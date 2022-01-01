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Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i Bakın Kimmiş...

Bir döneme damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da telefonla teklif sunan Hamdi Bey'in kim olduğu pek çok kişi tarafından merak konusu haline gelmişti. Bakın yıllarca gizemini koruyan Hamdi Bey aslında kimmiş...

  1. 2007-2010 yılları arasında ekranlarda fırtına gibi esen "Var Mısın Yok Musun?" adlı yarışma programı hem konsepti hem de konuklarıyla yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü.

    2007-2010 yılları arasında ekranlarda fırtına gibi esen "Var Mısın Yok Musun?" adlı yarışma programı hem konsepti hem de konuklarıyla yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü.

  2. Adriana Lima, Christina Aguilera ve Fifty Cent gibi dünyaca ünlü yıldızları konuk olarak katıldığı programda pek çok ünlü isim de hayatımıza girdi.

    Adriana Lima, Christina Aguilera ve Fifty Cent gibi dünyaca ünlü yıldızları konuk olarak katıldığı programda pek çok ünlü isim de hayatımıza girdi.

  3. Herkesi ekran başına toplayan programda konuklar ve yarışmacılar kadar da Hamdi Bey de büyük merak uyandırıyordu.

    Herkesi ekran başına toplayan programda konuklar ve yarışmacılar kadar da Hamdi Bey de büyük merak uyandırıyordu.

  4. Telefonla programa bağlanarak yarışmacılara teklif sunan ve yüzü hiç görülmeyen Hamdi Bey'in kim olduğu hakkında pek çok fikir ortaya atılmıştı.

    Telefonla programa bağlanarak yarışmacılara teklif sunan ve yüzü hiç görülmeyen Hamdi Bey'in kim olduğu hakkında pek çok fikir ortaya atılmıştı.

  5. Hatta birçok kişi Hamdi Bey diye biri olmadığını ve Acun ılıcalı'nın telefonla konuşuyormuş gibi yaptığını iddia ediyordu.

    Hatta birçok kişi Hamdi Bey diye biri olmadığını ve Acun ılıcalı'nın telefonla konuşuyormuş gibi yaptığını iddia ediyordu.

  6. Herkesin merak ettiği Hamdi Bey'in Ilıcalı'nın Acun Firarda dönemlerinden bu yana yanında olan ve Ilıcalı'nın Feridun diye seslendiği kişiyle aynı kişi olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Herkesin merak ettiği Hamdi Bey'in Ilıcalı'nın Acun Firarda dönemlerinden bu yana yanında olan ve Ilıcalı'nın Feridun diye seslendiği kişiyle aynı kişi olduğu bilgisine ulaşıldı.

  7. Var Mısın Yok Musun programında gizemine koruyan Hamdi Bey'in meğerse Acun ılıcalı'nın yıllardır yanında olan Birol Doğan olduğu öğrenildi.

    Var Mısın Yok Musun programında gizemine koruyan Hamdi Bey'in meğerse Acun ılıcalı'nın yıllardır yanında olan Birol Doğan olduğu öğrenildi.

  8. İşte, Var Mısın Yok Musun programının Hamdi Bey'i Birol Doğan...

    İşte, Var Mısın Yok Musun programının Hamdi Bey'i Birol Doğan...