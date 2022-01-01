Kışın soğuk etkilerinin dört bir yanda hissedildiği şu günlerde evlerde sıcacık bir film keyfi yapmaya kimse hayır diyemez. Birbirinden güzel yapımlarla birkaç saatliğine bambaşka dünyaları keşfetmek isterseniz bu yazı tam da size göre! Peki kışın izlenmesi gereken filmler nelerdir? Kış mevsiminde izlenecek en güzel filmler hangileridir? Kışın izlenecek en güzel filmler nelerdir? İşte yanıtlar...