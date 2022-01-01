Büyüleyici Keşif... Tam 168 Tane Bulundu
168 yeni Glif şeklinde çizimler bulundu
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Perulu ve Japon arkeologlar, Peru'nun Nazca ovası ve çevresinde, oyulmuş 168 yeni çizimler keşfetti.
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TRT Haber'in Reuters'ten aktardığı habere göre, Yamagata Üniversitesi'nden baş araştırmacı Masato Sakai, yalnızca havadan görülebilen daha soyut Nazca Çizgilerinin aksine, yeni keşfedilen gliflerin yerden görülebildiğini söyledi.
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Araştırmacılara göre, Lima'nın yaklaşık 400 kilometre güneyinde, Peru sahilinde bulunan oymalar, insanları, kedileri, yılanları, balinaları, kuşları, lamaları, alpakaları ve diğer canlıları tasvir ediyor ve 2000 yıldan daha eskiye dayanıyor.
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Yeni bulunan görüntüler yaklaşık 2 ila 6 metre uzunluğundayken, daha önce keşfedilen çizgiler 48 kilometre kadar uzanıyor.
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Sakai'ye göre yeni tasvirler, " arkeoloji parkındaki madencilikle ilgili çalışmaların genişlemesi nedeniyle " yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan henüz keşfedilmemiş oymaların korunmasına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı araştırmalarda kullanılacak .
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Arkeologlar, tasarımların amacı üzerinde fikir birliğine sahip değil.
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Bazıları dini ritüellerde kullanıldıklarına inanırken, diğerleri astronomik bir amaca hizmet ettiklerini düşünüyor.
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