Filiz Akın'dan Korkutan Haber!

"DAHA HIZLANIR İYİLEŞMEM" Akın, "Çok teşekkürler bu güzel paylaşım beni çok duygulandırdı. Hemen hikayemde paylaştım. Hem mutlu etti hem de sevgi mesajı ameliyatlı kulağımın acısına iyi geldi. Daha hızlanır iyileşmem" mesajını yazdı.