bir daha çöpe atamayacaksınız! A , B, C vitamini, kalsiyum, bakır ve magnezyum barındıran portakal kabuğu uzmanların da dikkatlerinden kaçmadı. Portakal kabuğunun cilde faydaları nelerdir? Portakal kabuğu cilt bakımında nasıl kullanılır? İşte sorunun yanıtı: