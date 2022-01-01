Prizde Bırakılan Cihazlar Su Gibi Elektrik Harcıyor

Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım
Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım
4 Adımda Aracınızın Kasko Fiyatını Öğrenin!
4 Adımda Aracınızın Kasko Fiyatını Öğrenin!
Sponsorlu İçerik
Zincir market soruşturmasında 13 tedarikçiye para cezası
Zincir market soruşturmasında 13 tedarikçiye para cezası
Barolar sistemi kapattı, vatandaş mağdur oldu
Barolar sistemi kapattı, vatandaş mağdur oldu
MB'den yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım
MB'den yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım
Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı
Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı
Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu aşağı doğru kırdık
Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu aşağı doğru kırdık
Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Erdoğan'dan 9 bin TL talebine yanıt: Herkesin her söylediği ile adım atamayız
Erdoğan'dan 9 bin TL talebine yanıt: Herkesin her söylediği ile adım atamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız!
Devlet korumasındaki gençler törenle kamuya atanacak
Devlet korumasındaki gençler törenle kamuya atanacak
'Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor'
'Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor'
Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
Altının gram fiyatı 1.088 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.088 lira seviyesinden işlem görüyor
Almanya'da KHK dönemi! Darbe korkusu harekete geçirdi
Almanya'da KHK dönemi! Darbe korkusu harekete geçirdi
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Genel Kurulunda
Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor
Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor
Öğrenciler yapay zeka ile okullu olacak
Öğrenciler yapay zeka ile okullu olacak
MTV yeniden değerleme oranı belirlendi
MTV yeniden değerleme oranı belirlendi
Bağcılar'da doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
Bağcılar'da doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
Sağlık çalışanlarının banka promosyon ödemelerinde anlaşmaya varıldı
Sağlık çalışanlarının banka promosyon ödemelerinde anlaşmaya varıldı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CMK ücret tarifesine ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CMK ücret tarifesine ilişkin açıklama
Nüfus müdürlüklerinde randevu süresi 15 güne çıkarıldı
Nüfus müdürlüklerinde randevu süresi 15 güne çıkarıldı
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin bu ayki faiz kararı ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: MB'nin bu ayki faiz kararı ne olur?
İsdemir'e saat ücretli işe bir günde 2 bin 805 kişi başvurdu
İsdemir'e saat ücretli işe bir günde 2 bin 805 kişi başvurdu
Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları e-Devlet üzerinden alınabilecek
Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları e-Devlet üzerinden alınabilecek
Türk-İş Başkanı Atalay: Bizim teklifimiz 9 bin TL
Türk-İş Başkanı Atalay: Bizim teklifimiz 9 bin TL
Bakan Nebati: KKM ile döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık
Bakan Nebati: KKM ile döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık
Başsavcılık, emekli amirallerin beraat kararına itiraz edecek
Başsavcılık, emekli amirallerin beraat kararına itiraz edecek
Advertisement

Prizde Bırakılan Cihazlar Su Gibi Elektrik Harcıyor

Evin her alanında kullanılan ve ay sonunda faturaya yansıyan elektronik cihazlarda yapılan hatalar faturaların daha kabarık gelmesine neden oluyor.

  1. Evin her alanında kullanılan ve ay sonunda faturaya yansıyan elektronik cihazlarda yapılan hatalar faturaların daha kabarık gelmesine neden oluyor. Uzmanlar, elektrik faturalarının neden olduğu o hataları sıraladı. Peki, su gibi elektrik harcayan ve faturaların daha kabarık olmasına neden olan hatalar neler? İşte faturalarınızı azaltacak olan bilmeniz gereken o yöntemler

    Evin her alanında kullanılan ve ay sonunda faturaya yansıyan elektronik cihazlarda yapılan hatalar faturaların daha kabarık gelmesine neden oluyor. Uzmanlar, elektrik faturalarının neden olduğu o hataları sıraladı. Peki, su gibi elektrik harcayan ve faturaların daha kabarık olmasına neden olan hatalar neler? İşte faturalarınızı azaltacak olan bilmeniz gereken o yöntemler

  2. Son zamanlarda kış mevsiminde gelmesiyle faturaları düşürmenin ve doğru tüketim alışkanlığı için yeni yollar, püf nokataları aratılıyor. Uzmanlar, evdeki elektrikli cihazların fişleri prizde kaldığı sürece elektrik harcamaya devam ettiğini açıkladı. Birçok kişi tarafından önemsenmeyen bu hata yaklaşık senede 360 TL gibi fazladan bir rakamın faturanıza yansımasına neden oluyor.

    Son zamanlarda kış mevsiminde gelmesiyle faturaları düşürmenin ve doğru tüketim alışkanlığı için yeni yollar, püf nokataları aratılıyor. Uzmanlar, evdeki elektrikli cihazların fişleri prizde kaldığı sürece elektrik harcamaya devam ettiğini açıkladı. Birçok kişi tarafından önemsenmeyen bu hata yaklaşık senede 360 TL gibi fazladan bir rakamın faturanıza yansımasına neden oluyor.

  3. Yüklü gelen elektrik faturalarını düşürmek için dikkat etmeniz ve uygulamanız gereken bazı yöntemler bulunuyor. Bunlardan ilki, evde biliçsizce kullanılan elektronik aletleri kapalı bir şekilde bırakmak. Bu sayede enerji faturanızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

    Yüklü gelen elektrik faturalarını düşürmek için dikkat etmeniz ve uygulamanız gereken bazı yöntemler bulunuyor. Bunlardan ilki, evde biliçsizce kullanılan elektronik aletleri kapalı bir şekilde bırakmak. Bu sayede enerji faturanızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

  4. Enerji uzmanı Natalia'nın açıklamasına göre; size en çok paraya mal olan "en kötü suçlular" Bu elektornikli aletler bir araya getirildiğinde, bekleme modundan çıkarmak faturanızı neredeyse yarıya indirerek oldukça fazla tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

    Enerji uzmanı Natalia'nın açıklamasına göre; size en çok paraya mal olan "en kötü suçlular" Bu elektornikli aletler bir araya getirildiğinde, bekleme modundan çıkarmak faturanızı neredeyse yarıya indirerek oldukça fazla tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

  5. FATURAYI YÜKSELTEN CİHAZLAR <br> TELEVİZYON İLK SIRADA  <br> Her evin olmazsa olmaz elektronik eşyası olan televizyon gün boyu açık olup en çok enerji tüketen cihazların başında geliyor.

    FATURAYI YÜKSELTEN CİHAZLAR
    TELEVİZYON İLK SIRADA 
    Her evin olmazsa olmaz elektronik eşyası olan televizyon gün boyu açık olup en çok enerji tüketen cihazların başında geliyor.

  6. Natalia: Bekleme modunda rölantide çalışmasını istemiyorsanız, duvardan kalkıp seti kapatmak için çaba göstermeniz gerekecektir. Ancak bunu yapmak, tasarruf ettiğiniz para için buna değecektir. Natalie, "TV'yi fişe takılı ve açık bırakmanın 1,3 W tükettiğini" ve TV'yi boşta bırakmanın yılda ortalama 3,87 sterline mal olacağını ifade etti.

    Natalia: Bekleme modunda rölantide çalışmasını istemiyorsanız, duvardan kalkıp seti kapatmak için çaba göstermeniz gerekecektir. Ancak bunu yapmak, tasarruf ettiğiniz para için buna değecektir. Natalie, "TV'yi fişe takılı ve açık bırakmanın 1,3 W tükettiğini" ve TV'yi boşta bırakmanın yılda ortalama 3,87 sterline mal olacağını ifade etti.

  7. DERİN DONDURUCU VE BUZDOLABI İKİNCİ SIRADA 7/24 her zaman açık olan buzdolabı ve derin dondurucuların elektrik faturasından tasarruf etmek istiyorsanız Natalie'ye göre buzdolabının düzgün çalıştığından emin olmanın en basit yolu hem içini hem de dışını rutin olarak temizlemektir.

    DERİN DONDURUCU VE BUZDOLABI İKİNCİ SIRADA 7/24 her zaman açık olan buzdolabı ve derin dondurucuların elektrik faturasından tasarruf etmek istiyorsanız Natalie'ye göre buzdolabının düzgün çalıştığından emin olmanın en basit yolu hem içini hem de dışını rutin olarak temizlemektir.

  8. Uzman isim: "Her evin buzdolabını/dondurucusunu açık tutması gerektiğinden, tüm hanenin enerjisinin yüzde 12'sinden fazlasının yalnızca buzdolabını/dondurucuyu çalıştırmaktan gelmesi hiç de şaşırtıcı değil. "Dış kısmın tozlanması, soğutma sisteminin etkilenmeyeceği anlamına gelirken, içini temizlemek ve son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri atmak, buzdolabının yiyecekleri soğuk veya donmuş halde tutmak için eskisi kadar çok çalışmasına gerek kalmamasını sağlayacaktır."

    Uzman isim: "Her evin buzdolabını/dondurucusunu açık tutması gerektiğinden, tüm hanenin enerjisinin yüzde 12'sinden fazlasının yalnızca buzdolabını/dondurucuyu çalıştırmaktan gelmesi hiç de şaşırtıcı değil. "Dış kısmın tozlanması, soğutma sisteminin etkilenmeyeceği anlamına gelirken, içini temizlemek ve son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri atmak, buzdolabının yiyecekleri soğuk veya donmuş halde tutmak için eskisi kadar çok çalışmasına gerek kalmamasını sağlayacaktır."

  9. OYUN KONSOLLARI ÜÇÜNCÜ SIRADA Adeta bağımlılık haline gelen oyun konsolları da en çok elektrik yakan cihazlar arasında yer alıyor.

    OYUN KONSOLLARI ÜÇÜNCÜ SIRADA Adeta bağımlılık haline gelen oyun konsolları da en çok elektrik yakan cihazlar arasında yer alıyor.

  10. Bu yüzden oyun konsolunu kapatarak enerji faturalarınızda yılda yaklaşık 138 TL tasarruf sağlayabilirsiniz.

    Bu yüzden oyun konsolunu kapatarak enerji faturalarınızda yılda yaklaşık 138 TL tasarruf sağlayabilirsiniz.

  11. UYDU ALICILARI DÖRDÜNCÜ SIRADA Yapılan araştırmalara göre uydu alıcıları hatırı sayılı miktarda elektrik harcıyor. Bu cihazlar kapalıyken bile yüksek miktarda elektrik tüketimine neden oluyor.

    UYDU ALICILARI DÖRDÜNCÜ SIRADA Yapılan araştırmalara göre uydu alıcıları hatırı sayılı miktarda elektrik harcıyor. Bu cihazlar kapalıyken bile yüksek miktarda elektrik tüketimine neden oluyor.

  12. Çamaşır makinesi kapalıyken bile fişi prizde takılı ise yaklaşık senede 33 TL,  <br> Bulaşık makinesi 25 TL, <br> Televizyon 18 TL,  <br> Klima 7 TL, <br> Cep telefonu şarjı 1 TL,  <br> Ses sistemleri 32 TL fazladan israfa neden oluyor.

    Çamaşır makinesi kapalıyken bile fişi prizde takılı ise yaklaşık senede 33 TL, 
    Bulaşık makinesi 25 TL,
    Televizyon 18 TL, 
    Klima 7 TL,
    Cep telefonu şarjı 1 TL, 
    Ses sistemleri 32 TL fazladan israfa neden oluyor.

  13. Cihazlarımızın kapalıyken elektrik tüketimin sebebi bu transformatörler kısmıdır. Kullanılmadığı durumda prize bağlı küçük bir transformatör 1-5W arasında bir güç tüketir. Bu da senede bütün cihazların geneli düşünüldüğünde büyük rakamlara neden olmaktadır.

    Cihazlarımızın kapalıyken elektrik tüketimin sebebi bu transformatörler kısmıdır. Kullanılmadığı durumda prize bağlı küçük bir transformatör 1-5W arasında bir güç tüketir. Bu da senede bütün cihazların geneli düşünüldüğünde büyük rakamlara neden olmaktadır.