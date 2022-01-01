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Portakal Kabuğunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri olan portakalın bu faydasını duyunca kabuklarını bir daha çöpe atamayacaksınız

  1. Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri olan portakalın bu faydasını duyunca kabuklarını bir daha çöpe atamayacaksınız! A , B, C vitamini, kalsiyum, bakır ve magnezyum barındıran portakal kabuğu uzmanların da dikkatlerinden kaçmadı. Portakal kabuğunun cilde faydaları nelerdir? Portakal kabuğu cilt bakımında nasıl kullanılır? İşte sorunun yanıtı:

    Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri olan portakalın bu faydasını duyunca kabuklarını bir daha çöpe atamayacaksınız! A , B, C vitamini, kalsiyum, bakır ve magnezyum barındıran portakal kabuğu uzmanların da dikkatlerinden kaçmadı. Portakal kabuğunun cilde faydaları nelerdir? Portakal kabuğu cilt bakımında nasıl kullanılır? İşte sorunun yanıtı:

  2. Portakalın kabuklarını sakın çöpe atmayın. En az portakal kadar şifası bulunan portakalın kabuğunu bu haberimizden sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz.

    Portakalın kabuklarını sakın çöpe atmayın. En az portakal kadar şifası bulunan portakalın kabuğunu bu haberimizden sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz.

  3. KIRIŞIKLIKLARA SON <br> E vitamini ve birçok benzersiz antioksidanla dolu olan iç kabukları doğrudan cilde uygulamak, iltihaplı durumları temizleyebilir, aynı zamanda kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini önlemeye yardımcı olur.

    KIRIŞIKLIKLARA SON
    E vitamini ve birçok benzersiz antioksidanla dolu olan iç kabukları doğrudan cilde uygulamak, iltihaplı durumları temizleyebilir, aynı zamanda kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini önlemeye yardımcı olur.

  4. AYAK ÇATLAKLARINI UNUTUN İlk olarak portakal kabuklarını alın. Ardından zeytinyağı ile kaynatın. Bu karışımı ayaklarınızda oluşan çatlaklara sürün.

    AYAK ÇATLAKLARINI UNUTUN İlk olarak portakal kabuklarını alın. Ardından zeytinyağı ile kaynatın. Bu karışımı ayaklarınızda oluşan çatlaklara sürün.

  5. Cilt Sağlığını Korur

    Cilt Sağlığını Korur

  6. Hücre Yenilenmesini Sağlar

    Hücre Yenilenmesini Sağlar

  7. Dişleri Beyazlatır

    Dişleri Beyazlatır

  8. Hücre Yenilenmesini Sağlar

    Hücre Yenilenmesini Sağlar

  9. Bağırsakları Çalıştırır

    Bağırsakları Çalıştırır

  10. Metabolizmayı Hızlandırır

    Metabolizmayı Hızlandırır