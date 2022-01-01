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Whatsapp'tan Yeni Bir Kolaylık Daha!

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, uygulamayla ilgili kullanıcıların bir derdini daha çözecek yeni bir özellik getirdiklerini duyurdu. Mesajlaşmada, "Herkesten sil", bir de "Kendim için sil" seçeneğine bir yenisini daha ekledi.

  1. Mesajlaşma uygulamasında gönderilen mesajlar iki farklı yöntemle siliniyor.

    Mesajlaşma uygulamasında gönderilen mesajlar iki farklı yöntemle siliniyor.

  2. Bunlardan birisi mesajı konuşmadaki tüm kişilerden silinebildiği "herkesten sil."

    Bunlardan birisi mesajı konuşmadaki tüm kişilerden silinebildiği "herkesten sil."

  3. Diğeri ise sadece mesajı atan kişinin ekranından silinebildiği "kendim için sil" özelliği.

    Diğeri ise sadece mesajı atan kişinin ekranından silinebildiği "kendim için sil" özelliği.

  4. Ancak kullanıcılar eğer mesajı yanlışlıkla ?kendim için sil? özelliği ile silerse, mesajın konuşmadaki diğer kişilerden de silinmesini sağlamanın bir yolu yoktu.

    Ancak kullanıcılar eğer mesajı yanlışlıkla ?kendim için sil? özelliği ile silerse, mesajın konuşmadaki diğer kişilerden de silinmesini sağlamanın bir yolu yoktu.

  5. Cathcart, yeni özellik ile bunu sağladıklarını söyledi. Yeni özellikle beraber mesajı ?kendim için sil? özelliği ile sildiğinizde ekranda beş saniye boyunca ?geri al? seçeneği çıkacak.

    Cathcart, yeni özellik ile bunu sağladıklarını söyledi. Yeni özellikle beraber mesajı ?kendim için sil? özelliği ile sildiğinizde ekranda beş saniye boyunca ?geri al? seçeneği çıkacak.

  6. Bu butona basıldığında ise geri getirilen mesaj, istenirse daha sonra ?herkes için? de silinebilecek.

    Bu butona basıldığında ise geri getirilen mesaj, istenirse daha sonra ?herkes için? de silinebilecek.

  7. Ancak mesaj ?herkesten sil? özelliği ile silinmişse, o mesajı geri yüklemenin hâlâ bir yolu yok.

    Ancak mesaj ?herkesten sil? özelliği ile silinmişse, o mesajı geri yüklemenin hâlâ bir yolu yok.