Prizde Bırakılan Cihazlar Su Gibi Elektrik Harcıyor

Evin her alanında kullanılan ve ay sonunda faturaya yansıyan elektronik cihazlarda yapılan hatalar faturaların daha kabarık gelmesine neden oluyor. Uzmanlar, elektrik faturalarının neden olduğu o hataları sıraladı. Peki, su gibi elektrik harcayan ve faturaların daha kabarık olmasına neden olan hatalar neler? İşte faturalarınızı azaltacak olan bilmeniz gereken o yöntemler