Yusuf Çim Ve Feyza Sevil Güngör'e Milyoner Şoku!

"Hangisi TDK sözlerinde yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?" sorusunu açtıran ünlü oyuncular A- Haftada yedi gün, B- Yedi yirmi dört, C- Yıl on iki ay ve D- Üç yüz altmış beş gün seçenekleri arasında kararsızlık yaşadı.