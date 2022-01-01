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Yusuf Çim Ve Feyza Sevil Güngör'e Milyoner Şoku!

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, 1000. bölümünde adeta yıldızlar geçidine şahit oldu.

  1. ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, 1000. bölümünde adeta yıldızlar geçidine şahit oldu. Birçok ünlü oyuncunun keyifli performanslarını gözler önüne seren yarışmada Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün çekilme kararı aldığı 200.000 TL'lik soru gündem oldu. İşte cevabıyla herkesi şoke eden o sorunun yanıtı...

    ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, 1000. bölümünde adeta yıldızlar geçidine şahit oldu. Birçok ünlü oyuncunun keyifli performanslarını gözler önüne seren yarışmada Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün çekilme kararı aldığı 200.000 TL'lik soru gündem oldu. İşte cevabıyla herkesi şoke eden o sorunun yanıtı...

  2. Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta yarışmacıların birbirinden başarılı performanslarıyla izleyenleri ekran başına kilitliyor.

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta yarışmacıların birbirinden başarılı performanslarıyla izleyenleri ekran başına kilitliyor.

  3. Sanattan spora, matematikten coğrafyaya kadar birçok kategoriden sorunun yer aldığı yarışma programı geçtiğimiz günlerde 1000. bölümüyle izleyenlerle buluştu.

    Sanattan spora, matematikten coğrafyaya kadar birçok kategoriden sorunun yer aldığı yarışma programı geçtiğimiz günlerde 1000. bölümüyle izleyenlerle buluştu.

  4. 1000. bölüme özel ünlü yıldızları bir araya getiren programa Kardeşlerim dizisinden Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yalnız Kurt'tan Jessica May, Hasan Denizyaran, Aldatmak'tan Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim konuk oldu.

    1000. bölüme özel ünlü yıldızları bir araya getiren programa Kardeşlerim dizisinden Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yalnız Kurt'tan Jessica May, Hasan Denizyaran, Aldatmak'tan Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim konuk oldu.

  5. Kazanılan para ödüllerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacağı belirtilen programda heyecan dolu dakikalar yaşandı.

    Kazanılan para ödüllerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacağı belirtilen programda heyecan dolu dakikalar yaşandı.

  6. Yarışmada sorulan sorular dikkat çekerken Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün başarılı performansı göz doldurdu.

    Yarışmada sorulan sorular dikkat çekerken Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün başarılı performansı göz doldurdu.

  7. İlk soruları kolaylıkla yanıtlayan ikili, 200 Bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.

    İlk soruları kolaylıkla yanıtlayan ikili, 200 Bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.

  8. "Hangisi TDK sözlerinde yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?" sorusunu açtıran ünlü oyuncular A- Haftada yedi gün, B- Yedi yirmi dört, C- Yıl on iki ay ve D- Üç yüz altmış beş gün seçenekleri arasında kararsızlık yaşadı.

    "Hangisi TDK sözlerinde yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?" sorusunu açtıran ünlü oyuncular A- Haftada yedi gün, B- Yedi yirmi dört, C- Yıl on iki ay ve D- Üç yüz altmış beş gün seçenekleri arasında kararsızlık yaşadı.

  9. Büyük ödüle iki adım kala soruya yarışmadan çekilme kararı alan ikili, 100.000 TL ile yarışmaya veda etti.

    Büyük ödüle iki adım kala soruya yarışmadan çekilme kararı alan ikili, 100.000 TL ile yarışmaya veda etti.

  10. Sorunun yanıtı merak eden birçok kişi ise arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.

    Sorunun yanıtı merak eden birçok kişi ise arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.

  11. Yanıt verseydi D şıkkını seçeceğini söyleyen Yusuf Çim, doğru yanıtın C şıkkı "Yıl on iki ay" olduğunu görünce derin bir oh çekti.

    Yanıt verseydi D şıkkını seçeceğini söyleyen Yusuf Çim, doğru yanıtın C şıkkı "Yıl on iki ay" olduğunu görünce derin bir oh çekti.

  12. Ünlü oyuncuları tebrik eden Kenan İmirzalıoğlu, kazandıkları büyük ödülün çocuklar için kullanılacağını bir kez daha belirtti.

    Ünlü oyuncuları tebrik eden Kenan İmirzalıoğlu, kazandıkları büyük ödülün çocuklar için kullanılacağını bir kez daha belirtti.