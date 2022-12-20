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Mevsimin İlk Karı Düştü: İşte Yurttan Kar Manzaraları

Türkiye'nin bir çok iline mevsimin ilk karı yağdı.

  1. TUNCELİ'DE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede İl Özel İdare ve karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

    TUNCELİ'DE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede İl Özel İdare ve karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

  2. Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu <br> Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı etkiledi. Erzincan-Sivas kara yolu üzeri Sakaltutan ve 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

    Erzincan'ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar, tipi etkili oldu
    Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımı etkiledi. Erzincan-Sivas kara yolu üzeri Sakaltutan ve 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidi ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

  3. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf etti. Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

    Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf etti. Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

  4. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Öte yandan Erzincan merkeze de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yerde tutmadı.

    Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Öte yandan Erzincan merkeze de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yerde tutmadı.

  5. ERZİNCAN'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ <br> Erzincan kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, vatandaşların yüzünü güldürdü. <br> Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise bir süre yoğun şekilde etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

    ERZİNCAN'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
    Erzincan kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, vatandaşların yüzünü güldürdü.
    Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise bir süre yoğun şekilde etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

  6. Günü beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek yola koyuldu.

    Günü beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek yola koyuldu.

  7. Kar yağışı şehirde kartpostallık manzaralar sundu. Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar, aralıklarla şiddetini artırarak sürüyor.

    Kar yağışı şehirde kartpostallık manzaralar sundu. Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar, aralıklarla şiddetini artırarak sürüyor.

  8. BAYBURT MERKEZE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI Bayburt'ta kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece yarısı aralıklı devam eden kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü. Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar yağışı, yeşil alanları beyazın güzelliğiyle kapladı.

    BAYBURT MERKEZE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI Bayburt'ta kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece yarısı aralıklı devam eden kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü. Cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar yağışı, yeşil alanları beyazın güzelliğiyle kapladı.

  9. Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 9 İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyü görünce mutlu oldu. Kar yağışı, ilçeler ve bağlı köylerinde de etkili oldu. Karın keyfini okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklar çıkardı. Bayburt'ta belediye tarafından kışla rampasına yapılan kar ve buz eritme sistemi sayesinde araçların sorun yaşamadığı da görüldü.

    Mevsimin ilk karı düştü: İşte yurttan kar manzaraları - 9 İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyü görünce mutlu oldu. Kar yağışı, ilçeler ve bağlı köylerinde de etkili oldu. Karın keyfini okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklar çıkardı. Bayburt'ta belediye tarafından kışla rampasına yapılan kar ve buz eritme sistemi sayesinde araçların sorun yaşamadığı da görüldü.

  10. Kar yağışı yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Rakımı yüksek geçit noktalardaki güzergahlarda ilgili ekipler karla mücadele çalışmasına start verdi.

    Kar yağışı yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Rakımı yüksek geçit noktalardaki güzergahlarda ilgili ekipler karla mücadele çalışmasına start verdi.

  11. DÜZCE'DE YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ Düzce`de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

    DÜZCE'DE YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ Düzce`de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

  12. Düzce`de dün akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

    Düzce`de dün akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

  13. Şehre 33 kilometre uzaklıkta, bin 450 metre rakımda bulunan Sinekli Yaylası beyaz gelinliğini giydi.

    Şehre 33 kilometre uzaklıkta, bin 450 metre rakımda bulunan Sinekli Yaylası beyaz gelinliğini giydi.

  14. Bölgede yaşayan Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, hava sıcaklığının gece eksi 12'lere kadar düştüğünü belirterek, "Bugün 20 Aralık 2022. Yeni yıla 10 gün kala mevsimin ikinci karı geldi. Şu anda hava eksilerde. Kar huzur veriyor. Bu ağaçların görüntüsü, köknar ağaçlarının görkemli duruşu muhteşem" dedi.

    Bölgede yaşayan Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, hava sıcaklığının gece eksi 12'lere kadar düştüğünü belirterek, "Bugün 20 Aralık 2022. Yeni yıla 10 gün kala mevsimin ikinci karı geldi. Şu anda hava eksilerde. Kar huzur veriyor. Bu ağaçların görüntüsü, köknar ağaçlarının görkemli duruşu muhteşem" dedi.

  15. TRAKYA DA BEYAZA BÜRÜNDÜ Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Araçların üzeri karla kaplanırken, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

    TRAKYA DA BEYAZA BÜRÜNDÜ Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Araçların üzeri karla kaplanırken, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

  16. Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı araçların üzeri karla kaplandı.

    Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı araçların üzeri karla kaplandı.

  17. İstanbul?da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri?nin belli mahallelerinde görüldü.

    İstanbul?da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri?nin belli mahallelerinde görüldü.

  18. İstanbul?da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber bugün saat 00.30 sıralarında İstanbul?da mevsimin ilk kar yağışı Silivri?ye yağdı. Silivri?nin bazı mahallelerinde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayılmaya devam ediyor.

    İstanbul?da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber bugün saat 00.30 sıralarında İstanbul?da mevsimin ilk kar yağışı Silivri?ye yağdı. Silivri?nin bazı mahallelerinde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayılmaya devam ediyor.