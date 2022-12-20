Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 9 İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyü görünce mutlu oldu. Kar yağışı, ilçeler ve bağlı köylerinde de etkili oldu. Karın keyfini okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklar çıkardı. Bayburt'ta belediye tarafından kışla rampasına yapılan kar ve buz eritme sistemi sayesinde araçların sorun yaşamadığı da görüldü.