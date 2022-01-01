Prizde Bırakılan Cihazlar Su Gibi Elektrik Harcıyor
Evin her alanında kullanılan ve ay sonunda faturaya yansıyan elektronik cihazlarda yapılan hatalar faturaların daha kabarık gelmesine neden oluyor.
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Evin her alanında kullanılan ve ay sonunda faturaya yansıyan elektronik cihazlarda yapılan hatalar faturaların daha kabarık gelmesine neden oluyor. Uzmanlar, elektrik faturalarının neden olduğu o hataları sıraladı. Peki, su gibi elektrik harcayan ve faturaların daha kabarık olmasına neden olan hatalar neler? İşte faturalarınızı azaltacak olan bilmeniz gereken o yöntemler
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Son zamanlarda kış mevsiminde gelmesiyle faturaları düşürmenin ve doğru tüketim alışkanlığı için yeni yollar, püf nokataları aratılıyor. Uzmanlar, evdeki elektrikli cihazların fişleri prizde kaldığı sürece elektrik harcamaya devam ettiğini açıkladı. Birçok kişi tarafından önemsenmeyen bu hata yaklaşık senede 360 TL gibi fazladan bir rakamın faturanıza yansımasına neden oluyor.
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Yüklü gelen elektrik faturalarını düşürmek için dikkat etmeniz ve uygulamanız gereken bazı yöntemler bulunuyor. Bunlardan ilki, evde biliçsizce kullanılan elektronik aletleri kapalı bir şekilde bırakmak. Bu sayede enerji faturanızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
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Enerji uzmanı Natalia'nın açıklamasına göre; size en çok paraya mal olan "en kötü suçlular" Bu elektornikli aletler bir araya getirildiğinde, bekleme modundan çıkarmak faturanızı neredeyse yarıya indirerek oldukça fazla tasarruf etmenize yardımcı olabilir.
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FATURAYI YÜKSELTEN CİHAZLAR
TELEVİZYON İLK SIRADA
Her evin olmazsa olmaz elektronik eşyası olan televizyon gün boyu açık olup en çok enerji tüketen cihazların başında geliyor.
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Natalia: Bekleme modunda rölantide çalışmasını istemiyorsanız, duvardan kalkıp seti kapatmak için çaba göstermeniz gerekecektir. Ancak bunu yapmak, tasarruf ettiğiniz para için buna değecektir. Natalie, "TV'yi fişe takılı ve açık bırakmanın 1,3 W tükettiğini" ve TV'yi boşta bırakmanın yılda ortalama 3,87 sterline mal olacağını ifade etti.
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DERİN DONDURUCU VE BUZDOLABI İKİNCİ SIRADA 7/24 her zaman açık olan buzdolabı ve derin dondurucuların elektrik faturasından tasarruf etmek istiyorsanız Natalie'ye göre buzdolabının düzgün çalıştığından emin olmanın en basit yolu hem içini hem de dışını rutin olarak temizlemektir.
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Uzman isim: "Her evin buzdolabını/dondurucusunu açık tutması gerektiğinden, tüm hanenin enerjisinin yüzde 12'sinden fazlasının yalnızca buzdolabını/dondurucuyu çalıştırmaktan gelmesi hiç de şaşırtıcı değil. "Dış kısmın tozlanması, soğutma sisteminin etkilenmeyeceği anlamına gelirken, içini temizlemek ve son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri atmak, buzdolabının yiyecekleri soğuk veya donmuş halde tutmak için eskisi kadar çok çalışmasına gerek kalmamasını sağlayacaktır."
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OYUN KONSOLLARI ÜÇÜNCÜ SIRADA Adeta bağımlılık haline gelen oyun konsolları da en çok elektrik yakan cihazlar arasında yer alıyor.
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Bu yüzden oyun konsolunu kapatarak enerji faturalarınızda yılda yaklaşık 138 TL tasarruf sağlayabilirsiniz.
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UYDU ALICILARI DÖRDÜNCÜ SIRADA Yapılan araştırmalara göre uydu alıcıları hatırı sayılı miktarda elektrik harcıyor. Bu cihazlar kapalıyken bile yüksek miktarda elektrik tüketimine neden oluyor.
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Çamaşır makinesi kapalıyken bile fişi prizde takılı ise yaklaşık senede 33 TL,
Bulaşık makinesi 25 TL,
Televizyon 18 TL,
Klima 7 TL,
Cep telefonu şarjı 1 TL,
Ses sistemleri 32 TL fazladan israfa neden oluyor.
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Cihazlarımızın kapalıyken elektrik tüketimin sebebi bu transformatörler kısmıdır. Kullanılmadığı durumda prize bağlı küçük bir transformatör 1-5W arasında bir güç tüketir. Bu da senede bütün cihazların geneli düşünüldüğünde büyük rakamlara neden olmaktadır.