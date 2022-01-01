Kötü Yorumlar Cezalandırılacak!
YouTube, topluluk kurallarını ihlal eden kötü yorumlarla ilgili yeni bir karar aldı.
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Dünya çapındaki platformlar nefret dolu söylemleri engellemek için birçok çalışma yapıyor. Ünlü video paylaşım sitesi YouTube, topluluk kurallarını ihlal eden kötü yorumlarla ilgili yakında yeni bir güncelleme duyurucak.
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TechCrunch?ın haberine göre, şirket artık kötü kullanım amaçlı yorumları tespit ederek kaldıracak. Ayrıca kullanıcıya topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir bildirim bırakacak.
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Kullanıcı bildirime rağmen kötü niyetli yorumlara devam ederse bir "zaman aşımı" cezası alacak ve 24 saat boyunca başka yorumda bulunamayacak.
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Kullanıcılar, yorumları kaldırıldığında dilerse geri bildirimde bulunabilir. Ancak YouTube tarafından henüz geri bildirimlere yardımcı olup olunmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
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Ayrıca güncellemenin şu anda sadece İngilizce içerikli nefret dolu söylemler için devreye gireceği ifade edildi. Şirketin sadece 2022 yılının ilk yarısında 1,1 milyardan fazla spam yorumu kaldırdığı iddia ediliyor.