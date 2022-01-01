Büyüleyici Keşif... Tam 168 Tane Bulundu

Araştırmacılara göre, Lima'nın yaklaşık 400 kilometre güneyinde, Peru sahilinde bulunan oymalar, insanları, kedileri, yılanları, balinaları, kuşları, lamaları, alpakaları ve diğer canlıları tasvir ediyor ve 2000 yıldan daha eskiye dayanıyor.