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Kışın İzlenecek En Güzel Filmler...

Kışın izlenmesi gereken filmler nelerdir? Kış mevsiminde izlenecek en güzel filmler hangileridir? Kışın izlenecek en güzel filmler nelerdir? İşte yanıtlar...

  1. Kışın soğuk etkilerinin dört bir yanda hissedildiği şu günlerde evlerde sıcacık bir film keyfi yapmaya kimse hayır diyemez. Birbirinden güzel yapımlarla birkaç saatliğine bambaşka dünyaları keşfetmek isterseniz bu yazı tam da size göre! Peki kışın izlenmesi gereken filmler nelerdir? Kış mevsiminde izlenecek en güzel filmler hangileridir? Kışın izlenecek en güzel filmler nelerdir? İşte yanıtlar...

    Kışın soğuk etkilerinin dört bir yanda hissedildiği şu günlerde evlerde sıcacık bir film keyfi yapmaya kimse hayır diyemez. Birbirinden güzel yapımlarla birkaç saatliğine bambaşka dünyaları keşfetmek isterseniz bu yazı tam da size göre! Peki kışın izlenmesi gereken filmler nelerdir? Kış mevsiminde izlenecek en güzel filmler hangileridir? Kışın izlenecek en güzel filmler nelerdir? İşte yanıtlar...

  2. Kış aylarının gelişiyle evlerimizde daha sık vakit geçirmeye başladık. Özellikle hafta içi yoğun iş temposundan geriye kalan vakitlerde ailemiz ve sevdiklerimizle evlerde aktiviteler yapmaya özen gösteriyoruz.

    Kış aylarının gelişiyle evlerimizde daha sık vakit geçirmeye başladık. Özellikle hafta içi yoğun iş temposundan geriye kalan vakitlerde ailemiz ve sevdiklerimizle evlerde aktiviteler yapmaya özen gösteriyoruz.

  3. Soğuyan havalarda yapılacak en güzel şeylerin başında da akşam güzel bir film keyfi yapmak geliyor. Çocuklarınızı yanınıza alıp battaniyenin altına kimi zaman bol kahkahalı kimi zaman da duygu dolu dakikaların yaşandığı birbirinden unutulmaz filmlere göz atmaya ne dersiniz?

    Soğuyan havalarda yapılacak en güzel şeylerin başında da akşam güzel bir film keyfi yapmak geliyor. Çocuklarınızı yanınıza alıp battaniyenin altına kimi zaman bol kahkahalı kimi zaman da duygu dolu dakikaların yaşandığı birbirinden unutulmaz filmlere göz atmaya ne dersiniz?

  4. Gelin, mis gibi patlamış kokusunun eşliğinde izleyebileceğiniz birbirinden güzel kış filmlerine birlikte göz atalım.

    Gelin, mis gibi patlamış kokusunun eşliğinde izleyebileceğiniz birbirinden güzel kış filmlerine birlikte göz atalım.

  5. DİKEY LİMİT 2000 yılı yapımı "Dikey Limit" filmi, aksiyon severler için vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Başrollerinde Chris O'Donnell, Robin Tunney, Scott Glenn, Izabella Scorupco ve Bill Paxton'ın yer aldığı filmde Peter ve Annie adında iki dağcı kardeşin hikayesi anlatılıyor.

    DİKEY LİMİT 2000 yılı yapımı "Dikey Limit" filmi, aksiyon severler için vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Başrollerinde Chris O'Donnell, Robin Tunney, Scott Glenn, Izabella Scorupco ve Bill Paxton'ın yer aldığı filmde Peter ve Annie adında iki dağcı kardeşin hikayesi anlatılıyor.

  6. Babalarını dağcılık yaparken kaybeden kardeşlerden Annie babasına daha yakın hissetmek için dağcılık konusunda uzman olur. Peter ise daha farklı bir yol izleyerek fotoğrafçı olmaya karar verir.

    Babalarını dağcılık yaparken kaybeden kardeşlerden Annie babasına daha yakın hissetmek için dağcılık konusunda uzman olur. Peter ise daha farklı bir yol izleyerek fotoğrafçı olmaya karar verir.

  7. Yıllar sonra Annie ve Peter K2 dağının ana kampında karşılaşır. Ünlü zenginlerden John Vaughn'un ekibinde yer alan Annie, havaların bozmasıyla dağda mahsur kalır. Bunun üzerine uzun zamandır tırmanıl yapmayan Peter ekibini toplayarak başta kardeşi olmak üzere herkesi kurtarmak için harekete geçer.

    Yıllar sonra Annie ve Peter K2 dağının ana kampında karşılaşır. Ünlü zenginlerden John Vaughn'un ekibinde yer alan Annie, havaların bozmasıyla dağda mahsur kalır. Bunun üzerine uzun zamandır tırmanıl yapmayan Peter ekibini toplayarak başta kardeşi olmak üzere herkesi kurtarmak için harekete geçer.

  8. BUZ DEVRİ  2002 yapımı "Buz Devri" çocuklar ya da çocuk ruhlu yetişkinler için harika bir film seçimi olacaktır. Kış akşamlarınızda eğlenceli dakikalar yaşamak isterseniz Buz Devri serisine şans tanıyabilirsiniz.

    BUZ DEVRİ  2002 yapımı "Buz Devri" çocuklar ya da çocuk ruhlu yetişkinler için harika bir film seçimi olacaktır. Kış akşamlarınızda eğlenceli dakikalar yaşamak isterseniz Buz Devri serisine şans tanıyabilirsiniz.

  9. Buzul çağını anlatan filmde soğuktan korunmak isteyen hayvanlar güneye doğru göç eder. Ancak sadece mamut Manfred soğuk olan kuzeye gitmek ister. Soğuk sebebiyle güneye göç etmek isteyen hayvanlardan biri de miskin Sid olur.

    Buzul çağını anlatan filmde soğuktan korunmak isteyen hayvanlar güneye doğru göç eder. Ancak sadece mamut Manfred soğuk olan kuzeye gitmek ister. Soğuk sebebiyle güneye göç etmek isteyen hayvanlardan biri de miskin Sid olur.

  10. Miskin Sid uyuduğu ağaçta uyandığında ailesini yanında göremeyince anlar ki ailesi her sene yaptığı gibi onu terk etmişlerdir. Yolları bir şekilde kesişen Sid ve Manfred'in hikayesi izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

    Miskin Sid uyuduğu ağaçta uyandığında ailesini yanında göremeyince anlar ki ailesi her sene yaptığı gibi onu terk etmişlerdir. Yolları bir şekilde kesişen Sid ve Manfred'in hikayesi izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

  11. NARNİA GÜNLÜKLERİ: ASLAN, CADI, DOLAP <br> C.S. Lewis'in fantastik kitap serisinden uyarlanan "Narnia Günlükleri" tüm dünyada büyük yankı uyandıran yapımlar arasındadır. Kitap ile konusu tamamen paralel giden filmde 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların Londra'ya düzenlediği hava saldırılarında Peter, Susan, Edmund ve Lucy adlı dört çocuğun ailesinden ayrı düşmesiyle başlayan hikayesi anlatılmaktadır.

    NARNİA GÜNLÜKLERİ: ASLAN, CADI, DOLAP
    C.S. Lewis'in fantastik kitap serisinden uyarlanan "Narnia Günlükleri" tüm dünyada büyük yankı uyandıran yapımlar arasındadır. Kitap ile konusu tamamen paralel giden filmde 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların Londra'ya düzenlediği hava saldırılarında Peter, Susan, Edmund ve Lucy adlı dört çocuğun ailesinden ayrı düşmesiyle başlayan hikayesi anlatılmaktadır.

  12. Ülkelerine gönderilen çocuklar sihirli bir gardırop bulur ve bu gardırobu Narnia adında ülkeye çıktığını keşfederler. Bu şehrin özelliği canavarların, devlerin ülkesi olmasıdır. Küçük çocuklar büyüyü bozup canavarları eski haline getirmek için heyecanlı bir maceraya atılacaktır.

    Ülkelerine gönderilen çocuklar sihirli bir gardırop bulur ve bu gardırobu Narnia adında ülkeye çıktığını keşfederler. Bu şehrin özelliği canavarların, devlerin ülkesi olmasıdır. Küçük çocuklar büyüyü bozup canavarları eski haline getirmek için heyecanlı bir maceraya atılacaktır.

  13. TRUMAN SHOW <br> Başrolünde dünyaca ünlü aktör Jim Carrey'nin rol aldığı The Truman Show, 1998 yapımı unutulmaz filmler arasındadır. Bu kış günlerinde vaktinizi kaliteli değerlendirebileceğiniz bir film arayışındaysanız Truman Show tam da size göre!

    TRUMAN SHOW
    Başrolünde dünyaca ünlü aktör Jim Carrey'nin rol aldığı The Truman Show, 1998 yapımı unutulmaz filmler arasındadır. Bu kış günlerinde vaktinizi kaliteli değerlendirebileceğiniz bir film arayışındaysanız Truman Show tam da size göre!

  14. Kartpostalları aratmayacak güzellikte bir adada yaşayan Truman Burbank'in çok sevdiği bir işi, evi ve ailesi vardır. Ancak Truman'ın yaşadığı hayat aslında bir oyundan ibarettir. Truman'ın yaşamı tam otuz yıldır aralıksız olarak ve reklam vermeden 24 saat boyunca canlı olarak televizyonda yayınlanmaktadır.

    Kartpostalları aratmayacak güzellikte bir adada yaşayan Truman Burbank'in çok sevdiği bir işi, evi ve ailesi vardır. Ancak Truman'ın yaşadığı hayat aslında bir oyundan ibarettir. Truman'ın yaşamı tam otuz yıldır aralıksız olarak ve reklam vermeden 24 saat boyunca canlı olarak televizyonda yayınlanmaktadır.

  15. Truman'ın yaşadığı bu yalan hayatın bir kurgudan ibaret olduğunu fark etmesini ele alan film son zamanların en iyi yapımları arasındadır.

    Truman'ın yaşadığı bu yalan hayatın bir kurgudan ibaret olduğunu fark etmesini ele alan film son zamanların en iyi yapımları arasındadır.

  16. AŞK VE GURUR Ünlü yazar Jane Austen'ın 1813'te yayımlanan Gurur ve Önyargı kitabından uyarlanan "Aşk ve Gurur" 2005 yapımı romantik dram filmidir. Keiara Knightley ve Matthew Macfadyen'in başrollerinde yer aldığı yapım bir dönem filmi olarak karşımıza çıkıyor.

    AŞK VE GURUR Ünlü yazar Jane Austen'ın 1813'te yayımlanan Gurur ve Önyargı kitabından uyarlanan "Aşk ve Gurur" 2005 yapımı romantik dram filmidir. Keiara Knightley ve Matthew Macfadyen'in başrollerinde yer aldığı yapım bir dönem filmi olarak karşımıza çıkıyor.

  17. Toprak sahibi seçkinlerinden olan bir İngiliz ailesindeki beş kız kardeşin evlilik, ahlak ve kavram yanılgılarının sorunları ile uğraşmasını konu edinen filmde Elizabeth Bennet ve Fitzwilliam Darcy'nin arasında o duygusal geçişler sizleri çok etkileyecek.

    Toprak sahibi seçkinlerinden olan bir İngiliz ailesindeki beş kız kardeşin evlilik, ahlak ve kavram yanılgılarının sorunları ile uğraşmasını konu edinen filmde Elizabeth Bennet ve Fitzwilliam Darcy'nin arasında o duygusal geçişler sizleri çok etkileyecek.