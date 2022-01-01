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Büyüleyici Keşif... Tam 168 Tane Bulundu

168 yeni Glif şeklinde çizimler bulundu

  1. Perulu ve Japon arkeologlar, Peru'nun Nazca ovası ve çevresinde, oyulmuş 168 yeni çizimler keşfetti.

    Perulu ve Japon arkeologlar, Peru'nun Nazca ovası ve çevresinde, oyulmuş 168 yeni çizimler keşfetti.

  2. TRT Haber'in Reuters'ten aktardığı habere göre, Yamagata Üniversitesi'nden baş araştırmacı Masato Sakai, yalnızca havadan görülebilen daha soyut Nazca Çizgilerinin aksine, yeni keşfedilen gliflerin yerden görülebildiğini söyledi.

    TRT Haber'in Reuters'ten aktardığı habere göre, Yamagata Üniversitesi'nden baş araştırmacı Masato Sakai, yalnızca havadan görülebilen daha soyut Nazca Çizgilerinin aksine, yeni keşfedilen gliflerin yerden görülebildiğini söyledi.

  3. Araştırmacılara göre, Lima'nın yaklaşık 400 kilometre güneyinde, Peru sahilinde bulunan oymalar, insanları, kedileri, yılanları, balinaları, kuşları, lamaları, alpakaları ve diğer canlıları tasvir ediyor ve 2000 yıldan daha eskiye dayanıyor.

    Araştırmacılara göre, Lima'nın yaklaşık 400 kilometre güneyinde, Peru sahilinde bulunan oymalar, insanları, kedileri, yılanları, balinaları, kuşları, lamaları, alpakaları ve diğer canlıları tasvir ediyor ve 2000 yıldan daha eskiye dayanıyor.

  4. Yeni bulunan görüntüler yaklaşık 2 ila 6 metre uzunluğundayken, daha önce keşfedilen çizgiler 48 kilometre kadar uzanıyor.

    Yeni bulunan görüntüler yaklaşık 2 ila 6 metre uzunluğundayken, daha önce keşfedilen çizgiler 48 kilometre kadar uzanıyor.

  5. Sakai'ye göre yeni tasvirler, " arkeoloji parkındaki madencilikle ilgili çalışmaların genişlemesi nedeniyle " yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan henüz keşfedilmemiş oymaların korunmasına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı araştırmalarda kullanılacak .

    Sakai'ye göre yeni tasvirler, " arkeoloji parkındaki madencilikle ilgili çalışmaların genişlemesi nedeniyle " yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan henüz keşfedilmemiş oymaların korunmasına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı araştırmalarda kullanılacak .

  6. Arkeologlar, tasarımların amacı üzerinde fikir birliğine sahip değil.

    Arkeologlar, tasarımların amacı üzerinde fikir birliğine sahip değil.

  7. Bazıları dini ritüellerde kullanıldıklarına inanırken, diğerleri astronomik bir amaca hizmet ettiklerini düşünüyor.

    Bazıları dini ritüellerde kullanıldıklarına inanırken, diğerleri astronomik bir amaca hizmet ettiklerini düşünüyor.