Filiz Akın'dan Korkutan Haber!

İstanbul'da ekmek yeni yılda 5 TL olacak
İstanbul'da ekmek yeni yılda 5 TL olacak
Ücretsiz anlık borsa verisi için Şimdi Hesap Aç
Ücretsiz anlık borsa verisi için Şimdi Hesap Aç
Sponsorlu İçerik
İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
Semih Durmuş'tan 'yüzde 2 baraj şartı' açıklaması
Semih Durmuş'tan 'yüzde 2 baraj şartı' açıklaması
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi kabul edildi
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Bakan Nebati'den yeni paket açıklaması: İyi bir 'mortgage' diyebiliriz
Bakan Nebati'den yeni paket açıklaması: İyi bir 'mortgage' diyebiliriz
Türk-İş ve Hak-İş'ten açıklama: Asgari ücret beklentileri karşılamadı
Türk-İş ve Hak-İş'ten açıklama: Asgari ücret beklentileri karşılamadı
Bakanlıktan 'asgari ücret' açıklaması: Ortalama artış yüzde 74,43
Bakanlıktan 'asgari ücret' açıklaması: Ortalama artış yüzde 74,43
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Bakan Kurum'dan 'orta ve orta üst gelir grubu için konut projesi' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'orta ve orta üst gelir grubu için konut projesi' açıklaması
Memur-Sen: Kamu görevlilerimize de ilave iyileştirmeler yapılmalı
Memur-Sen: Kamu görevlilerimize de ilave iyileştirmeler yapılmalı
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 924 antrenör alımı yapılacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 924 antrenör alımı yapılacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
'Bu rakam asgari ücret üstü alanlar için de yeni bir ücret skalası oluşturacaktır'
'Bu rakam asgari ücret üstü alanlar için de yeni bir ücret skalası oluşturacaktır'
Okullarda ücretsiz yemek kapsamı genişliyor
Okullarda ücretsiz yemek kapsamı genişliyor
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
YSK'da 5 üyenin süresi doluyor! 2023 seçimlerini yeni başkan yönetecek
YSK'da 5 üyenin süresi doluyor! 2023 seçimlerini yeni başkan yönetecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak
Türkiye Kamu-Sen memurlar için ek zam talep etti
Türkiye Kamu-Sen memurlar için ek zam talep etti
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
Gözler yeni asgari ücret rakamında
Gözler yeni asgari ücret rakamında
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
İşte ödenecek en düşük ve en yüksek MTV tutarları
İşte ödenecek en düşük ve en yüksek MTV tutarları
Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım
Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım
Zincir market soruşturmasında 13 tedarikçiye para cezası
Zincir market soruşturmasında 13 tedarikçiye para cezası
Barolar sistemi kapattı, vatandaş mağdur oldu
Barolar sistemi kapattı, vatandaş mağdur oldu
MB'den yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım
MB'den yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım

Filiz Akın'dan Korkutan Haber!

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan usta sanatçı Filiz Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu. Vücudundan şüpheli bir doku alınan Akın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

  1. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olaraka kabul edilen 79 yaşındaki Filiz Akın, son paylaşımyla herkesi üzdü.

    Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olaraka kabul edilen 79 yaşındaki Filiz Akın, son paylaşımyla herkesi üzdü.

  2. Akın, geçtiğimiz Cuma günü operasyon geçirdi.

    Akın, geçtiğimiz Cuma günü operasyon geçirdi.

  3. Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:

    Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:

  4. FİLİZ AKIN HERKESİ KORKUTTU! "Geçen Cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler."

    FİLİZ AKIN HERKESİ KORKUTTU! "Geçen Cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler."

  5. DAHA ÖNCE DE OPERASYON GEÇİRMİŞTİ! Filiz Akın geçtiğimiz yıllarda kanser tedavisi görmüş ve sonraısnda sağlığına kavuşmuştu.

    DAHA ÖNCE DE OPERASYON GEÇİRMİŞTİ! Filiz Akın geçtiğimiz yıllarda kanser tedavisi görmüş ve sonraısnda sağlığına kavuşmuştu.

  6. SES TELLERİNDE SORUN YAŞAMIŞTI! Ayrıca Akın, daha önce de boğazından parça aldırmıştı. Ses tellerinde sorun yaşayan Akın'ın boğazından alınan parçanın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı.

    SES TELLERİNDE SORUN YAŞAMIŞTI! Ayrıca Akın, daha önce de boğazından parça aldırmıştı. Ses tellerinde sorun yaşayan Akın'ın boğazından alınan parçanın tahlil sonuçları temiz çıkmıştı.

  7. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde karşımıza çıkan 50 yaşındaki Binnur Kaya sosyal medya hesabından Filiz Akınn ile ilgili bir paylaşımla duygularını dile getirdi. Geçmiş dönemde çekilen o karesini paylaşan Kaya, fotoğrafın altına şu sözleri eklemişti.

    Son olarak Kırmızı Oda dizisinde karşımıza çıkan 50 yaşındaki Binnur Kaya sosyal medya hesabından Filiz Akınn ile ilgili bir paylaşımla duygularını dile getirdi. Geçmiş dönemde çekilen o karesini paylaşan Kaya, fotoğrafın altına şu sözleri eklemişti.

  8. "Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden. Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan. Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim. Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri. Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran. Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun"

    "Bu fotoğraf çocukluğumun en değerli hazinelerinden. Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan. Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim. Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri. Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran. Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun"

  9. HASTA HALİYLE KAYITSIZ KALAMADI! Binnur Kaya'nın paylaşımına hasta olan Filiz Akın kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

    HASTA HALİYLE KAYITSIZ KALAMADI! Binnur Kaya'nın paylaşımına hasta olan Filiz Akın kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

  10. "DAHA HIZLANIR İYİLEŞMEM" Akın, "Çok teşekkürler bu güzel paylaşım beni çok duygulandırdı. Hemen hikayemde paylaştım. Hem mutlu etti hem de sevgi mesajı ameliyatlı kulağımın acısına iyi geldi. Daha hızlanır iyileşmem" mesajını yazdı.

    "DAHA HIZLANIR İYİLEŞMEM" Akın, "Çok teşekkürler bu güzel paylaşım beni çok duygulandırdı. Hemen hikayemde paylaştım. Hem mutlu etti hem de sevgi mesajı ameliyatlı kulağımın acısına iyi geldi. Daha hızlanır iyileşmem" mesajını yazdı.