Filiz Akın'dan Korkutan Haber!
Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan usta sanatçı Filiz Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu. Vücudundan şüpheli bir doku alınan Akın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olaraka kabul edilen 79 yaşındaki Filiz Akın, son paylaşımyla herkesi üzdü.
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Akın, geçtiğimiz Cuma günü operasyon geçirdi.
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Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:
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FİLİZ AKIN HERKESİ KORKUTTU! "Geçen Cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler."
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DAHA ÖNCE DE OPERASYON GEÇİRMİŞTİ! Filiz Akın geçtiğimiz yıllarda kanser tedavisi görmüş ve sonraısnda sağlığına kavuşmuştu.
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SES TELLERİNDE SORUN YAŞAMIŞTI! Ayrıca Akın, daha önce de boğazından parça aldırmıştı. Ses tellerinde sorun yaşayan Akın'ın boğazından alınan parçanın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı.
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Son olarak Kırmızı Oda dizisinde karşımıza çıkan 50 yaşındaki Binnur Kaya sosyal medya hesabından Filiz Akınn ile ilgili bir paylaşımla duygularını dile getirdi. Geçmiş dönemde çekilen o karesini paylaşan Kaya, fotoğrafın altına şu sözleri eklemişti.
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"Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden. Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan. Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim. Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri. Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran. Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun"
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HASTA HALİYLE KAYITSIZ KALAMADI! Binnur Kaya'nın paylaşımına hasta olan Filiz Akın kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
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"DAHA HIZLANIR İYİLEŞMEM" Akın, "Çok teşekkürler bu güzel paylaşım beni çok duygulandırdı. Hemen hikayemde paylaştım. Hem mutlu etti hem de sevgi mesajı ameliyatlı kulağımın acısına iyi geldi. Daha hızlanır iyileşmem" mesajını yazdı.